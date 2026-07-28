"Fue el peor día de mi vida": una asturiana relata como su casa se salvó "de milagro" de las llamas

Marta Abril vivió el pasado sábado "el peor día de su vida". La angustia fue "total". Madrileña de nacimiento, pero residente en Gijón desde 1998, durmió pensando en la casa que su familia disfruta desde hace más de 60 años en La Adrada (Ávila), en pleno Parque Regional de la Sierra de Gredos, convencida de que podía quedar calcinada por el colosal incendio originado en Burgohondo.

Y eso no ocurrió por muy poco. El fuego, imparable, arrasó el entorno de la vivienda, situada en una parcela de unos 1.000 metros cuadrados con varias arizónicas, pero apenas llegó a afectar a la casa. Las llamas se quedaron a escasos metros y arrasaron la finca. No quedó un árbol. Las paredes exteriores han quedado ennegrecidas por la proximidad del incendio y la familia todavía desconoce cuándo podrá regresar, ya que la zona continúa desalojada.

Abril siguió la evolución del incendio desde su domicilio en Gijón. "Pensábamos que se estaba quemando nuestra casa y seguíamos todo a través de las imágenes y los vídeos que nos iban enviando. Hemos tenido una suerte increíble, aunque aquello ha quedado completamente devastado". El entorno de La Adrada era, explica, un auténtico refugio natural. "Aquello era un paraíso. Desde casa veíamos zorros, jabalíes y ardillas. Ahora habrá que ver cómo queda todo aquello", lamenta.

"Mi madre tuvo información cada dos horas"

Su madre, que reside en la vivienda durante todo el año, vivió la emergencia prácticamente en tiempo real gracias a la empresa de alarmas que protege la casa. De madrugada recibió una llamada para comunicarle que los sensores estaban detectando humo en la propiedad, aunque no había llamas en el interior de la vivienda. "Tuvieron el detalle de llamarla cada dos horas para mantenerla informada. Cuando amaneció, el fuego ya había pasado". Otras casas situadas a pocos metros no corrieron la misma suerte y quedaron completamente calcinadas.

Entre las afectadas figura también la actriz Najwa Nimri, cuya vivienda, situada muy cerca de la de la familia de Abril, sufrió importantes daños a causa del incendio.

"Tenemos que plantearnos que esta es nuestra verdadera guerra. Si no cuidamos el monte, nos vamos a quedar sin país. Este año ha llovido mucho, la vegetación ha crecido muchísimo y, si no se limpia el monte, incendios como este son imposibles de controlar", reflexiona.

Mientras espera poder regresar a La Adrada, Abril solo confía en que el paisaje que su familia ha disfrutado durante más de seis décadas consiga recuperarse algún día. "La casa se ha salvado, pero el entorno que conocíamos ha desaparecido".