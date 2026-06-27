Así suena "La sinfonía del emigrante": Guti cuenta con gaita y orquesta la vida de cientos de miles de asturianos que dejaron su tierra

El pasado domingo 26 de abril se estrenó en Ciudad de México la "Sinfonía del emigrante". Se trata de un concierto para gaita y orquesta obra de José Manuel Fernández Gutiérrez "Guti", uno de los directores de la Real banda de gaitas "Ciudad de Oviedo". Guti interpretó por vez primera su obra será en el festival "Señardá", que se celebró en la capital mexicana, una iniciativa impulsada por un destacado grupo de empresarios asturmexicanos que contó con la colaboración de LA NUEVA ESPAÑA –medio español oficial del evento– y que se convirtió en una celebración de la fusión de dos culturas, la asturiana y la mexicana, a través de los lazos que creó la emigración.

El gaitero ovetense, que pronto será nombrado hijo adoptivo de Tapia de Casariego, donde impulsó el Festival Intercéltico d'Occidente (Fido), interpretó su sinfonó en la histórica Hacienda de los Morales de la capital Mexicana, donde estuvo acompañado por la Orquesta Clásica de México, del maestro Carlos Esteva Loyola.

La sinfonía –que puede escucharse en el vídeo que abre esta información, con explicaciones cada movimiento por parte del propio compositor- nace de la experiencia personal que Guti ha tenido y tiene con los asturianos emigrados a América. Así lo cuenta: "Llevo yendo a tocar a los centros asturianos desde que Rafael Fernández era presidente del Consejo de Comunidades Asturianas. Desde 1992. Fui a Chile, Uruguay, Argentina, México… Muchas veces. Y cada vez que tocaba la gaita había alguien en primera fila que lloraba. Lo mismo cuando hice la gira con Arévalo al piano. Cada vez que íbamos a tocar algún sitio había alguien en primera fila con más de 80 años que lloraba. Y yo me decía: aquí hay mucha tela que cortar, aquí no hay solamente alegría, hay recuerdos, añoranza, memoria, angustias. No podía ser que aquel pipiolo que era yo tocando la gaita hiciera llorar como un niño a un paisano de ochenta y pico años. Estar tan implicado en los centros asturianos, en la cultura de la emigración, me marcó".

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A partir de esta experiencia vital, tuvo la idea de convertir en un relato musical la esencia de las vivencias migratorias de tantos asturianos: hasta 300.000 naturales de esta región buscaron una nueva vida en América entre finales del siglo XIX y mediados del XX. Así nació y este es el relato musical de la sinfonía traducido a palabras: "Lo primero que empecé a arreglar sonaba muy triste. Era una tonalidad menor y sonaba con cierta amargura. Empecé a pensar qué podría expresar esa amargura. Y me dije: tener que marchar de tu casa con 12 años hacia otro país tiene que ser durísimo. Y empecé a desarrollar. Empecé a preguntarme: a ver cómo dialoga el padre con el joven emigrante, a ver cómo la madre empieza a darle consejos, un diálogo entre la flauta y la gaita. A ver cómo suenan los trombones, con los consejos del padre diciéndole: cuidado con esto, ten fe, lucha, sé honesto, sé honrado". Y así fue todo plasmándose en la partitura.