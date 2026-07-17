Asturias forma a sus "embajadores" por medio mundo: la Escuela de Asturianía reúne a 24 jóvenes procedentes de diversos centros asturianos

El Gobierno de Asturias puso en marcha este viernes una nueva edición de la Escuela de Asturianía, en la que participan 24 jóvenes procedentes de centros asturianos de América y España. El curso se prolongará hasta el 31 de julio y busca favorecer el relevo generacional en las entidades que mantienen la cultura y las tradiciones del Principado fuera de la comunidad.

La actividad corresponde a la tercera formación de la séptima promoción de este programa, uno de los instrumentos del Ejecutivo autonómico para apoyar a las comunidades asturianas asentadas en otros territorios. Los participantes están vinculados a centros de Uruguay, Chile, Argentina, Venezuela y España.

Formadores en sus lugares de origen

Durante las próximas jornadas, el alumnado recibirá enseñanza especializada en disciplinas relacionadas con la cultura tradicional de Asturias, entre ellas la gaita, el baile, el tambor, la canción y la lengua asturiana.

El objetivo de la escuela es acreditar a los participantes para que, cuando regresen a sus lugares de residencia, puedan ejercer como formadores en sus respectivos centros asturianos. De este modo, el Principado pretende facilitar la transmisión de estas manifestaciones culturales a las nuevas generaciones.

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, destacó la función de los jóvenes como vínculo entre Asturias y las comunidades del exterior. “Cada joven que pasa por esta escuela se convierte en un embajador y embajadora de nuestra tierra, nuestras tradiciones y en un vínculo entre Asturias y las comunidades del exterior”, afirmó.

Una red de 40 centros reconocidos

La Escuela de Asturianía está dirigida a asturianos y descendientes de entre 18 y 47 años que pertenezcan a alguno de los 40 centros con reconocimiento oficial distribuidos por diferentes países. Para acceder al programa, los aspirantes no pueden haber participado en ediciones anteriores.

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Llamedo señaló que la formación permitirá mantener viva la cultura asturiana a miles de kilómetros del Principado y contribuirá a que la asturianía llegue a nuevas generaciones.