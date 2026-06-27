La comunidad venezolana en Asturias convoca actos en Oviedo en memoria de las víctimas de los terremotos

La Asociación Sociocultural Venezolano Asturiana de Oviedo ha convocado varios actos de apoyo y recuerdo a las víctimas de los terremotos que han sacudido Venezuela, una catástrofe que, según los últimos balances difundidos este sábado, deja al menos 920 fallecidos y 3.360 heridos, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate entre los escombros.

El primero de los encuentros será una asamblea extraordinaria por Venezuela, prevista para este domingo 28 de junio, a las 18.00 horas, en el Hotel de Asociaciones de Santullano, en Oviedo. Según la convocatoria, el orden del día incluye la organización de la ayuda de la asociación para “nuestros hermanos en Venezuela” y la creación de comisiones de trabajo.

Al día siguiente, lunes 29 de junio, la comunidad venezolana y sus allegados están llamados a guardar un minuto de silencio “por Venezuela” en memoria de las víctimas. El acto tendrá lugar a las 12.00 horas en la plaza del Ayuntamiento de Oviedo, con el objetivo de expresar cercanía a las familias afectadas y al pueblo venezolano.

La jornada se completará con una eucaristía por Venezuela en la basílica de San Juan el Real, en la calle Doctor Casal de Oviedo. La convocatoria fija el Santo Rosario a las 19.25 horas y la misa a las 20.00 horas, bajo el lema “La fe y la esperanza nos unen”.

Los terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5, han provocado graves daños en el norte del país, especialmente en zonas como Caracas y La Guaira,. Los equipos de emergencia mantienen activas las tareas de rescate, mientras la ayuda internacional comienza a llegar al país. En las próximas horas, dos equipos de la unidad canina del Principado se desplazarán a la zona para poder participar en las tareas de rescate de las víctimas. Son horas cruciales, al haber pasado 72 horas desde el siniestro, cada segundo cuenta para encontrar con vida a nuevos supervivientes.

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La tragedia toca de cerca a Asturias, donde existe una histórica vinculación con Venezuela, gracias a la emigración asturiana a América, que fue masiva entre los siglos XIX y mediados del XX. La colectividad asturiana residente en el país latinoamericano está formada por unas 4.000 personas. Los datos del Centro Asturiano de Caracas, el único representativo del país, indican que por el momento ninguno de los socios de esta institución, que agrupa a unas 1.300 personas, ha sido víctima de los terremotos. Por fortuna, solo tienen que lamentar daños materiales.