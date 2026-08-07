Muere el allandés Ramón Ramos, gran referencia del comercio dominicano

Román Ramos Uría, empresario asturiano que partió siendo apenas un adolescente de Pola de Allande y terminó convirtiéndose en una de las grandes figuras del comercio de República Dominicana, falleció el pasado 5 de agosto, a los 84 años. Fundador y presidente emérito del Consejo de Directores de Grupo Ramos, deja tras de sí una de esas historias empresariales construidas desde prácticamente cero y un vínculo con Asturias que mantuvo durante toda su vida. La pasada semana Ramos fue recordado en su pueblo natal con motivo del Día del Emigrante.

Su aventura comenzó en 1959. Tenía 17 años cuando llegó a un país que vivía entonces los últimos años de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Tras desempeñar distintos trabajos, entró en M. González y Cía., donde hacía prácticamente de todo: barrer, empaquetar mercancías, preparar pedidos y atender el negocio. En 1963 le ofrecieron ser encargado de Almacenes La Sirena. Solo dos años después tomó la decisión que cambiaría su vida: compró La Sirena. Aquella pequeña tienda textil y de novedades acabaría siendo la semilla de uno de los principales grupos empresariales de República Dominicana.

La Sirena creció apoyándose en conceptos entonces novedosos como el autoservicio, el horario corrido y los precios bajos y fijos. Posteriormente se adentró en el negocio de la alimentación mediante la adquisición y ampliación del Supermercado García, rebautizado como Supermercado Pola, una denominación con la que quiso homenajear precisamente a su localidad natal.

El salto definitivo llegaría con nuevas aperturas y la creación, en 1999, de Grupo Ramos, resultado de la integración de las diferentes sociedades que había ido creando. El pasado junio, Grupo Ramos cifraba ya en 93 el número de tiendas de la compañía después de una intensa etapa de expansión —solo en 2025 había abierto veinte nuevos establecimientos— y situaba sus empleos directos por encima de los 8.000 trabajadores. Actualmente opera principalmente bajo las marcas Sirena, Sirena Market y Aprezio, además de Multiplaza.

Román Ramos era el segundo de los seis hijos de Jesús Ramos Zardaín y Rogelia Uría y el mayor de los varones. Su exitosa trayectoria figura en la biografía "El origen lejano de una historia cercana", de 2019. República Dominicana terminó convirtiéndose en su segunda patria, pero nunca dejó de reivindicar sus orígenes. Así lo hizo en enero de 2016, cuando recibió la Orden del Mérito Civil en grado de Encomienda, concedida por el rey Felipe VI por su trayectoria empresarial y su contribución a la sociedad dominicana.

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Casado con Mary, formó una extensa familia con sus cinco hijos —Román, Mercedes, Ana María, María del Carmen y Laura— y 19 nietos.