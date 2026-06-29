Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Kenia y Sindi, las perras asturianas de rescate que ayudan a encontrar víctimas en Venezuela: "Los trabajos son agotadores"

Rubén Rocandio y Miguel de Prado guían a una pastor belga balinois y un springer spaniel por edificios derruidos

VÍDEO: Así trabajan los perros de rescate de Asturias en el terremoto de Venezuela

VÍDEO: Así trabajan los perros de rescate de Asturias en el terremoto de Venezuela

SEPA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Xuan Fernández

Xuan Fernández

Dos miembros de la Unidad Canina de Rescate del Principado de Asturias (UCRPA), movilizados por el Servicio de Emergencias del Principado, se encuentran en Venezuela para participar en las labores humanitarias desplegadas tras el terremoto que ha sacudido el país y que ha causado miles de muertos. Rubén Rocandio y Miguel de Prado, acompañados por Kenia, un pastor belga malinois, y Sindi, un springer spaniel, llevan ya dos días sobre el terreno colaborando en las tareas de búsqueda.

Miguel de Prado y Sindi, en Venezuela

Miguel de Prado y Sindi, en Venezuela / Emergencias

La Cruz Roja de Asturias fue la encargada de facilitar los kits de higiene que permitirán a los guías caninos ser autónomos durante su estancia en el país. El equipo ha viajado con comida y suministros para ocho días y llegó a Venezuela desde Valencia.

El puesto de mando del operativo se encuentra en el aeropuerto Simón Bolívar y la primera misión de los asturianos consistió en inspeccionar un edificio completamente derruido para tratar de localizar posibles víctimas o supervivientes entre los escombros. Tras finalizar ese trabajo, el equipo quedó a la espera de recibir una nueva asignación por parte de los responsables del dispositivo internacional de emergencias.

Los asturianos, en el avión rumbo a Venezuela

Los asturianos, en el avión rumbo a Venezuela / Emergencias

En las imágenes difundidas por el 112 Asturias puede verse a los dos rescatadores trabajando entre edificios colapsados con la ayuda constante de Kenia y Sindi. Las perras desempeñan un papel fundamental en este tipo de operaciones, ya que gracias a su olfato son capaces de detectar el rastro humano entre los escombros y acceder con rapidez a zonas estrechas o inestables a las que los equipos de rescate no pueden llegar con seguridad.

Noticias relacionadas

Cuando localizan un posible superviviente, alertan a sus guías para que estos indiquen el punto exacto al resto del operativo. "Los trabajos son muy intensos y agotadores para ambos porque se trabaja contrarreloj", señalan desde el 112 Asturias. Las imágenes difundidas este lunes muestran también el campamento base desde el que opera la Unidad Canina de Rescate del Principado junto a otros equipos internacionales desplazados para participar en las labores de búsqueda.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La multas de 1.000 euros que van a recibir en el buzón miles de conductores tras lo ocurrido en 2025: sanciones firmes con pérdida de puntos
  2. Circulaba a 115 kilómetros por hora en autovía pero hizo el gesto de la ventanilla en plena alerta: 500 euros de multa y la Guardia Civil extrema la vigilancia y castiga
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el pack de cuchillos para carne que promete un corte preciso y duradero: disponible por menos de 10 euros
  4. Luisa', asturiana de 39 años, huérfana y madre de un niño pequeño: 'Voy a tener que pedir un crédito para pagar el impuesto por heredar de mi padre
  5. Guillermo Mera, uno de los alumnos excelentes de la PAU de hace 8 años, es hoy físico teórico y trabaja como investigador en Bélgica: 'En el instituto tuve los mejores profesores de mi vida
  6. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el tocadiscos que combina sonido de alta calidad y tecnología Bluetooth: con brazo de lectura totalmente automático con función de reproducción y repetición
  7. Muere atropellado un conductor que viajaba a Asturias y salió del coche en medio de la autovía
  8. El doble grado que se estrena en la Univesidad de Oviedo con una alta expectativa en el mercado laboral asturiano: más de 400 profesionales

De las mariposas a los tumores de colon: el recorrido del biólogo avilesino Nicolás de la Madrid, en la cuna de la investigación en inmunología en Madrid

De las mariposas a los tumores de colon: el recorrido del biólogo avilesino Nicolás de la Madrid, en la cuna de la investigación en inmunología en Madrid

El Arzobispo de Oviedo clama en Gijón contra "algunas gobernanzas mendaces y cloacas" y denuncia un intento de utilización política de la visita del Papa a España

El Arzobispo de Oviedo clama en Gijón contra "algunas gobernanzas mendaces y cloacas" y denuncia un intento de utilización política de la visita del Papa a España

Llanes inicia la regulación estival de la ‘zona azul’ de aparcamiento: siete calles afectadas, tarifas y penalizaciones

Llanes inicia la regulación estival de la ‘zona azul’ de aparcamiento: siete calles afectadas, tarifas y penalizaciones

El gobierno de Villaviciosa pide al PP que explique por qué nunca sacó adelante un Plan General pese a gobernar durante casi 40 años

El gobierno de Villaviciosa pide al PP que explique por qué nunca sacó adelante un Plan General pese a gobernar durante casi 40 años

Comienza el corte de circulación en el puente atirantado de Sama, en el Corredor del Nalón, y los vecinos reaccionan: “Langreo no puede aguantar este colapso de tráfico”

Comienza el corte de circulación en el puente atirantado de Sama, en el Corredor del Nalón, y los vecinos reaccionan: “Langreo no puede aguantar este colapso de tráfico”

La moda reciclada y sostenible, una nueva oportunidad para generar empleo, atraer talento y diversificar la economía en Mieres

La moda reciclada y sostenible, una nueva oportunidad para generar empleo, atraer talento y diversificar la economía en Mieres
Tracking Pixel Contents