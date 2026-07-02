Los 28 jóvenes méxicanos que se han encontrado con "la inmensidad" de la Asturias de sus abuelos: su Centro Asturiano les acerca a la tierrina

"Mi abuelo vino a México, era parte de la junta directiva y presidente del Centro Asturiano". Ángel H. Díaz se emociona recordando la imagen que tenía su abuelo de la gran institución que agrupa a la diáspora en el país azteca. "Le tenía mucho cariño, pero también guardaba muchas anécdotas de momentos duros", cuenta el vocal de la junta directiva de la entidad. Está al frente de la comitiva de 28 jóvenes mexicanos del Centro Asturiano de México que visitó a Juan Cofiño, presidente de la Junta General del Principado, quien les dio la bienvenida a la región.

También recuerda Díaz lo bien que se lo pasaba su abuelo en las instalaciones de recreo del Centro Asturiano jugando a los bolos, al fútbol o de romería; sintiéndose como en casa a miles de kilómetros del Principado. "El gran éxito que tiene la institución es que no solamente se quedó con su gente asturiana, sino que le abrió las puertas a todos esos mexicanos que quisieron formar parte´", afirma con orgullo.

Gaya González, también encargada de la visita del grupo mexicano, cuenta cómo va a ser su viaje por la región. "Veremos alrededor de 50 museos y zonas culturales para que los chicos se lleven todo Asturias en el corazón", explica, antes de destacar sus ganas por conocer lugares como Covadonga, Taramundi, Llanes… Siempre con el objetivo de "seguir llevando un cachito de Asturias a México".

Los jóvenes, vistiendo tanto el escudo del Principado como la Cruz de la Victoria, se mostraron nerviosos por su llegada. "Es de esos pocos lugares que su historia entera, su cultura, su arte, su arquitectura, gastronomía, se diferencia tanto de otros lugares que he visto", señala Juan Pablo Pereira, joven de 18 años con ascendencia gijonesa, que pone el foco en los paisajes. "Me está llamando mucho la atención la inmensidad de lo que está a nuestro alrededor", asegura.

Uniforme oficial de la delegación / Lucía Rodríguez Alonso

En cambio, para Jimena Ojeda, con abuelos oriundos de Posada de Llanes y 15 años de edad, no es su primera vez en Asturias, aunque cuenta que esta experiencia con sus compañeros de viaje es distinta. "Es una oportunidad bastante única, yo he tenido la oportunidad de venir a Asturias antes, pero sin duda es una forma de vivirlo bastante diferente", afirma como parte de la comitiva organizada por el Centro Asturiano de México.

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Asturias, en todas sus facetas (gastronomía, paisajes, arquitectura, cultura…), no pasa desapercibida en ningún sitio. Creando recuerdos para siempre. Y más para unos jóvenes que tanto escucharon sobre la tierra de la que proceden sus abuelos o antecesores.