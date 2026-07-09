Asturias reclama su sitio en la eólica marina y los empresarios avisan: "Necesitamos subastas ya"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, reivindicó este jueves el papel de Asturias como uno de los territorios llamados a liderar el desarrollo de la eólica marina en España durante la jornada «España ante la Eólica Offshore: Inversión, Cadena de Valor y el Rol Estratégico del Norte Peninsular», organizada por la Oficina Económica y Comercial de Asturias, la Cámara de Comercio de Oviedo y la Fundación Asturiana de la Energía (FAEN).

El encuentro, celebrado en la sede de la Oficina Económica de Asturias en Madrid, que preside José Luis Huerta, reunió a representantes del Gobierno asturiano, de los principales puertos y de algunas de las empresas más importantes del sector, que coincidieron en un mensaje prácticamente unánime: Asturias dispone de industria, puertos, conocimiento y una potente cadena de suministro para convertirse en un referente de la eólica marina flotante, pero necesita que el Gobierno central convoque cuanto antes las primeras subastas para que ese potencial se traduzca en inversiones y empleo. "No podemos perder más tiempo, necesitamos la subasta ya", coincidieron los diferentes panelistas.

En España todavía no hay parques de energía eólica marina, aunque el proceso para empezar las subastas, que depende del Gobierno central, ya está en marcha, aunque sin fecha aún. En Asturias hay delimitadas tres zonas que podrían albergar parques eólicos marinos: frente a la costa de Gijón, frente a Valdés y Navia y frente a Tapia de Casariego. Pese a que no hay parques, esta industria mueve ya en Asturias mil empleos, enfocados en la fabricación de piezas, sobre todo metálicas, y también en barcos que sirven para el mantenimiento.

La eólica marina fue presentada durante toda la jornada como una de las grandes oportunidades industriales de la próxima década para Asturias. Empresas como Astilleros Gondán, Navantia Seanergies, Saitec Offshore, ZIMA, Ocean Winds, Iberdrola o la Asociación Empresarial Eólica coincidieron en que el norte de España ya cuenta con un ecosistema industrial competitivo a nivel internacional, pero advirtieron de que el desarrollo del sector dependerá de que España active por fin un mercado nacional.

Barbón fue el encargado de abrir la jornada reivindicando la transformación industrial de Asturias. Recordó que la comunidad ha pasado por las etapas de la autonomía, la reconversión y la crisis económica para entrar ahora en una nueva fase de "resurgir", en la que sectores como la eólica marina están llamados a desempeñar un papel protagonista.

El Presidente defendió que la industria asturiana "ya no es la misma que hace años" y sostuvo que la eólica marina representa "una ventana de oportunidad" que debe aprovecharse cuanto antes. Puso como ejemplo la actividad que ya se desarrolla en Avilés, donde se fabrican y embarcan estructuras para plataformas flotantes, así como el potencial del puerto de El Musel y de los astilleros asturianos, cada vez más vinculados a esta actividad.

"Asturias ya es una referencia nacional para la industria eólica marina", aseguró Barbón, quien destacó que la región cuenta con "una cadena de valor de especial fortaleza" y defendió que la comunidad no debe renunciar a ninguno de los sectores industriales estratégicos. "La eólica marina forma parte del futuro, igual que la defensa, la siderurgia o la biomedicina", afirmó, al tiempo que reclamó dejar "los dogmas fuera del debate". También defendió la necesidad de reforzar las infraestructuras eléctricas y el anillo energético para seguir captando inversiones y apostó por consolidar una economía más diversificada y con mayor peso de la I+D+i.

La jornada fue clausurada por Miguel Rodrigo, director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, quien defendió que la eólica marina representa "una oportunidad para el país" y sostuvo que España debe mantenerse "en la vanguardia" de las energías renovables para reforzar tanto su autonomía energética como su industria. Rodrigo recordó además las ayudas concedidas para adaptar los puertos y los 162 millones movilizados para proyectos industriales, y señaló que la futura convocatoria de las subastas constituye el siguiente gran paso para impulsar definitivamente el sector.

