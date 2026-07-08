De México a Covadonga: el viaje que acerca a 28 jóvenes a la tierra de sus antepasados
El grupo fue recibido por el abad del santuario y continúa un itinerario para conocer la historia y la cultura de Asturias
Zaira Varas
La visita de este lunes a Covadonga era, probablemente, una de las fechas más esperadas del viaje. Y, al final, acabó superando las expectativas de muchos de los 28 jóvenes de Centro Asturiano de México que estos días recorren el Principado para conocer la tierra de la que partieron sus abuelos y bisabuelos.
La jornada comenzó con una recepción muy especial. La expedición, encabezada por el directivo del Centro Asturiano de México Ángel H. Díaz había concertado desde hacía semanas un encuentro con el Abad del Santuario, David Cueto: "Habíamos pactado esta visita desde México y, la verdad, fue una experiencia muy buena", explica Díaz.
Además de recorrer la Santa Cueva, el grupo visitó el museo de Covadonga acompañado por un guía que "nos fue explicando todo". Y, a lo largo del recorrido conocieron con detalle la historia del santuario y el papel que desempeñó la monarquía asturiana. "Muchos de los chicos ya conocían Covadonga, pero esta vez fue especial. Ser recibidos por el Abad del Santuario, fue impresionante", señala Díaz.
El encuentro terminó, además, con un intercambio de obsequios. El abad entregó a la delegación mexicana el libro del museo y la placa de la Santina, mientras que el Centro Asturiano de México le regaló un ejemplar sobre la historia de la institución, una de las entidades que, desde hace más de un siglo, mantiene vivo el vínculo entre Asturias y la comunidad asturiana al otro lado del Atlántico.
La expedición llegó al Principado el pasado 29 de junio y, desde entonces, prácticamente no ha parado. Museo tras museo, localidad tras localidad, los jóvenes han ido descubriendo buena parte del patrimonio asturiano. “Llevamos ya muchos lugares visitados y todavía nos queda bastante”, resume Díaz.
La jornada continuó este martes por la tarde con una visita al Archivo de Indianos, en Colombres, un espacio dedicado a conservar y difundir la memoria de la emigración española a América, con especial atención al fenómeno indiano en Asturias.
A través de documentos, fotografías, objetos personales y diferentes exposiciones, los participantes conocieron de cerca la historia de la emigración asturiana y el legado que dejaron quienes cruzaron el charco para empezar una nueva vida sin perder el vínculo con su tierra de origen.
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