Un "Erasmus rural" para tender puentes entre Asturias y Honduras: diez empresas, seis meses de prácticas y una experiencia única
El grupo de desarrollo Camín Real de la Mesa organiza un intercambio con el país hispanoamericano, último proyecto de su larga relación de cooperación con el país de América Central
Diez jóvenes hondureños cambiarán durante seis meses las comunidades rurales de Honduras por empresas asturianas. No vendrán de visita ni como turistas, sino a aprender sobre el terreno, a completar su formación y a conocer otra manera de trabajar en el medio rural. El grupo de desarrollo rural Camín Real de la Mesa prepara un “Erasmus rural” que permitirá a los participantes realizar prácticas en compañías vinculadas a la ingeniería forestal, el ecoturismo, la arquitectura y la agronomía.
El proyecto ya tiene cerradas las diez empresas que recibirán a los jóvenes. Seis estarán ubicadas en la comarca del Camín Real de la Mesa, dos en Navia y otras dos en Entrecabos. Falta ahora completar el proceso de selección de las participantes, que está previsto iniciar tras obtener el visto bueno de Extranjería. La estancia se prolongará durante medio año. Concejos rurales asturianos se darán a conocer así a jóvenes hondureños que, quién sabe, quizás puedan encontrar su camino en la región.
El grupo asturiano cuenta en Honduras con una asociación de enlace, Remblah, que será la encargada de firmar el convenio de colaboración con la Universidad Nacional de Honduras. A partir de ahí se abrirá el camino para elegir a las diez jóvenes que viajarán a Asturias el próximo año.
“Es un proyecto mucho más ambicioso que el hecho de que los jóvenes vengan a hacer prácticas. Queremos darles una visión diferente del mundo”, explica Beatriz López, gerente del grupo de desarrollo local Camín Real de la Mesa. La estancia incluirá también un programa de actividades para que los participantes conozcan la cultura asturiana y establezcan vínculos con jóvenes de su edad.
El grupo trabaja además en la organización del alojamiento y en la figura de acompañamiento. Un joven asturiano actuará como ancla durante el periplo de los hondureños en la región, con el objetivo de facilitar su adaptación y servir de apoyo durante los seis meses de prácticas. El proyecto será financiado por la Consejería de Medio Rural a través de los fondos Leader.
Quince años de cooperación
El “Erasmus rural” es la última pieza de una relación que comenzó en 2011, cuando el Camín Real de la Mesa inició su presencia en Honduras con proyectos orientados al desarrollo de comunidades rurales y al fortalecimiento de la sociedad civil, gracias al respaldo de las ayudas de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo. En los últimos años, esa cooperación se centró especialmente en mejorar la participación social, económica y política de las mujeres rurales en condiciones de igualdad.
La comarca del Camín Real está integrada por once municipios: Belmonte de Miranda, Candamo, Grado, Illas, Las Regueras, Proaza, Quirós, Santo Adriano, Somiedo, Teverga y Yernes y Tameza. Desde ese territorio asturiano se ha tejido una red de cooperación que ha dejado escuelas, formación, empresas de mujeres, proyectos turísticos y espacios de encuentro en varias comunidades hondureñas.
Uno de los proyectos que marcó el rumbo fue “Identidad y empoderamiento de las mujeres rurales. Municipio de Iriona”, desarrollado en 2016. Aquel diagnóstico participativo en género permitió escuchar una demanda repetida por las propias mujeres: tener un lugar. Esa idea se convirtió después en una escuela, un espacio construido entre 2017 y 2018 que ofreció formación básica en derechos fundamentales, habilidades sociales y asociacionismo. Por sus actividades pasaron 300 mujeres.
La escuela vivió varias ampliaciones. Entre 2019 y 2020 se construyeron cabañas de alojamiento, con diez plazas, y una cocina profesional equipada. En esa fase participaron 219 mujeres en talleres sobre derechos, asociacionismo, emprendimiento y participación política, además de otras 390 en actividades formativas. También se incorporaron hombres a algunos talleres, con 39 participantes. Igualmente. se construyó un invernadero.
Asimismo, destacan proyectos para jóvenes como el programa “Índigo….futuro con matices” o la creación de una biblioteca infantil.
"El camino de los sueños"
A partir de 2021, la cooperación dio un giro hacia la independencia económica de estas mujeres. El proyecto “El camino de los sueños” nació con la intención de “generar áreas de emprendimiento y negocio”. La iniciativa toma como referencia fórmulas de dinamización turística como el Camino de Santiago o la Senda del Oso, pero con un objetivo concreto: crear oportunidades económicas para mujeres rurales.
En sus primeras fases se definieron tramos, se inventariaron recursos turísticos, se mapearon negocios y se constituyeron grupos de mujeres emprendedoras en comunidades vinculadas al antiguo trazado ferroviario.
"El camino de los sueños" fue creciendo por etapas. En 2024, el área de trabajo había alcanzado tres provincias, cinco municipios, 24 comunidades rurales y 192 kilómetros, con una población rural de referencia de 96.758 habitantes. El proyecto también propició la creación de la Asociación de Mujeres Rurales y Emprendedoras de Honduras, AMREH, con personalidad jurídica, así como numerosos proyectos de emprendimiento.
La fase actual, correspondiente a 2025 y 2026, busca consolidar el “Camino de los Sueños” como producto turístico y homologar la escuela como centro de formación profesional. El nuevo “Erasmus rural” completa ese círculo de ida y vuelta. Lo que empezó como una cooperación asturiana en comunidades hondureñas permitirá ahora que diez jóvenes crucen el Atlántico para formarse en empresas rurales de Asturias. Y, quizás, encuentren su gran oportunidad en el Camín Real de la Mesa.
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