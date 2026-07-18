Los asturianos que vivirán la final del Mundial en Nueva York: "Vamos a ganar"

El eco de la afición asturiana cruza el Atlántico y resuena con fuerza en las calles de Nueva York. A miles de kilómetros de casa y pocas horas antes de que comience la histórica final del Mundial, la comunidad de originarios del Principado que reside en la Gran Manzana se prepara para vivir un momento único.

Para Cristina Arganza, natural de Oviedo, el partido tiene un componente de superstición. "Lo veremos en casa de unos amigos en Manhattan. Vimos allí la semifinal y dio suerte", señala. Arganza y sus amigos no estarán solos: se reunirán en torno a un invitado estrella. "Hemos comprado un jamón serrano entero para ver el partido", asegura. La hoja de ruta está clara si el resultado acompaña. "Iremos a "Tomiño", una taberna gallega a la que siempre vamos para celebrarlo todo si ganamos", cuenta.

La pasión por la Selección ha llevado también a otros compatriotas a recorrer el país de punta a punta. Es el caso del gijonés Pablo Argüelles y su mujer, Nina Aquino, quienes han convertido este torneo en un viaje inolvidable (aunque residan desde hace tiempo en los Estados Unidos). "Llevamos siguiendo a España desde el partido de Austria en Los Ángeles. La aventura americana está siendo espectacular", confiesan entusiasmados a pocas horas de la final. Más allá de lo deportivo, a estos gijoneses lo que de verdad les ha conquistado es el ambiente de hermandad que se respira en las gradas. "Nos quedamos con el pedazo de afición que tenemos, gente de toda España y toda Hispanoamérica apoyando a la Selección", explican. Para ellos, estos días van más allá del deporte. "Estos momentos todos unidos sirven para afianzar nuestra certeza de que somos el mejor país del mundo".

"La idea de fútbol de esta selección está clarísima y son futbolistas con tanta calidad y sacrificio por el equipo que pensamos que vamos a ganar 3-1 a Argentina, con partidazo de la defensa", aseguran Argüelles y Aquino, quienes tienen claros sus referentes. "Nuestros jugadores favoritos están siendo Cucurella, Pedro Porro y Rodri", cuentan.

A esta marea viajera por todo Estados Unidos se suma Guillermo Fernández, quien vive en Houston desde finales de 2017. "Mi primo me dio la oportunidad de vivir el mundial de España con la marea roja. La verdad que la experiencia está siendo brutal, allá donde le toca a España, la marea roja va detrás dándolo todo y dejándose la voz y el alma en cada partido", cuenta. En su contador de kilómetros figuran paradas en Atlanta, Guadalajara, Dallas -donde acudió a octavos y a semifinales- y ahora, Nueva York.

Pero seguir el torneo desde las gradas estadounidenses también exige compaginarlo con la rutina laboral. "La verdad que tengo que estar haciendo un esfuerzo en el trabajo, porque la mayoría de los partidos nos han tocado por semana, pero está mereciendo la pena. Es una oportunidad única poder seguir a la selección de tu país un mundial entero y para colmo estar en la final", confiesa Fernández. No en vano la locura por la Roja ha llevado a este grupo de aficionados a auténticas maratones en carretera con tal de no perderse una cita. "Varios partidos hemos sido muchos los que incluso hemos acabado de trabajar un día a las 5 de la tarde, nos hemos montado juntos en el coche y hemos ido hasta Dallas 4 horas conduciendo para poder ir al partido el día siguiente. Después del partido y de un poco de post partido, de vuelta a Houston otras 4 horas para poder trabajar al día siguiente".

La suerte está echada. Ya sea en un piso de Manhattan o listos para tomar las calles de la ciudad de los rascacielos, los asturianos en Nueva York lo tienen todo dispuesto. Este domingo puede ser una auténtica fiesta en el campo, y, cómo no, en el corazón neoyorquino.

Representantes de Llanes

El Club Deportivo Llanes será el único representante del fútbol asturiano en las gradas de la final del Mundial de la FIFA, que enfrentará hoy a España y Argentina en Nueva York. La Real Federación Española de Fútbol dio a conocer ayer el resultado del sorteo organizado entre clubes españoles para asistir al encuentro, en el que el conjunto llanisco resultó agraciado.

Será el presidente del club, Pedro Álvarez, quien acuda como representante. El dirigente viajó ayer a Madrid, desde donde partió a primera hora de esta mañana rumbo a Nueva York. Allí presenciará en directo la final del Mundial antes de regresar a España, en un desplazamiento exprés de ida y vuelta.

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El nombre del CD Llanes figura entre los 24 clubes premiados por la RFEF en un sorteo que permitirá a sus representantes asistir a uno de los mayores acontecimientos del fútbol mundial. Entre las entidades agraciadas aparecen también el Rayo Majadahonda, el Sestao River, la SD Logroñés, el Numancia, el Tropezón y el Palencia, entre otras.