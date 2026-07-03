Juan Luis Vázquez, un "formidable matemático" que está en plena forma: un cumpleaños anticipado en forma de homenaje

Juan Luis Vázquez recibió ayer en Miraflores de la Sierra (Madrid) un homenaje a toda una vida dedicada a las matemáticas, a la transmisión del conocimiento y a la formación de nuevas generaciones de investigadores.

El matemático ovetense, "un sabio", como le definen colegas, amigos, exalumnos y compañeros, cumplirá ochenta años el próximo 26 de julio y algunos de los que fueron sus pupilos, muchos de ellos hoy profesores en prestigiosas universidades extranjeras, le organizaron una fiesta anticipada en La Cristalera, residencia universitaria de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), donde Vázquez es profesor emérito. El homenaje consistió en un congreso internacional de cinco días que ayer vivió su jornada más esperada.

José Manuel Vaquero, interviniendo en el acto, con el matemático siguiendo sus palabras. | X. F.

Vázquez, que no intervino en el acto y escuchó a todos sus colegas, sí hizo declaraciones a LA NUEVA ESPAÑA para agradecer el reconocimiento. Aseguró que se trata de "uno de los mejores homenajes" que ha recibido en toda su carrera. "He tenido una serie de premios y distinciones; si en la vida te toca un día de suerte, celébralo", comentó con humor, antes de reivindicar el momento que vive la ciencia española. "Con un poco de suerte, la ciencia en España está asentada", afirmó, al tiempo que defendió la importancia de las relaciones internacionales y de seguir apostando por la investigación. También mandó un guiño a Asturias, "donde tengo un apoyo constante y emocionante".

El acto, desarrollado en castellano e inglés por la presencia de investigadores llegados de numerosos países, reunió durante toda la semana a algunos de los mayores especialistas mundiales en difusión no lineal, el campo en el que Vázquez se ha convertido en una referencia internacional.

Entre los asistentes figuraban el italiano Alessio Figalli, profesor de la ETH de Zúrich y medalla Fields, además de José A. Carrillo (Universidad de Oxford), Jean Dolbeault (París-Dauphine) o Noemí Wolanski (Universidad de Buenos Aires), entre otros. Profesor emérito de la Universidad Autónoma de Madrid, Premio Nacional de Investigación Rey Pastor y doctor honoris causa por la Universidad de Oviedo, el matemático asturiano ha publicado más de 300 trabajos científicos y está considerado uno de los grandes referentes internacionales en ecuaciones en derivadas parciales.

El periodista José Manuel Vaquero, consejero de Editorial Prensa Ibérica –grupo editor de LA NUEVA ESPAÑA– y amigo de la infancia del homenajeado, abrió el turno de intervenciones por videoconferencia desde Asturias con una semblanza que dejó a un lado el currículo para retratar a la persona. Recordó al joven con el que coincidía en Las Segadas para coger el autobús para ir a estudiar el bachillerato y al que definió como "un tipo discutidor, con ideas propias, avanzadas y rotundas, pero que a la vez escuchaba, aunque fuera principalmente para contradecirte e iniciar una conversación siempre estimulante".

Vaquero evocó una conversación de juventud en la que, al decirle que quería estudiar periodismo, Vázquez le respondió que "lo importante era tener una buena formación y una curiosidad infinita", una lección que aseguró no haber olvidado.

También recordó el aula de matemáticas que el investigador impulsó en Bueño para reunir a científicos y vecinos del pueblo y resumió su figura como la de "uno de nuestros grandes matemáticos, pero también un formidable intelectual a quien nada humano le es ajeno". Vaquero cerró con humor recordando que, hace años, Vázquez le confesó que al cumplir 80 esperaba que le "pegasen con un picachón en la cabeza", una ocurrencia que el homenajeado zanjó recientemente entre risas: "Es que entonces no esperaba encontrarme en tan buenas condiciones a esta edad".

Las muestras de cariño se sucedieron durante toda la tarde. Carmen Ruiz Rivas, exdirectora del Departamento de Matemáticas de la UAM, definió a Vázquez como "algo más que un gran investigador", "un amigo leal" y "un enorme apoyo". El expresidente de la Sociedad Española de Matemática Francisco Marcellán destacó su aportación a la formación de doctores y a la creación de talento, además de su papel en la internacionalización de la ciencia española, mientras que el director del departamento de Matemáticas de la UAM, Ernesto Girondo, lo calificó como "un matemático apasionado y un referente para varias generaciones". El vicedecano de Investigación de la UAM, José Luis Pau Vizcaíno, destacó el "gran sentido del humor" del homenajeado y su capacidad para responder cualquier pregunta, mientras que Francisco Padial, exsecretario de la Sociedad Española de Matemática Aplicada, le dio las gracias "por ser maestro"

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El homenaje, que contó con la presencia del matemático asturiano Santos González, concluyó con la intervención de sus hijos, Isabel y Miguel Vázquez, que junto a su mujer, Mari Luz García, agradecieron "la estupenda vida" que les ha brindado su padre y recordaron la cantidad de "gente fascinante" que pasó por su casa a lo largo de décadas. La aparición por sorpresa de su nieta Julia puso el broche a cinco días de homenaje a un científico "irrepetible e inigualable".