Los asturianos en Londres celebran que siga el vuelo directo, pero lamentan el aeropuerto elegido: "Tendremos una conexión peor"

Asturias mantendrá la ruta aérea con Londres que Vueling, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, dejará de operar a finales de octubre de cara a la temporada de invierno. La compañía de bajo coste Wizz Air será la que asuma esa conexión, debutando de este modo en el aeropuerto de Asturias, que sumará un total de nueve aerolíneas con vuelos directos a 30 destinos.

La llegada de esta nueva compañía supone un alivio para el aeropuerto asturiano al garantizar la continuidad de la conexión con la capital británica, cuyo futuro había quedado en el aire tras el adiós de Vueling.

A partir del 27 de octubre, la aerolínea ofertará vuelos entre Asturias y el aeropuerto de Luton, donde tiene una de sus principales bases de operaciones. La ruta contará con tres frecuencias semanales, los martes, jueves y sábados, mientras que Vueling operaba los lunes, jueves y domingos. "La apuesta estratégica y el trabajo continuado que el Gobierno de Asturias realiza para desplegar su Estrategia de Conectividad Aérea es un factor decisivo para que el aeropuerto capte nuevas rutas y aerolíneas como las anunciadas hoy por Wizz Air", aseguraron fuentes de la Consejería de Movilidad.

Cambio de aeropuerto en Londres

La colonia asturiana en Londres, un colectivo estratégico para la región, recibió la noticia con satisfacción por mantener el vuelo directo, aunque también con ciertas reservas que no son menores. El principal motivo es el cambio de aeropuerto: Wizz Air volará a Luton, considerado menos accesible y con peores conexiones que Gatwick, donde operaba Vueling. "El aeropuerto está muy lejos; desde el centro se puede tardar más de una hora en transporte público, pero es mejor que nada", señala Lucía Morán, asturiana residente en Londres.

Las opiniones recogidas entre los asturianos residentes en la capital británica coinciden en que la conexión empeora respecto a la actual. "La única noticia positiva es que tendremos una conexión más con Madrid. El aeropuerto de Luton queda muy a desmano; es como ir desde Asturias a León", resume otra residente. "Es mejor que nada, pero tendremos una conexión infinitamente peor que la de Vueling", afirma Natalia Zárate. "Llevo casi siete años en Londres y viajo bastante por trabajo. No he puesto los pies en ese aeropuerto ni una sola vez", apunta otra asturiana.

La contención de la celebración también alcanza a los horarios. El vuelo Asturias-Londres despegará a las 22.50 horas, mientras que el de regreso desde Luton lo hará a las 19.15. "Para los que viajamos mucho es mejor que nada, pero es un claro empeoramiento de lo que teníamos", sostiene Covadonga Bascarán. "Luton tiene trenes mucho peores para llegar y, además, la estación ni siquiera está en la terminal; hay que coger una lanzadera", añade Cecilia Arias. Otro asturiano residente en Londres concluye que "el coste y el tiempo que supone llegar a Luton hacen que, para muchos, sea incluso más conveniente hacer transbordo en Madrid para viajar a Asturias".

Wizz Air comenzará a operar la ruta con precios desde 136 euros ida y vuelta, aunque ya comercializa vuelos para noviembre desde 60 euros.

Más vuelos a Madrid y Valencia

Pero, en el lado positivo, la aerolínea húngara aterriza en Asturias no solo con la conexión londinense. También incorporará vuelos directos entre Asturias y Madrid, así como con Valencia, dos rutas que ya existían pero que ganarán frecuencias.

La conexión con Madrid arrancará el 4 de noviembre, con cuatro vuelos semanales —los lunes, miércoles, viernes y domingos—, mientras que la de Valencia comenzará el 2 de noviembre, con cinco frecuencias semanales: lunes, miércoles, jueves, viernes y domingos. La compañía abrió recientemente bases operativas en ambas ciudades.

De este modo, el corredor con Madrid sale reforzado y deja definitivamente atrás la salida de Iberia, que había cedido la ruta a su filial regional Air Nostrum. Asturias dispondrá ahora de más plazas hacia la capital que cuando la compañía de bandera operaba directamente el enlace. La conexión también ganará en competitividad de precios.

El desembarco de Wizz Air en Asturias

Fundada en 2003, Wizz Air es una aerolínea húngara de bajo coste y la mayor compañía de este segmento en Europa Central y del Este. En poco más de dos décadas ha construido una red que supera los 70 millones de pasajeros anuales y opera una flota cercana a los 260 aviones, integrada principalmente por Airbus A320 y A321neo.

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En España, donde durante años tuvo una presencia muy discreta, ya opera en 17 aeropuertos. Su llegada convierte a Asturias en el decimoctavo destino español de la compañía y eleva a nueve el número de aerolíneas que operan de forma regular en el aeropuerto del Principado: Air Nostrum, Volotea, Vueling, Lufthansa, Ryanair, KLM, Aer Lingus, Air Europa, Binter Canarias y, desde octubre, Wizz Air.