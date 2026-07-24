Ya hay fecha y lugar para el V Congreso Mundial de Asturianía: por primera vez se hará fuera de Asturias

El Principado puso hoy en marcha la organización del V Congreso Mundial de Asturianía, que se celebrará los próximos 7 y 8 de octubre en Buenos Aires (Argentina). Será la primera vez que este encuentro se desarrolle fuera de Asturias y tendrá como lema "AsturiES pural". La vicepresidenta y presidenta en funciones del Principado, Gimena Llamedo, ha presidido este jueves la constitución del comité organizador.

El Congreso Mundial de Asturianía es el principal foro de encuentro entre el Principado y la comunidad asturiana residente fuera de la región. Se celebra con carácter periódico y reúne a representantes de los centros asturianos repartidos por España y el extranjero, así como a instituciones, expertos y entidades vinculadas a la emigración, con el objetivo de reforzar los lazos con la diáspora, analizar los retos del movimiento asociativo y promover iniciativas relacionadas con el retorno, la cultura, la identidad asturiana y la proyección internacional de Asturias.

La elección de Buenos Aires responde al peso de la comunidad asturiana en Argentina, el país con mayor número de emigrantes asturianos y descendientes inscritos en el exterior, con cerca de 31.000 personas, además de albergar 14 centros asturianos, la mayor red de estas entidades fuera de España.

Llamedo destacó que la celebración del congreso en la capital argentina supone "un reconocimiento a las generaciones que han mantenido viva la identidad asturiana al otro lado del Atlántico y han contribuido a proyectar la comunidad en el mundo".

La presidenta en funciones defendió que el Congreso Mundial de Asturianía constituye "el gran punto de encuentro entre esta tierra y su comunidad en el exterior". "Queremos que sea un espacio para volver a encontrarnos, compartir experiencias y construir juntos el futuro de una Asturias abierta al mundo, conectada con el talento y el compromiso de su diáspora", afirmó.

Más representación para los centros asturianos

Como novedad respecto a la edición celebrada en Villaviciosa en 2025, el Ejecutivo autonómico ampliará la representación de los centros asturianos. Cada entidad podrá acudir con hasta tres congresistas: además de su presidencia, podrá designar libremente a una segunda persona —procurando mantener la paridad de la delegación— y contará con una tercera plaza reservada para descendientes de asturianos de entre 18 y 40 años que participen activamente en la vida social y cultural del centro.

En la anterior edición participaron 39 centros asturianos de diez países y cerca de 80 congresistas.

Comité organizador

El comité organizador estará presidido por Gimena Llamedo e integrado, entre otros, por la directora general de Emigración y Políticas de Retorno, Olaya Romano; la presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas, María Antonia Fernández Felgueroso; el presidente de la Federación Internacional de Centros Asturianos (FICA), Manuel de Barros Canuria; representantes de la Universidad de Oviedo, del Centro Asturiano de Buenos Aires, de los centros asturianos de Lausana y Madrid, de Compromiso Asturias XXI, de FADE y de los sindicatos CC OO y UGT.

La próxima semana quedará constituido el comité científico, encargado de diseñar los contenidos y la programación del congreso.

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En la actualidad existen 46 centros asturianos activos en todo el mundo, de los que 21 se encuentran en España y 25 en el extranjero.