¿Quieres ayudar a Venezuela? Esta es una guía de ongs con presencia efectiva en Asturias que ya trabajan para paliar los efectos del doble terremoto

Dos terremotos separados por 39 segundos que a muchos venezolanos se les hicieron largos como una vida. El país está en estado de desastre generalizado. Es el momento de los equipos de rescate y de la solidaridad. Por eso la Coordinadora de Ongs del Principado hace un llamamiento a canalizar esa ayuda popular a través de las "organizaciones territoriales y españolas que están trabajando en la zona".

La Coordinadora incide en que "la dramática situación causada por los terremotos requiere de asistencia urgente. A las muertes y a la destrucción parcial o total de infraestructuras se suman las miles de personas desplazadas y el colapso de la energía eléctrica y las telecomunicaciones en ciudades como Caracas o La Guaira". Al punto añaden que "la premura, eso sí, no ha de hacernos olvidar que la forma más eficaz de ayudar a la población de Venezuela en estos momentos es apoyando a las organizaciones territoriales y españolas que están trabajando en la zona". Por eso desde la Coordinadora de Ongs son conscientes "de la solidaridad que caracteriza a la sociedad asturiana" y por ello "queremos subrayar la importancia de canalizar las donaciones a través de entidades con experiencia en cooperación internacional y presencia efectiva sobre el terreno, garantizando así que la ayuda llegue de manera rápida, coordinada y transparente".

La Coordinadora de Ongs subraya que varias entidades adheridas a esta plataforma "están llevando a cabo varias intervenciones para responder a la emergencia, recaudando fondos para enviar materiales, ayudando a la diáspora a localizar a sus allegados y allegadas, ofreciendo refugio temporal a las personas damnificadas o proporcionando bienes esenciales como agua potable. En emergencias como esta es imprescindible canalizar y coordinar la solidaridad para poder ayudar bien".

Por todo eso la Coordinadora ofrece un pequeño resumen de las distintas organizaciones que ya están desplegadas en la zona del desastre y con las que pueden ayudar los asturianos que así lo deseen.

Médicos del Mundo tiene presencia directa sobre el terreno en Venezuela ejecutando programas de acción humanitaria y salud comunitaria. Actualmente lideran la evaluación rápida de necesidades en coordinación con organizaciones locales, comunidades afectadas y otros actores humanitarios para identificar las prioridades de respuesta.

Cruz Roja está desplegando una respuesta de emergencia urgente en Venezuela para atender a los afectados por los recientes terremotos, financiando la compra de suministros médicos, hospitales de campaña y kits de refugio. Desde el plano operativo, la federación internacional coordina el envío de ayuda humanitaria desde su centro logístico en Panamá y ha activado además una red regional de Restablecimiento de Contacto Familiar para ayudar a la diáspora a localizar a sus allegados incomunicados.

Cáritas Diocesana de Asturias canaliza el apoyo económico y recursos hacia la red de Cáritas en Venezuela y sus zonas limítrofes, cubriendo necesidades básicas como alimentación, kits de higiene, acceso a medicamentos y apoyo a personas migrantes desplazadas.

UNICEF España: Mantiene abierta de forma urgente la recaudación de fondos bajo la campaña "Emergencia: terremoto en Venezuela" para el traslado inmediato de ayuda humanitaria.

COVIDE-AMVE. En Venezuela, la organización gestiona ayuda directa en colaboración con las Hijas de la Caridad y los Padres Paúles, centrando sus esfuerzos en programas de apoyo nutricional para menores y ancianos en Valencia y Libertador, la mejora educativa y tecnológica del Colegio Santa Luisa en Caracas, y campañas locales de prevención contra la trata de personas. Su brazo humanitario envía transferencias directas de fondos de emergencia para comprar alimentos y medicinas que en comedores sociales.

Entreculturas, en colaboración con sus organizaciones socias sobre el terreno, evalúan las necesidades más urgentes tras el terremoto para canalizar ayuda inmediata que permitirá ofrecer refugio temporal a las familias damnificadas, agua potable, artículos esenciales, atención y protección a los colectivos más vulnerables, y apoyo psicológico para afrontar el impacto de la catástrofe.

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Farmamundi ha activado de urgencia sus mecanismos de respuesta humanitaria. Trabajan para facilitar el envío de medicamentos esenciales, material sanitario y kits de traumatología, imprescindibles para atender a las personas heridas y reforzar unos servicios de salud desbordados.