El pueblo de Madrid que pasó de celebrar una multitudinaria fiesta asturiana a ser evacuado por los incendios

Robledo de Chavela, un municipio de unos 5.000 habitantes de la Comunidad de Madrid, es una de las localidades cuyos vecinos han tenido que ser evacuados por la virulenta racha de incendios que afecta al centro de España.

"La cosa se puso muy fea y yo me fui un poco antes del desalojo general. Veíamos mucho humo desde el día anterior y también pavesas (fragmentos de material incandescente o de ceniza que se desprenden de un fuego y son arrastrados por el aire). La cosa daba miedo".

Quien habla es Juan Antonio García, madrileño de nacimiento, pero asturiano de adopción y orgulloso socio del Centro Asturiano de Madrid. Vive en Villalbilla, al lado de Alcalá de Henares, aunque tiene su segunda residencia en Robledo de Chavela, de donde procede su familia.

Fue desalojado ayer. "Cuando abandonamos el pueblo se veían unas tremendas columnas de humo y desde la zona alta veíamos llamas", explica. Robledo es un pueblo de montaña situado a una hora de Madrid. "La gente mantiene la tranquilidad y la calma, pero hay preocupación por cuándo podremos regresar", añade.

La fiesta asturiana en Robledo, la semana pasada / LNE

La imagen contrasta con la que ofrecía el municipio hace apenas una semana. Entonces nadie imaginaba que el fuego acabaría cercando la localidad. El pueblo, que en verano triplica su población, celebraba una multitudinaria fiesta asturiana impulsada por el propio García junto a su primo Javier, propietario de una arrocería en la localidad. "Como nos gusta tanto Asturias pensamos en hacer algo para atraer gente al negocio y, de paso, dinamizar el pueblo. El Ayuntamiento nos dio la oportunidad de hacerlo en la Plaza de España y salió mucho mejor de lo que esperábamos", relata.

La cita se prolongó durante cerca de trece horas, desde el mediodía hasta la madrugada, y convirtió el centro de Robledo en una auténtica romería asturiana. La jornada arrancó con un desfile de la banda de gaitas El Centru y el grupo de baile L'Alborá, del Centro Asturiano de Madrid, seguido del pregón, el izado de la bandera y la interpretación del himno de Asturias.

Una imagen de la fiesta, con Juan Antonio García primero por la izquierda / LNE

No faltó el tradicional escanciado de sidra, una gran degustación de fabada, cabrales, chorizo a la sidra y otros productos asturianos, además de música durante todo el día, una barbacoa nocturna, un tributo a Melendi, sorteos y sesiones de DJs hasta bien entrada la madrugada.

"Antes incluso de empezar la fiesta ya notábamos que los vecinos tenían ganas de que se hiciera algo. El pueblo estaba un poco parado y ese día fue espectacular. Estaba todo a reventar, desbordado de gente", recuerda García.

El éxito fue tal que muchos asistentes comenzaron a preguntar cuándo se celebraría la siguiente edición e incluso alcaldes de municipios cercanos mostraron interés por acoger una iniciativa similar. "Me da que va a ser la primera de muchas. Habrá que corregir errores, hacer cosas todavía más chulas y que siga creciendo", afirma.

Hoy el ambiente es radicalmente distinto. Las calles que hace unos días estaban llenas de gaitas, sidra y vecinos compartiendo mesa permanecen vacías tras la orden de evacuación. El incendio no solo ha obligado a abandonar el municipio, sino que también ha afectado a uno de sus principales infraestructuras: el Complejo de Comunicaciones del Espacio Profundo de la NASA, situado en Robledo de Chavela.

La proximidad de las llamas obligó a evacuar a cerca de un centenar de trabajadores de estas instalaciones, desde donde se mantienen las comunicaciones con misiones espaciales. La actividad quedó condicionada por el avance del fuego mientras los responsables trataban de comprobar si las llamas habían llegado a afectar al complejo.

A la espera de poder regresar a sus casas, García confía en que todo quede en un susto. También espera que, cuando el incendio sea solo un mal recuerdo, Robledo de Chavela pueda volver a llenarse de gaitas, sidra y gastronomía asturiana, como ocurrió hace apenas unos días, cuando nadie podía imaginar que el fuego acabaría cambiando por completo el paisaje y la vida del pueblo.