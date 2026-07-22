El jurista asturiano Javier Junceda se incorpora a la facultad más antigua de América
Javier Junceda, profesor visitante en la Universidad de Buenos Aires, amplía su labor académica en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima
El jurista asturiano Javier Junceda se incorporará el próximo curso como profesor visitante de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima (Perú), la universidad más antigua de América, donde impartirá docencia en el posgrado de Derecho Administrativo y Regulación. Allí enseñará las asignaturas de contratos administrativos y derecho urbanístico.
Junceda compatibilizará esta nueva responsabilidad con la que ya desempeña como profesor visitante en la Universidad de Buenos Aires, donde volverá a impartir un curso de especialización en Derecho Administrativo.
Además, en noviembre participará como ponente en el IV Congreso Internacional de Contrataciones Públicas y I Congreso Internacional de Derecho Público y Administrativo, organizado por el Consejo de la Magistratura Argentina y la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
El nombramiento refuerza la proyección internacional del abogado y académico ovetense, que el pasado año fue investido doctor honoris causa por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en reconocimiento a su trayectoria en el ámbito del derecho administrativo.
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