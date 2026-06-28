Aparece con vida el payaso Chan-cleta en la "zona cero" del terremoto de Venezuela, pero ahora buscan a una mujer llanisca entre las ruinas

La familia del actor asturiano emigrado a Venezuela Alejandro González Huergo, que hasta ahora estaba desaparecido en La Guaira, la “zona cero” del terremoto de Venezuela, sabe que está con vida. Según informó a LA NUEVA ESPAÑA, Rosa González, su sobrina, “hemos logrado saber de él por una amiga de mi prima, que pudo bajar en moto y llegar al lugar”, donde se encuentra. Por el momento, no se tiene constancia del fallecimiento de ningún asturiano más a consecuencia del terremoto, aunque en la tarde de ayer, hora española, trascendió que se está buscando a una mujer viuda de origen llanisco cuya identidad no ha trascendido. Estas horas son críticas porque, a casa segundo que pasa, se reducen las esperanzas de encontrarla con vida. Según ha podido saber este periódico, su hijo se encuentra en el lugar donde se cree que puede estar.

Alejandro González Huergo, de 80 años, nacido en San Martín del Rey Aurelio, aunque su infancia la pasó en Ribadesella, está vivo, según indicaron sus familiares a LA NUEVA ESPAÑA. González Huergo alcanzó en su juventud y madurez cierta notoriedad en la muy popular Radio Caracas Televisión durante los años 70 y 80. Tenía un papel cómico interpretando al apuesto mago cómico Chan-cleta, que actuaba junto al afamado payaso Popy, uno de los iconos pop del país en aquellos tiempos.

S us familiares han vivido la situación con “mucha angustia”, aunque ya saben que se encuentra con vida. Han tratado de llevarle alimentos “el paso no es posible”, indicaron.

González Huergo fue uno de los emigrantes asturianos que participaron en la última edición del programa “Añoranza”, la iniciativa del Gobierno del Principado para facilitar el reencuentro con Asturias de emigrantes sin recursos para viajar. Desde que ocurrió el terremoto, además, algunos compañeros de ese viaje de reencuentro con Asturias le habían llamado al móvil y aunque el teléfono daba señal, no lo cogía. En una entrevista con el canal “Asturias Exterior” de LA NUEVA ESPAÑA, Alejandro expresaba su deseo de venir a morir a Asturias. La vida no le había ido bien en los últimos años. Andaba de buhonero y, entre otras minucias, vendía “ligas” a los autobuseros, gomas para sujetar manojos de los devaluadísimos bolívares. Sobrevivía gracias a la ayuda social que recibía del gobierno del Principado. Durante sus días en Asturias, lejos de una Venezuela que seguía cayendo en picado, aunque todavía no había llegado el golpe mortal del doble terremoto, Alejandro confesaba: “Estar aquí es un trauma para mí, porque estoy saliendo del infierno y llego al paraíso, Oviedo, la tierrina…”

Alejandro se crió en Ribadesella. A los ocho años la familia embarcó a América. En Asturias “había mucha necesidad”, decía. “Agarramos el tren, nos fuimos a Vigo, nos montamos en el Montserrat y llegamos a La Guaira”. Desembarcó en un país floreciente, donde estudiaría arte dramático y alcanzaría cierta relevancia pública con sus trabajos en Radio Caracas Televisión. Después, la vida se torció. Se divorció, sufrió un secuestro, perdió sus bienes. Cuando habló con este periódico confiaba en poder vender un terreno heredado de su padre y con el dinero poder volver a Asturias. Tenía problemas de cáncer de piel en la nariz. Creía que, pese a todo, podía durar muchos años más. "Si me cuido", añadía.

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Por otra parte, según la directiva del Centro Asturiano de Caracas, institución de referencia de los asturianos en el país, que agrupa a unas 1.300 personas, no registra ningún muerto entre su comunidad, aunque no descartan que pudiera haber víctimas entre asturianos que no estén vinculados a esta entidad. La comunidad asturiana en Venezuela ronda las 4.000 personas.