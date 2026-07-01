Hallado el cadáver el rescatista asturvenezolano que buscaban entre las ruinas del terremoto de Venezuela: "Solo queda el vacío aquí en medio del silencio"
El cuerpo de Pedro José Linares Tamés, de madre llanisca, fue encontrado esta madrugada por su compañeros del Grupo de Rescate Venezuela entre los escombros del bloque de apartamentos donde se encontraba en el momento del doble seísmo
El cuerpo de su esposa, Lisbeth Duque, todavía no ha podido ser recuperado; la buscan entre los restos de la planta sexta de un edificio de doce plantas totalmente colapsado
El cadáver de Pedro José Linares Tamés, venezolano hijo de asturianos, ha sido encontrado esta madrugada (hora española) entre las ruinas del bloque de apartamentos del estado de La Guaira, en Venezuela, donde se encontraba el pasado miércoles cuando un doble terremoto arrasó el país y que, a estas horas, se ha cobrado ya 1.643 muertos y 10.571 heridos. Además, el número de muertos españoles ha ascendido a 26, y haycifrado en 150 personas con nacionalidad española que permanecen desaparecidas. De ellas, 11 permanecen bajo los escombros del seísmo.
Por el momento sigue sin hallarse el cuerpo de Lisbeth Duque, la esposa de Linares Tamés, un empresario y rescatista voluntario que había intervenido en numerosas operaciones en emergencias anteriores. Su labor fue especialmente destacada en otro desastre natural ocurrido en La Guaira, el monumental deslave (corrimiento de tierras) de 1999 que se cobró un número de víctimas todavía sin cuantificar.Entonces salvó muchas vidas.
Pedro Linares Tamés era, desde finales de los años 70, integrante del Grupo de Rescate Venezuela, el primero de carácter voluntario que se creó en el país. Compaginaba su actividad empresarial, en el ramo de las instalaciones eléctricas, con el compromiso con los demás en los momentos de emergencias y catástrofes naturales. Los compañeros del Grupo de Rescate Venezuela comunicaban esta madrugada a LA NUEVA ESPAÑA que, después de casi una semana de trabajos a contrarreloj para encontrarlo con vida, a él y a su esposa, habían encontrado su cuerpo sin vida entre los escombros. En el momento de la tragedia, Pedro y su esposa se encontraban en el piso número seis, en una torre costera de apartamentos que tenía doce pisos. “Un gran duelo y tristeza nos embarga. Hoy no hay palabras. Porque no serán suficientes. Hoy solo queda este vacío aquí en medio del silencio. Descansa en paz hermano, Pedro, que brille para ti la luz perpetua”, decía hace unas horas Reinaldo Andara, amigo íntimo de Pedro José Linares Tamés e integrante también del Grupo de Rescate Venezuela. Su misión no ha terminado, añaden los amigos de Pedro. Continuarán hasta que puedan recuperar también el cuerpo de Lisbeth Duque, la esposa del asturvenezolano fallecido, con quien mantenía un feliz matrimonio que duraba ya varias décadas.
Pedro Linares Tamés era un auténtico líder dentro del mencionado grupo de rescatistas, donde era conocido con el apodo humorístico de “El vasco bruto”, por el empuje que imprimía a todas las labores. Todos recuerdan de él su constante sentido del humor, el optimismo con el que afrontaba las más complicadas situaciones de emergencia. Pero, sobre todo, “su gran corazón”.
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