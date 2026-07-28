El presidente del Centro Asturiano de Castellón, sin poder volver a su casa por el incendio: "Tuve que quedarme con unos amigos, espero que la vivienda esté bien"

José Ángel González Herrera, vecino de la localidad castellonense de Eslida y presidente del Centro Asturiano de Castellón, permanece desde el sábado sin poder regresar a su vivienda a causa del incendio, que sigue sin estar controlado. Su casa no se ha quemado, en principio, aunque todavía desconoce al detalle en qué estado se encuentra el municipio donde reside.

Todo comenzó cuando acudió a la capital de Castellón invitado por el centro gallego para participar en la celebración de Santiago. Al terminar la jornada ya no pudo regresar a Eslida, situada a unos 30 kilómetros, porque las carreteras quedaron afectadas por el avance de las llamas. «Tuve que quedarme confinado en casa de unos socios del Centro Asturiano y desde entonces no he podido volver. Todavía no sé cuándo podré», contaba en la tarde de ayer lunes.

Desde la distancia sigue con preocupación la evolución del incendio y los avisos que llegan desde el ayuntamiento. «Ya nos están diciendo que, cuando podamos entrar, revisemos bien el agua por si hubiera contaminación y que extrememos las precauciones», señala.

En la última comunicación difundida por el consistorio se confirmó que las restricciones y los desalojos se mantenían mientras continúaban las labores de extinción. El incendio ya supera las 6.500 hectáreas quemadas, aunque las autoridades destacan que los cortafuegos están dando resultado y que no se han registrado infraestructuras quemadas ni en Eslida ni en Artana.

Las llamas del foco de Vall de Uxó han afectado al entorno de municipios como Eslida, Aín, Alcudia de Veo, Artana y otras localidades de la sierra de Espadán. Aunque confía en que su vivienda no haya sufrido daños, González Herrera reconoce la incertidumbre de estos días: «Espero que la casa esté bien. Si hubiera pasado algo, imagino que ya me habrían avisado los vecinos. A lo mejor me toca limpiar si entró humo o ceniza, pero de momento no sé nada».

Las últimas previsiones también invitan a un moderado optimismo. El cambio en las condiciones meteorológicas, con una mayor humedad durante la noche y un viento menos desfavorable, facilitó el trabajo de los equipos de emergencia. El ayuntamiento señaló además que el fuego en el entorno de Eslida está ahora más controlado en la zona del barranco de Xova, donde la UME trabajó durante toda la noche, aunque el frente más complicado continúa en Onda y persisten los rebrotes. «Ya queda menos para volver al pueblo», trasladaba el Ayuntamiento de Eslida en uno de sus mensajes a los vecinos.

Mientras espera poder regresar a Eslida, José Ángel González Herrera continúa alojado en casa de unos compañeros y, entre bromas, admite que estos días le vendría bien escapar del calor: «Qué ganas tengo de ir a Asturias. Allí por lo menos se está más fresco que aquí»