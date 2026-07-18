Las estrellas asturianas de la radio opinan antes de la final del Mundial

Hace casi un mes compartían la prudencia que rodeaba a la selección española tras el inesperado empate sin goles frente a Cabo Verde. Ahora el ambiente es muy distinto. España está a un puñado de horas de poder conquistar su segundo Mundial y, pegados al vestuario desde que comenzó el torneo, también hay tres periodistas que afrontan una noche marcada en rojo en sus carreras.

Juanma Castaño, Antón Meana y Edu Pidal, los tres asturianos que lideran las noches deportivas de Cope, la Ser y Onda Cero, volverán a contar una final mundialista desde primera línea. Desde Madrid estará Paco González, de Tineo, que dirige Tiempo de Juego.

Los cuatro coinciden en una idea: España llega como favorita. "Para mí la final fue contra Francia", resume Paco González, que incluso se atreve con un pronóstico rotundo de cara al partido contra Argentina. "Vamos a ganar 2-0", afirma. Antón Meana, reportero de El Larguero (Ser) y presentador de lanoche de los domingos, el día grande ed la radio, también apuesta por un triunfo español, aunque más ajustado.

"Creo que vamos a ganar 1-0. Será otro partido sin encajar goles", sostiene el gijonés, convencido de que el domingo espera "el partido más duro de nuestra vida porque es el Mundial con más nivel de la historia".

Juanma Castaño, haciendo el programa en Nueva York / LNE

Juanma Castaño, director del Partidazo de Cope, cree que la clave es que los jugadores de España "siempre te hacen un siete" y que están tranquilísimos. "Nosotros convivimos con ellos y sorprende su tranquilidad". El gijonés, eso sí, da un aviso, acordándose de exigente partido ante Uruguay, que juega con una intensidad similar a la argentina. "Jugando como ese día, no nos va a dar".

Edu Pidal / LNE

Edu Pidal, que presenta Radio Estadio, de Onda Cero encontró la mejor fotografía de ese estado de ánimo justo después de eliminar a Francia. "Me fijé en Unai Simón. Se quitó los guantes con una tranquilidad impropia del momento que estaban viviendo. No corrió alborotado ni dio saltos. Parecía que necesitaba unos segundos para asimilar lo que acababan de conseguir antes de abrazarse con Cubarsí", relata.

Para el periodista llanisco, esa escena resume a una selección "normal", sin egos ni liderazgos individuales. "Solo Lamine acapara más foco, pero sus compañeros lo llevan con tanta naturalidad que pasa desapercibido".

Antón Meana / LNE

A la hora de señalar a los hombres que pueden decidir la final aparecen distintos nombres, aunque uno sobresale sobre el resto: Rodri Hernández. Pidal lo define como "el termómetro del grupo" y "el mejor centrocampista del mundo", mientras que Meana reconoce que es su futbolista favorito de la selección.

Paco González, sin embargo, amplía el foco: "Laporte es el puñetero amo de la defensa de España".

Olmo es la gran apuesta de Antón Meana para la final. "Creo que será el Iniesta de 2026", aventura.

Mientras millones de españoles vivirán el partido con una cerveza en la mano, ellos lo harán con unos auriculares puestos. Ninguno podrá desconectar hasta que se apaguen los micrófonos. "¿Qué haría si España gana? Un programa de radio", responde entre risas Edu Pidal.

Después llegarán las entrevistas, los protagonistas pasando uno a uno por los programas y una madrugada que promete ser inolvidable. "No es un club; es el equipo de todos. Con España nos permitimos hablar en primera persona del plural: 'ganaremos el Mundial'", coinciden todos lo periodistas.

Paco González / LNE

Paco González tampoco contempla otra celebración que no sea delante del micrófono. "Lo voy a celebrar en la radio. Tenemos preparadas canciones por si ganamos", desvela el director de Tiempo de Juego, que aplazará las vacaciones unas horas más si la selección levanta el trofeo.

Antón Meana, por su parte, ya tiene pensado incluso el escenario para el final de la noche. Cuando termine la radio, si España conquista el Mundial, pondrá rumbo a Times Square para celebrar el título junto al periodista asturiano Rafa Cores, que reside desde hace años en Nueva York.

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Será de madrugada, casi al amanecer. Un final muy distinto al que imaginaban cuando llegaron a Estados Unidos hace un mes y que esperan poder contar, micrófono en mano, en una de las noches más importante de sus carreras.