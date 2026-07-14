Rosario celebra haber recuperado la asturianía: "Es una alegría enorme, nunca la tendríamos que haber perdido"

El presidente del Centro Asturiano de Rosario-Biblioteca Popular Álvaro Flórez Estrada, Luis Fernando Echevarría, mostró su satisfacción por la recuperación del reconocimiento de asturianía concedido por el Gobierno del Principado y aseguró que la entidad recupera un distintivo "que nunca tendríamos que haber perdido".

Echevarría explicó que recibió la noticia mediante una llamada de la vicepresidenta del Principado, Jimena Llamedo. "Es una alegría enorme. Me ha llamado la vicepresidenta, Gimena Llamedo, para darme la noticia. Aunque sabía que podía llegar este mes, me ha sorprendido igualmente", explica a LA NUEVA ESPAÑA.

El dirigente destacó que la recuperación de la distinción supone un hito para una entidad fundada en 1904 y considerada el centro asturiano más antiguo de Sudamérica. "Estamos muy contentos todos en el centro y en la comisión directiva. Recuperar la asturianía es muy importante. Es algo que nunca tendríamos que haber perdido".

El Centro Asturiano de Rosario disfrutó del reconocimiento de asturianía entre 1985 y 2018. Tras perderlo, tuvo que iniciar de nuevo todo el procedimiento para volver a obtenerlo.

Un trabajo de años para recuperar el reconocimiento

Echevarría quiso poner en valor el trabajo desarrollado por la comisión directiva y los voluntarios de la entidad durante todo el proceso. "Ha sido un trabajo muy importante de la comisión directiva, de los chicos y de la Comisión de Cultura. Tuvimos que volver a reunir toda la documentación, un proceso que nos llevó mucho tiempo", explicó.

El presidente considera que el esfuerzo ha merecido la pena. "Ya volvemos a estar, como quien dice, en las grandes ligas. Recuperar la asturianía es fundamental para un centro asturiano que este año va a cumplir 122 años y que es el más antiguo de Sudamérica. De alguna manera, era un reconocimiento que no podíamos dejar de tener", señaló.

Felicitaciones desde otros centros asturianos

Nada más conocerse la decisión del Gobierno asturiano, comenzaron a llegar mensajes desde otras entidades de la emigración. "No paran de llamarme desde otros centros asturianos amigos para felicitarnos. Es una alegría enorme", concluyó Echevarría.

La aprobación del reconocimiento por parte del Gobierno del Principado permitirá al Centro Asturiano de Rosario reincorporarse a la red oficial de comunidades asturianas en el exterior y volver a acceder a las líneas de apoyo destinadas a estas entidades, un respaldo que la dirección del centro considera clave para seguir impulsando su actividad cultural, social y deportiva.