Los venezolanos en Asturias buscan a sus desaparecidos y agradecen la "masiva" ola solidaria de los asturianos

La tragedia de Venezuela mantiene en vilo a la comunidad venezolana asentada en Asturias, que está compuesta por unas 12.000 personas nacidas en ese país americano, según datos del INE. Son tantas como vecinos tiene el concejo de Laviana. Algunos de los representantes de esta comunidad admiten la extraordinaria ola de solidaridad y apoyo que están recibiendo de los asturianos. Así lo expresa, por ejemplo, Danuel Lugo, vicepresidente de AVAO, la Asociación Venezolano Asturiana de Oviedo. “ Llego aquí desde los 17 años y siempre he pensado que los españoles son personas totalmente especiales, pero más los asturianos. Te hacen sentir parte de la familia. Cuando pasan estas cosas es impresionante, la respuesta es masiva. Sabes en ese momento quién está ahí. Yo dirijo coros, tengo en mi haber a unas 150 personas y te puedo decir que 140 se han comunicado conmigo y no me quedo corto”.

El vicepresidente de esta asociación ovetense que agrupa a unos 400 socios asegura que ninguno de los integrantes de AVAO tienen ningún familiar fallecido a causa del terremoto. “Todavía tenemos a personas desaparecidas, pero sobre todo por los problemas de comunicaciones que hay”, apunta. Él mismo acaba de respirar tranquilo: “Yo mismo tenía un hermano que hasta hoy mismo, viernes, a las cuatro de la mañana recibí de él el primer mensaje. No sabes la tranquilidad que eso te da… Él estaba en Yaracuy, donde fue el primer epicentro. Lo que pasa que, por ser muy montañoso, allí no hay grandes edificios y las estructuras son diferentes. El movimiento fue muy fuerte, pero hubo menos desgracias en ese sentido. No se pudo comunicar conmigo porque ellos estuvieron 28 horas sin luz. Y al no haber luz, no había internet. Por eso digo que muchos de los desaparecidos son por falta de comunicación, no porque esté pasando algo”.

Lugo apunta que desde Venezuela les llegan los temores que sus familiares y amigos tienen a las réplicas. “Ahora las estructuras están dañadas y con cualquier cosita se pueden caer. El salvamento que se está usando además es muy puntual. Y estamos en una cuenta atrás, solo queda un día por delante para encontrar supervivientes, 72 horas. Luego viene la segunda parte, rescatar a la gente aunque no estén ya con vida”.

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Por su parte, la asociación en Asturias está organizándose para ver cómo pueden ayudar. Están organizando una serie de concentraciones de apoyo para reclamar atención sobre la catástrofe en que se ha visto sumido su país. No se han planteado, de momento, hacer ningún tipo de colecta, “porque nada nos garantiza que llegue”. Quieren colaborar con la administración para canalizar la acción social que ellos desarrollen y luego contar con su apoyo para poder enviar con garantías la ayuda que eventualmente pudieran recoger.