De Florida a Asturias: el sueño de Dennis Tamargo de llevar el lacrosse a la tierra de sus abuelos

“Quiero traer el lacrosse a Asturias, es muy popular en Estados Unidos y me gustaría hacer aquí un equipo”, indica Dennis Tamargo, entrenador de este deporte en Tampa (Florida, Estados Unidos). Tiene raíces asturianas y el objetivo de mudarse al Principado para formar un equipo. “Aquí las personas tienen una mentalidad muy distinta a los estadounidenses, son de mente fuerte, y este deporte es para ellos, sin duda”, afirma con rotundidad.

Cruzar el Atlántico no solo es un viaje deportivo para el equipo de lacrosse del colegio "Tampa Catholic High School", formado por diez estudiantes de quince años. Para Dennis Tamargo, uno de sus entrenadores, supone un reencuentro con su propia identidad y el principio de un proyecto ambicioso: crear el primer equipo en la tierra de sus abuelos de este deporte, "una mezcla entre fútbol y béisbol" que se juega con un palo que tiene una red. Es nieto y bisnieto de emigrantes asturianos que forman parte del Centro Español de Tampa e hijo de Cynthia García Tamargo, vicepresidenta del Centro Español de Tampa, una de las instituciones con más solera de la ciudad floridana, fundada en 1891.

De hecho, él es el único integrante de la expedición de Florida que ya ha estado en España. “Vine a Asturias con mi familia cuando tenía diez años, me acuerdo de que me encantó la comida, no tiene nada que ver con la de allí”, recuerda Tamargo. Tiene muchas ganas de enseñarle a su equipo una región que siente como propia.

"Mi madre siempre me dice que en estas tierras todo es historia y, por supuesto, para nosotros es parte de nuestra familia", explica Tamargo. Su equipo está pasando unos días en el Principado y tienen muchas ganas de visitar el Museo de la Emigración, en Colombres, y Covadonga, porque para él tiene un “importante componente espiritual”.

"Aunque a veces en Estados Unidos te sientes simplemente americano, en Tampa intentamos mantener vivas nuestras raíces", señala Dennis Tamargo, que explica que en la ciudad estadounidense, la comunidad descendiente de españoles celebran desde partidos de la Roja hasta la gastronomía asturiana. Ahora lo vive con especial intensidad reencontrándose con la tierra de sus orígenes: "Quería que los chicos del equipo entiendan lo afortunados y privilegiados que son los asturianos, de vivir en estos paisajes y en esta cultura".

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Aunque en España el lacrosse sigue siendo un deporte muy minoritario, la disciplina está en plena expansión con equipos emergentes en ciudades como Bilbao, Zaragoza, Madrid o Valencia. Tamargo confía en que la "garra asturiana es el terreno perfecto para consolidarlo en España". Y, de paso, consolidar su sueño personal.