El sector reclama pasar "de la planificación a los hechos"

Más allá del discurso institucional, el protagonismo de la jornada recayó en las empresas, que en las sucesivas mesas redondas trasladaron un mensaje prácticamente unánime: el sector está preparado, pero necesita que España deje de hablar de eólica marina y empiece a desarrollarla.

Representantes de Astilleros Gondán, Navantia Seanergies, Saitec Offshore y Zima coincidieron la primera mesa redonda en señalar que la industria española acumula años de experiencia trabajando para proyectos internacionales, especialmente en el norte de Europa, mientras sigue esperando un mercado nacional que permita aprovechar esa capacidad.

El consejero delegado de Astilleros Gondán, Álvaro Platero, explicó que su empresa no fabrica grandes estructuras, sino los barcos que permiten montar y mantener los parques eólicos marinos. "Hacemos barcos para montar todo esto", resumió. Recordó que Gondán construyó "los primeros barcos de ese tipo que se hicieron en el mundo", embarcaciones con capacidad para un centenar de trabajadores y una pasarela que conecta directamente con los aerogeneradores para realizar las labores de mantenimiento.

Por la izquierda, Oliverio Álvarez, Álvaro Platero, Antonio Sánchez, David Carrascosa y Miguel Zorita / LNE

Para Platero, la eólica marina representa "un nuevo mercado, un nuevo nicho". Aunque reconoció que "hubo un boom muy grande en el tema eólico y ahora está un poco parado", insistió en que el sector "es fundamental". "Estamos preparados, tenemos mucha experiencia. Ojalá se pudiesen hacer barcos para España. Nosotros necesitamos pedidos y, para que haya pedidos, tiene que haber mercados. Luego viene todo de repente", afirmó, antes de insistir: "Estamos preparados".

El director comercial de Navantia Seanergies, Antonio Sánchez, defendió que la eólica marina "es una necesidad" porque Europa necesita "mayor independencia energética" y porque se trata de "uno de los nichos donde mejor energía se produce". Destacó además el efecto tractor que tiene sobre la industria. "Son estructuras grandes que ponen en marcha toda una cadena de valor y de suministro, tanto en astilleros como en puertos", señaló.

Sánchez recordó que "somos el país que más unidades flotantes ha puesto en el mundo", gracias también a colaboraciones con empresas asturianas como Windar, y reclamó que España mantenga esa posición. "Es fundamental estar en este tipo de industria y, además, sin cortapisas, que no nos la quiten. Es importante ver la cantidad de puestos de trabajo que se generan y de qué calidad", afirmó.

Su principal reclamación fue acelerar el desarrollo del mercado español. "Llevo en este mercado catorce o quince años y siempre es la misma cantinela. Para que esto sirva tiene que haber uno. Pongamos un parque en marcha. Si no, estaremos siempre mirando al vecino", lamentó.

El consejero delegado de Saitec Offshore, David Carrascosa, comenzó reivindicando la colaboración entre territorios. "Soy un cántabro de una empresa vasca en un evento asturiano. De eso va trabajar interregionalmente", afirmó. Recordó que España tiene un condicionante que la diferencia de otros países europeos: "La ausencia de plataforma continental", lo que obliga a apostar por la tecnología flotante.

"Son retos tecnológicos, de talento y financieros. Es una oportunidad", defendió Carrascosa, quien destacó la competitividad del norte peninsular por sus infraestructuras portuarias, su cadena de suministro del acero y del hormigón y su capacidad tecnológica. No obstante, reclamó dar el siguiente paso. "Hay que pasar de las planificaciones a los hechos. La palabra clave son las subastas. Podemos perder el tren", advirtió.

El directivo recordó además que las empresas están "desarrollando infraestructura para un mercado nacional que no existe" y admitió que puede haber rechazo social a estos proyectos, aunque defendió que existen fórmulas para avanzar "poco a poco".

El presidente y consejero delegado de ZIMA, Miguel Zorita, explicó que el mercado vuelve a crecer tras el parón provocado por varias subastas fallidas y destacó que, después de la guerra de Ucrania, "se ha puesto más de relieve que hay que ser autónomos en industria y en energía".

