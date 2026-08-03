El único hotel de "Gran Lujo" de Asturias se viste de arte: una exposición con 30 creadores contemporáneos durante todo el mes de agosto

Este verano, se viste de arte el único hotel 5 estrellas “Gran Lujo” de Asturias. Durante todo el mes de agosto, en las instalaciones de Pueblo Astur, en el valle del pueblo de Cofiño (Parres), permanecerán expuestas una treintena de obras ganadoras y participantes en la primera edición del concurso Arteastur, al que han concurrido artistas nacionales e internacionales. Los ganadores han sido el pintor vasco Jesús Alonso, que se llevó el primer premio. El segundo se lo ha llevado el escultor gijonés Gonzalo García.

Un total de 30 piezas podrán contemplarse todos los días de agosto de 17 a 20 horas en Pueblo Astur. Las obras expuestas también están a la venta. El certamen, el primero de estas características que se celebra en Pueblo Astur, fue concebido “como un espacio de encuentro entre el arte, la naturaleza, el vino y el turismo de excelencia, consolidando una propuesta cultural singular en el Principado de Asturias”, indican desde el grupo Nature, al que pertenece este hotel y donde también están integradas las bodegas Palacio de Nevares, el viñedo más septentrional de España y que, además, este verano ha iniciado su programa de visitas turísticas.

La selección de las obras finalistas y ganadoras ha sido realizada por un jurado profesional integrado por destacadas personalidades del ámbito artístico y cultural. El jurado estuvo compuesto por los artistas Guillermo Simón, José Pantaleón, Carmen Castillo y Luis Repiso, además de Javier Remis, responsable del Museo de Covadonga.

El primer premio se lo ha llevado el pintor vasco Jesús Alonso con su obra “Cuera”, un óleo sobre lienzo de grandes dimensiones. Según destaca el jurado, la pieza “entronca directamente con la tradición de lo sublime paisajístico (herencia del romanticismo), al evocar la inmensidad, la soledad y la fuerza imponente de la naturaleza en alta montaña”. Los expertos que seleccionaron esta pieza como la mejor de todas las presentadas indican que el lienzo “consigue transmitir no solo un paisaje físico, sino una atmósfera sobrecogedora y un instante meteorológico lleno de dramatismo”. También apuntan que la destreza técnica en la representación del banco de nubes y la niebla “es sobresaliente y el autor consigue capturar la cualidad vaporosa y el movimiento envolvente de la masa de aire, creando un juego lumínico de contrastes muy rico entre las zonas en penumbra y aquellas donde se cuela la luz filtrada”.

El segundo premio se lo llevó "Uvín", una pieza del escultor asturiano Gonzalo Garcia. El jurado resaltó que esta escultura “es un diálogo entre figuración y abstracción” ya que “a nivel formal, la obra utiliza elementos puramente figurativos y reconocibles (pies humanos) para construir una forma global abstracta, una esfera/ovoide”. Este juego de ensamblaje “convierte partes anatómicas en módulos constructivos, logrando una síntesis conceptual y plástica muy potente”.

El primer premio está dotado con 5.000 euros y el segundo premio con 2.000 euros. La entrega oficial de premios tendrá lugar a finales de agosto en Pueblo Astur y será presidida por el empresario asturmexicano Tomás Álvarez Aja, propietario de Grupo Nature. Las obras ganadoras formarán parte de la colección permanente de este resort de lujo, incorporándose a una colección artística que reúne obras de autores de reconocido prestigio regional, nacional e internacional como Salvador Dalí, Pablo Picasso o Joan Miró, entre otros.

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Las obras que se podrán admirar en la exposición del mes de Agosto y que han resultado finalistas de Arteastur son: “De meu/De mio”, obra de Miguel González Díaz; “Tierra”, obra de Anka Moldovan; “Pegaso”, obra de Amancio González; “72 Botellas de Vino”, obra de Jorge Paulsen; “Partida de mus”, obra de Javier del Río; “Viñedos”, obra de Javier del Río; “Parallel structure II”, obra de Priscila Schott; “Cuera”, obra de Jesús Alonso; “Arriba donde sopla el viento III”, obra de Jesús Alonso; “Horizonte Solar”, obra de Bertha Álvarez; “Por hoy basta”, obra de César Castaño; “Botella y vasos”, obra de César Castaño; “Por las Ramas”, obra de Pedro Alfonso Méndez; “Por San Mateo”, obra de Covadonga Valdés Moré; “Plantaciones”, obra de Benjamín Menéndez Navarro; “Feje de Fuego”, obra de Benjamín Menéndez Navarro; “Colección 4”, obra de Ernesto Junco Vega; “Apoteosis”, obra de Nimia Torga; “Estudio de color de Psiquis”, obra de Guillermo Pérez Masedo; “Pájaro en el espacio”, obra de Santiago Cores Rambaud; “Ballena”, obra de Santiago Cores Rambaud; “Green Rain”, obra de Fernando Palacios; “Prao”, obra de Adriana Rodríguez Fernández; “Uvín”, obra de Gonzalo García Fernández; “Un verano en Llanes”, obra de Iyán Castaño; “Molino. Instalación”, obra de Jorge Fernández Valdés; “Bacchus”, obra de Diana Coanda; “S.T.”, obra de Mario Cervero Estrada, y “Paisaje en ruinas”, obra de Sandra R. Asenjo.