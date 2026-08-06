La Orquesta Sinfónica y el coro del Festival Intercéltico de Lorient interpretan "The Pilgrim" con artistas celtas
El concierto, con la participación del gaitero Iñaki Sánchez, cosechó un lleno absoluto en la interpretación del irlandés Shaun Davey
Bárbara Martín
El festival de Lorient acogió el pasado miércoles uno de los conciertos más destacados del Intercéltico con la interpretación de "The Pilgrim" (El Peregrino), la célebre suite del compositor irlandés Shaun Davey. La Orquesta Sinfónica y el coro del festival, junto a artistas de las diferentes naciones celtas, ofrecieron una brillante versión de esta obra, que registró un lleno absoluto al agotarse todas las localidades. Compuesta por encargo del Festival Intercéltico en 1982, The Pilgrim combina la sonoridad de la orquesta sinfónica con instrumentos tradicionales como la gaita, el arpa o la bombarda, en un recorrido musical por la Europa celta de la Alta Edad Media. Entre los músicos participantes se encontraba el gaitero Iñaki Sánchez , que tocó varios pasajes de la obra. El concierto fue recibido con una cálida ovación por parte del público que pudo disfrutar de un espectáculo atemporal.
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