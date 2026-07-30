Asturias gradúa a sus nuevos embajadores con un mensaje de unión para los hijos de emigrantes asturianos: "Esta es vuestra casa"

Los 24 alumnos de la VII promoción de la Escuela de Asturianía terminaron este jueves el tercer y último curso de formación, con el que culminan un programa de tres veranos destinado a preparar a jóvenes descendientes de emigrantes asturianos para difundir la cultura y las tradiciones regionales en los centros asturianos del exterior. El acto de clausura, celebrado en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, estuvo encabezado por Gimena Llamedo, vicepresidenta de Asturias.

"Vuestro entusiasmo nos confirma que este programa sigue teniendo el mismo sentido que cuando nació, que es mantener vivo ese vínculo entre Asturias y quienes, aun viviendo lejos como vosotros y vuestros padres o abuelos, nunca habéis dejado de sentir que este es vuestro hogar", dijo Llamedo dirigiéndose a los jóvenes, que ahora volverán a las ciudades donde residen. La Vicepresidenta también quiso poner el foco en la "importante labor" de los alumnos de la escuela: "La escuela no termina hoy, ahora tenéis que ser vosotros los que lleven todos los saberes que habéis adquirido a las escuelas de vuestros respectivos países y comunidades. Es una responsabilidad, pero también un privilegio".

Clausura de la Escuela de Asturianía en el Auditorio Príncipe Felipe / Irma Collín / LNE

Durante su discurso, Llamedo también dedicó unas palabras a los que critican iniciativas como esta: "Me gustaría invitarles a que viniesen hoy aquí a conoceros a cada uno de vosotros, con la intensidad, emoción y asturianía con la que habéis vivido estos tres años". Y, por último, aprovechó para lanzar un mensaje de unión y hospitalidad con los alumnos y sus familias: "Siempre tendréis abiertas las puertas de Asturias, esta no solo es la tierra de vuestros padres y abuelos, también es vuestra tierra".

Las palabras de José Ramón Prado, concejal de Seguridad Ciudadana, Educación, Salud Pública y Consumo del Ayuntamiento de Oviedo, fueron en la misma línea. "Mi abuelo paterno se fue a Buenos Aires y mi abuelo materno a Cuba", contó. Y añadió: "En representación de la ciudad de Oviedo, esta es vuestra casa y siempre os recibiremos con los brazos abiertos. Espero que nos llevéis es vuestro corazon y contéis a vuestras familias todo lo que habeis vivido aquí".

Acto de clausura del tercer curso de la Escuela de Asturianía. / Irma Collín

Tras los discursos, se procedió a la entrega de diplomas y la tradicional fotografía de familia, cargadas de aplausos y la emoción de los presentes. Los alumnos, procedentes fundamentalmente de los centros asturianos de España y América (Uruguay, Chile, Argentina y Venezuela), ofrecieron exhibiciones de baile tradicional, canto, lectura de poemas en asturiano, gaita y otros conocimientos adquiridos durante su formación para los allí presentes. Entre ellos, Olaya Romano, directora general de Emigración y Políticas de Retorno; María Antonia Fernández Felgueroso, presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas; Celia Fernández, vicepresidenta primera de la Junta; y Manuel de Barros Canuria, presidente de la Federación Internacional de Centros Asturianos (FICA)

Una vez cerrado este capítulo, la mirada está puesta en el mes de octubre, cuando, tal y como anunció la vicepresidenta, se celebrará el V Congreso Mundial de Asturianía por primera vez fuera de la región. Será en Argentina.