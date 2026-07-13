Día grande para los asturianos de Rosario: el Principado concede la asturianía al Centro más antiguo de Sudamérica
La institución, fundada en 1904, busca reforzar sus vínculos con Asturias y acceder a ayudas económicas del Gobierno regional
El Gobierno del Principado ha aprobado el reconocimiento de asturianía del Centro Asturiano de Rosario-Biblioteca Popular Álvaro Flórez Estrada, en Argentina, que pasa a formar parte de la red oficial de comunidades asturianas en el exterior, integrada ahora por 40 entidades.
Según informó el Ejecutivo autonómico, el reconocimiento de asturianía es una figura que "acredita el vínculo histórico, social y cultural de estas organizaciones con el Principado" y "reconoce su función como espacios de encuentro, conservación y difusión de la identidad regional fuera de la comunidad autónoma".
La distinción permite, además, que la entidad pueda acceder a las líneas de apoyo que el Principado destina a los centros asturianos repartidos por el mundo.
La concesión supone un importante respaldo para una de las instituciones históricas de la emigración asturiana. Fundado el 1 de noviembre de 1904, el Centro Asturiano de Rosario está considerado el primer centro asturiano creado en Sudamérica y reúne en la actualidad a alrededor de 1.200 socios.
La entidad, presidida por Luis Fernando Echevarría, llevaba meses tramitando la recuperación de este reconocimiento con el objetivo de reforzar sus vínculos con Asturias y optar a las ayudas del Principado.
Una etapa de renovación
El centro atraviesa además una etapa de renovación, marcada por el relevo generacional en su dirección y por varios proyectos para fortalecer su actividad social y cultural. Entre ellos figuran la reforma de su sede en el centro de Rosario para abrir un bodegón asturiano, la modernización de sus instalaciones y la puesta en marcha de un hotel deportivo en el denominado "Prado asturiano", un complejo de casi tres hectáreas donde desarrolla buena parte de su actividad deportiva y recreativa.
La entidad se ha convertido también en un ejemplo de la evolución de la emigración asturiana. Buena parte de quienes hoy mantienen viva su actividad no son descendientes directos de asturianos, sino "asturianos vocacionales", personas enamoradas de la cultura asturiana que participan en grupos de baile, música tradicional y otras iniciativas destinadas a preservar las tradiciones del Principado en Argentina.
El Principado destaca que el Centro Asturiano de Rosario-Biblioteca Popular Álvaro Flórez Estrada es "una referencia para la diáspora en Argentina, un país que cuenta con una de las comunidades asturianas más numerosas y activas del mundo". Asimismo, recuerda que este reconocimiento se suma a los concedidos durante la presente legislatura a los centros asturianos de Cangas del Narcea y Lanús, en Argentina, y al de Tarragona, "con el fin de reforzar la política de apoyo al movimiento asociativo asturiano en el exterior".
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