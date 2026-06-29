Kenia y Sindi, las perras asturianas de rescate que ayudan a encontrar víctimas en Venezuela: "Los trabajos son agotadores"

Dos miembros de la Unidad Canina de Rescate del Principado de Asturias (UCRPA), movilizados por el Servicio de Emergencias del Principado, se encuentran en Venezuela para participar en las labores humanitarias desplegadas tras el terremoto que ha sacudido el país y que ha causado miles de muertos. Rubén Rocandio y Miguel de Prado, acompañados por Kenia, un pastor belga malinois, y Sindi, un springer spaniel, llevan ya dos días sobre el terreno colaborando en las tareas de búsqueda.

Miguel de Prado y Sindi, en Venezuela / Emergencias

La Cruz Roja de Asturias fue la encargada de facilitar los kits de higiene que permitirán a los guías caninos ser autónomos durante su estancia en el país. El equipo ha viajado con comida y suministros para ocho días y llegó a Venezuela desde Valencia.

El puesto de mando del operativo se encuentra en el aeropuerto Simón Bolívar y la primera misión de los asturianos consistió en inspeccionar un edificio completamente derruido para tratar de localizar posibles víctimas o supervivientes entre los escombros. Tras finalizar ese trabajo, el equipo quedó a la espera de recibir una nueva asignación por parte de los responsables del dispositivo internacional de emergencias.

Los asturianos, en el avión rumbo a Venezuela / Emergencias

En las imágenes difundidas por el 112 Asturias puede verse a los dos rescatadores trabajando entre edificios colapsados con la ayuda constante de Kenia y Sindi. Las perras desempeñan un papel fundamental en este tipo de operaciones, ya que gracias a su olfato son capaces de detectar el rastro humano entre los escombros y acceder con rapidez a zonas estrechas o inestables a las que los equipos de rescate no pueden llegar con seguridad.

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Cuando localizan un posible superviviente, alertan a sus guías para que estos indiquen el punto exacto al resto del operativo. "Los trabajos son muy intensos y agotadores para ambos porque se trabaja contrarreloj", señalan desde el 112 Asturias. Las imágenes difundidas este lunes muestran también el campamento base desde el que opera la Unidad Canina de Rescate del Principado junto a otros equipos internacionales desplazados para participar en las labores de búsqueda.