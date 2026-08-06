El magnate de origen asturiano Alfonso Fanjul, rey del azúcar, muere sin llegar a ver la democracia en Cuba

El empresario y filántropo de origen asturiano Alfonso "Alfy" Fanjul Gómez-Mena, uno de los cubano-estadounidenses más influyentes de las últimas décadas, figura clave en el auge de la industria azucarera de Florida, falleció el lunes a los 89 años, en Cleveland (Ohio), donde se trataba por un deterioro progresivo en su salud. Alfonso Fanjul descendía del noreñense Manuel Rionda Polledo, que emigró a América en 1870, a los 16 años, y al que en Wall Street ya bautizaron como el "rey del azúcar". Alfy lideró con su hermano José Fanjul (Pepe), un ingente imperio azucarero, iniciado en Florida. El magnate, presidente de Central Romana y Casa de Campo, deja un legado que trasciende el tiempo en República Dominicana y Estados Unidos.

Alfonso "Alfy" Fanjul, con el Rey Juan Carlos y el expresidente dominicano Danilo Medina, en la inauguración de la Avenida Juan Carlos I, en 2015. / .

Con su padre, Alfonso Fanjul, en 1960, adquirió tierras cerca del lago Okeechobee , la mayor masa de agua dulce de Florida, que desemboca en el Parque Nacional de los Everglades, y las acciones de tres molinos en Luisiana, que reconvirtió en el ingenio Osceola, primera piedra de Fanjul Corporation. Más tarde los Fanjul fundaron Florida Crystals en Palm Beach.

Con la vista siempre puesta en el Caribe, Don "Alfy" , como le llamaban sus colaboradores, transformó una franja de tierra en el Este dominicano en uno de los destinos turísticos más exclusivos del planeta.

Central Romana es hoy el mayor centro azucarero del mundo, con una producción de 300.000 toneladas al año, en el que trabajan unas 30.000 personas. La propiedad incluye 971 kilómetros cuadrados de cañaverales y los 28 kilómetros de Casa de Campo, el complejo residencial al que ha sido invitado a menudo el rey Juan Carlos.

La muerte del "Sugar king" , como le denominaba la prensa americana, pone un punto y aparte a la historia de una saga que tras perderlo todo llegó a lo más alto, hasta el punto de volver a reproducir en Dominicana el paraíso cubano perdido.

Alfy Fanjul, íntimo amigo del Rey Juan Carlos, era el más moderado de los hermanos, cercano al Partido Demócrata y defensor de la apertura hacia Cuba iniciada por Barack Obama y continuada por Biden. En cambio Pepe Fanjul apoya abiertamente a los republicanos y a Trump.

La relación entre los Fanjul y la familia real española se retrotrae a la cubana Edelmira Sampedro, cuñada del abuelo de Pepe y Alfy, que se casó en 1933 con Alfonso de Borbón y Battenberg, hijo mayor de Alfonso XIII y Victoria Eugenia, el entonces Príncipe de Asturias, hermano mayor del conde de Barcelona y tío del rey Juan Carlos. El príncipe se vio obligado a renunciar a sus derechos dinásticos, lo que le distanció para siempre de su padre y del trono.

La pareja se divorció en 1937 y, menos de un año después, el primogénito de Alfonso XIII murió trágicamente en un accidente de tráfico en Miami. Edelmira nunca volvió a casarse y conservó su título de condesa de Covadonga.

El diario Palm Beach Daily News aseguraba ayer que Fanjul deja una profunda huella en la localidad, cercana a Miami, (donde Donald Trump tiene una de sus propiedades favoritas), gracias a su actividad empresarial, cívica y filantrópica, faceta que también le viene de familia. Fanjul nació en La Habana en 1937, en el seno de la más pura aristocracia azucarera. El hijo mayor de Alfonso Fanjul y Lillian Rosa Gómez-Mena, estudió en Estados Unidos y se graduó en la Universidad de Fordham, en Nueva York.

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La casa natal de El Vedado, repleta de obras de arte, se convirtió en 1964 en Museo de Artes Decorativas de Cuba. Alfy no llegó a ver la democracia en la joya de las Antillas, como era su deseo, pero sí viajó a la Isla y visitó su antiguo hogar. Se casó dos veces, la segunda con Raisa Fanjul, su viuda. Era extremadamente educado y afable y a la vez, un negociador implacable que detestaba perder. En esta última ronda su encanto no ha podido ganarle la partida a la muerte.