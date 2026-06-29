Asturias no tiene constancia de fallecidos entre la colectividad asturiana en Venezuela tras el terremoto

El Gobierno del Principado no tiene constancia, por el momento, de víctimas mortales entre la colectividad asturiana residente en Venezuela tras los terremotos registrados en el país, que ha causado más de mil muertos. Así lo aseguró este lunes el presidente del Principado, Adrián Barbón, quien explicó que el Ejecutivo autonómico mantiene un contacto permanente para conocer la evolución de la situación, aunque pidió prudencia porque todavía continúan las labores de búsqueda.

"A día de hoy no tenemos constancia de ningún fallecido entre la comunidad asturiana, lo cual es una buena noticia", afirmó Barbón tras la reunión del Consejo de Gobierno celebrada en Cudillero. No obstante, advirtió de que "hay que seguir esperando" porque aún hay numerosas personas desaparecidas. "Muchas veces se da por desaparecida a una persona que luego aparece, aunque, por desgracia, también puede ocurrir lo contrario", señaló.

Antes de comenzar la reunión, el Consejo de Gobierno aprobó una declaración institucional de apoyo al pueblo venezolano, en la que expresa su "dolor" por las devastadoras consecuencias de los terremotos, que han causado un elevado número de víctimas, miles de personas heridas y cuantiosos daños materiales.

En ese texto, el Ejecutivo autonómico subraya los "fuertes lazos históricos, familiares, sociales y emocionales" que unen Asturias y Venezuela, recordando que durante generaciones miles de asturianos encontraron allí una tierra de acogida y oportunidades y destacando, al mismo tiempo, la importante comunidad venezolana que reside actualmente en Asturias.

Barbón explicó que el Principado mantiene una comunicación permanente para conocer la situación de la colectividad asturiana y reiteró la disposición del Gobierno autonómico a colaborar con el Ejecutivo central en la respuesta a la emergencia. "Asturias ha puesto sus medios a disposición y estamos esperando que nos indiquen cuándo y cómo debemos realizar nuestra aportación económica", indicó.

El Presidente también hizo un llamamiento a canalizar la solidaridad a través de los mecanismos oficiales de ayuda. En este sentido, explicó que, en una emergencia de estas características, "lo prioritario no suele ser la recogida de material, sino los recursos económicos y la coordinación con el dispositivo de emergencia". Por ello, avanzó que el Principado irá informando a la ciudadanía sobre las vías más eficaces para colaborar, como las campañas de recaudación de fondos que puedan habilitar las organizaciones humanitarias.

Noticias relacionadas

La declaración institucional aprobada por el Consejo de Gobierno también reconoce el trabajo de los equipos de emergencia desplazados a la zona afectada, entre ellos personal procedente de Asturias, y traslada las condolencias a las familias de las víctimas, así como los deseos de recuperación para las personas heridas.