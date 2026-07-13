Barbón recibe a los jóvenes del Centro Asturiano de México que recorren Asturias para conocer la tierra de sus antepasados
La expedición del Centro Asturiano de México continúa su recorrido por la región tras su paso por Covadonga y Colombres
El presidente del Principado, Adrián Barbón, recibió este lunes en la sede de la Presidencia a un grupo de jóvenes del Centro Asturiano de México que estos días recorren la comunidad dentro del programa Así es Asturias 2026, una iniciativa que permite a descendientes de emigrantes conocer la tierra de la que partieron sus abuelos y bisabuelos.
La expedición está formada por 28 jóvenes que llegaron al Principado el pasado 29 de junio y que, desde entonces, han visitado algunos de los principales enclaves históricos, culturales y patrimoniales de la región. Entre las citas más destacadas figura su paso por Covadonga, donde fueron recibidos por el abad del Santuario, David Cueto, en un encuentro que los participantes calificaron de "impresionante".
El viaje también les ha llevado al Archivo de Indianos, en Colombres, donde profundizaron en la historia de la emigración asturiana a América a través de documentos, fotografías y objetos personales.
La recepción por parte de Barbón supone uno de los actos institucionales más relevantes de su estancia en Asturias, con la que el Principado pretende reconocer el papel que desempeñan los centros asturianos del exterior en la conservación de los vínculos culturales con la comunidad.
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