A su juicio, el gran salto llegará a partir de 2028. "Habrá una demanda muy grande para la cadena de suministro y hay que prepararse para ese salto invirtiendo", afirmó. Defendió además que Asturias cuenta con importantes ventajas competitivas. "Tenemos una industria eólica importante, estamos muy próximos a esos mercados y tenemos dos cosas que nos diferencian: El Musel y un ecosistema industrial de apoyo".

Zima, aliada con la china Dajin Offshore, tiene en marcha un proyecto para fabricar bases para aerogeneradores marinos en el puerto de El Musel, que prevé crear más de 200 empleos. "Concluyeron (los empresarios chinos) que Gijón era el sitio perfecto, por la mano de obra cualificada y el ecosistema industrial de apoyo", indicó Zorita, que reclamó Zorita reclamó "una gran colaboración entre el sector público y el privado", más financiación, "seguridad jurídica" y "paz social", pero volvió a poner el acento en las subastas. "Hace falta que se organicen ya. En España debería licitarse ya", afirmó. "Ha llegado el momento de apostar por este sector porque tenemos todo para ser competitivos".

Asturias quiere jugar un papel protagonista

La segunda mesa redonda sirvió para poner el foco en las fortalezas con las que cuenta Asturias para convertirse en uno de los polos de la eólica marina en España, aunque también dejó un aviso compartido por prácticamente todos los participantes: el tiempo apremia y la región no puede permitirse quedarse atrás.

El director general de la Fundación Asturiana de la Energía (FAEN), Carlos García, aseguró que Asturias "lo tiene todo desde el punto de vista industrial", pero advirtió de que "vamos tarde". Según dijo, las posibilidades de grandes proyectos solares en Asturias son limitadas y el potencial de la eólica terrestre también está condicionado por la orografía y por la concentración del recurso en el occidente de la región. "Nos queda la eólica marina. Sí o sí necesitamos esto", afirmó. Además, recordó que el sector ya genera más de un millar de empleos en Asturias y defendió que la comunidad no puede permitirse desaprovechar esa oportunidad tras la pérdida de actividad industrial sufrida en los últimos años.

En la misma línea se expresó el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, quien reclamó "meter una marcha más" y poner en valor la tradición industrial de Asturias, su posición estratégica y las conexiones con el norte de Europa. "Queremos más industria y más empleo", resumió.

Por la izquierda, Carlos García, Carlos Panieres, José Antonio Sicre, Juan Carlos Campo, Ramón Muñoz-Calero y Marta González / LNE

Paniceres sostuvo además que la transición energética "no fue justa con Asturias", una comunidad que durante décadas exportó energía al resto del país y que ahora afronta una situación compleja. También hizo un llamamiento a compatibilizar el desarrollo industrial con las nuevas infraestructuras energéticas. "No hay ninguna energía que no tenga molestias. Si queremos tener una región industrial tenemos que tener energía y la energía sale de algún sitio. Si nos oponemos a la eólica marina, a las baterías y a todo lo demás, sin energía no hay industria", advirtió. A ello sumó la necesidad de apostar por actividades de mayor valor añadido, reforzar la innovación y aprovechar la potente red de Formación Profesional con la que cuenta Asturias.

Desde el Gobierno del Principado, el director de la Oficina Económica de Presidencia, José Antonio Sicre, defendió la necesidad de anticiparse a las inversiones. "No podemos esperar a que vengan las empresas; tenemos que ir de la mano de ellas", señaló.

El viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo, reafirmó el compromiso del Principado con el desarrollo de la eólica marina y recordó que España cuenta con empresas que ya trabajan con intensidad en este mercado internacional, aunque todavía carezca de un mercado doméstico. "Nuestro país hizo una apuesta muy fuerte por la eólica y ahora esa apuesta pasa por la flotante", afirmó.

