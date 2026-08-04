La Banda de Gaitas de la Casa de Asturias en Guadarrama hace historia en Lorient

La Banda de Gaitas de la Casa de Asturias de Guadarrama, en la Comunidad de Madrid, ha debutado este año como representante oficial del Principado en el Festival Intercéltico de Lorient, el mayor encuentro internacional dedicado a las culturas celtas. La formación madrileña, integrada por 25 músicos, se ha convertido así en la primera agrupación asturiana de la diáspora en viajar con la delegación institucional del Principado, un hito que su, José Luis de la Cera, que es, además, el director de Percusión de la banda, lleva con «orgullo» y considera una oportunidad para abrir el camino a otros colectivos asturianos asentados fuera de la región.

La banda partió de Guadarrama el pasado 30 de julio, llegó a la ciudad bretona el día 1 y el sábado participó en la Gran Parada de las Naciones Celtas, uno de los actos más multitudinarios y emotivos del certamen. Un día después compartió escenario en la Plaza de los Países Celtas con el Grupu Etnográficu L’Oriente-Llacín, llevando juntos el repertorio tradicional asturiano al corazón del festival.

«Representar al Principado de Asturias y a una cultura milenaria como la de la gaita en un escenario de estas dimensiones supone una enorme responsabilidad», señala De la Cera. «Somos una banda de la Comunidad de Madrid, de un centro pequeño y un municipio sin peso político, pero hemos demostrado que desde la diáspora también se puede hacer música tradicional en directo con un alto nivel de calidad», sostiene.

La actual formación nació en 2013 bajo la dirección musical del avilesino Diego Caballero Carlón, antes gaitero del grupo “Xéliba”, y de la mano de José Luis de la Cera, cuyos padres, cuenta, emigraron a Madrid durante la década de los 50.

En 2018 la agrupación inició una profunda renovación, explica De la Cera, con el objetivo de equiparar su sonido al de las grandes bandas de gaitas asturianas. El esfuerzo ha dado su fruto y a lo largo de los últimos años la banda ha participado, con frecuencia, en festivales y encuentros celebrados en Asturias, como los de Gijón, Avilés o FolkAyer. La banda fue subcampeona de la Liga Gallega de Bandas de Gaitas en 2023 y su bandina, “Los manuetos”, logró el segundo puesto en el campeonato celebrado en Valladolid en 2022.

De la Cera agradece el respaldo recibido por parte de la delegación asturiana en Lorient, especialmente el de la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez; el director de la delegación del Principado, Iñaki Sánchez Santianes, y la directora general de Emigración, Olalla Romano.

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La participación de la banda de gaitas de la Casa de Asturias en Guadarrama en el Festival de Lorient estuvo sobrada de emoción y no solo por la trascendencia del acontecimiento. Al término de la actuación del domingo, cuando el concierto parecía haber concluido, refiere De la Cera, uno de los integrantes de la agrupación tomó el micrófono por sorpresa para agradecer públicamente el trabajo de los dos directores de la banda y entregarles una placa conmemorativa.