Campo defendió que Asturias debe aspirar a que una de las futuras zonas de desarrollo se ubique frente a su litoral y recordó que el Principado ya ha respaldado económicamente proyectos vinculados a este sector, como algunas de las mayores ayudas concedidas el año pasado para el desarrollo de la eólica marina. "Necesitamos mercado interior. Asturias tiene que aspirar a que en las subastas se incluya alguna de sus zonas", razonó. Campo pidió "pedagogía" sobre este tipo de energía. "No pueden surgir fisuras y el futuro de esta energía dependerá de la sociedad asturiana; Asturias será lo que quieran los asturianos".

La mesa la cerró el director del Puerto de Avilés, Ramón Muñoz-Calero, quien recordó que la eólica marina "no es algo que esté por venir", sino que ya forma parte de la actividad diaria del puerto gracias al trabajo de empresas como Windar. No obstante, reconoció que el sector atraviesa un momento de ralentización por la falta de nuevos proyectos. "La velocidad de crucero no es la que esperábamos", lamentó. Aun así, insistió en que las empresas están preparadas para cuando el mercado vuelva a despegar. "Estamos como el novio en la puerta de la iglesia. Estamos preparados", resumió.

Un marco regulatorio estable para despegar

La tercera mesa redonda volvió a dejar un mensaje compartido por prácticamente todos los participantes: España dispone de empresas y capacidad industrial para liderar la eólica marina flotante, pero necesita un calendario claro y unas subastas que permitan al sector empezar a trabajar.

Javier Torrijos, Director global Sales&BD Offshore Wind en Envisión Energy recordó que esta industria requiere años de planificación. "Esto no es inmediato, lleva un tiempo", señaló, antes de advertir de que las empresas necesitan conocer "qué tecnología se va a utilizar" para planificar inversiones. Aun así, defendió que "el norte de España ya es reconocido como un hub a nivel de energía eólica", con "empresas muy potentes e internacionalmente conocidas", aunque insistió en que "tenemos fábricas de turbinas, pero tenemos que tener un mercado".

El presidente de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), Juan Virgilio, aseguró que el sector lleva preparando este momento desde 2021. "Todo es hoja de ruta", afirmó, antes de defender que "tenemos todo" para convertirnos en un referente. "Tenemos que tener mentalidad de cadena de valor. La energía tiene que fabricarse aquí y liderarse desde aquí", sostuvo.

Virgilio recordó además que la eólica marina "no es un mercado para cualquier actor" por las fuertes inversiones que requiere y por los largos plazos de desarrollo. "No creo que haya un problema en la adjudicación de las subastas si se hacen bien", afirmó, aunque recordó que entre una licitación y la puesta en marcha de un parque pueden pasar hasta ocho años. A su juicio, "el ecosistema que tiene el norte de España es único porque supo posicionarse" y el objetivo debe ser "crear una nueva realidad que nos dé de comer durante cuarenta o cincuenta años".

Desde Ocean Winds, su director de Desarrollo para España, Manuel Fernández, reclamó "un marco claro y estable". Recordó que España se ha fijado como objetivo alcanzar tres gigavatios de potencia instalada, pero lamentó que "no hay calendario ni planificación". "No sabemos nada. Meterte en un proyecto para luego estar parado no tiene ningún sentido", resumió.

Fernández también defendió que el desarrollo industrial no debe concentrarse en una única comunidad. "No hablemos de hub, hablemos de especialidades", afirmó, antes de reclamar "el primer concurso ya", junto a "una planificación ordenada" y "un mecanismo regulatorio claro y estable" que tenga en cuenta "las singularidades de la eólica marina".

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El director global de Project Services para eólica marina de Iberdrola, Lucas Gómez, pidió que el Ministerio publique cuanto antes la orden que regulará las subastas. "Hace falta que se publique la orden ministerial y que estén bien diseñadas", afirmó. Gómez recordó que países como Holanda o Alemania han visto concursos desiertos por errores en su planteamiento y defendió un modelo basado en "un marco regulatorio estable", una planificación temprana y criterios que no valoren únicamente el precio, sino también "la experiencia del desarrollador". "Cualquier proyecto de eólica marina provoca inversión que acaba quedándose en el territorio", concluyó.