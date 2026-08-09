Un tigre "gijonés" preside Colombia: Abelardo de la Espriella debe su apellido a un antepasado de Somió

Abelardo de la Espriella Otero (Bogotá, 1978), abogado millonario de 47 años, ultraderechista, mezcla explosiva de Milei y Bukele, acaba de ser investido como presidente de Colombia. Este político pronto al saludo militar, que siempre se presenta «firme por la patria», se ha hecho con las riendas de su país con promesas de crecimiento económico del 7% anual, desregulación, mano dura y orden. Promete adelgazar el Estado y fumigarle las plantaciones de coca al narco. Secreta machismo y alardea de que las colombianas le votaron por el tamaño de sus genitales. Trump lo colma de elogios. Pues este nuevo gobernante al que llaman «El Tigre» porque siempre está presto al dar el zarpazo, tiene su origen familiar en la parroquia de San Julián de Somió, en Gijón.

El nuevo presidente colombiano pertenece a la séptima generación de descendientes de Hilario Toribio de la Espriella, un asturiano procedente de esta parroquia gijonesa y que se asentó en Cartagena de Indias en el siglo siglo XVIII. Conocemos el origen familiar del nuevo y polémico gobernante colombiano gracias a la investigación genealógica que ha desarrollado Ricardo Gutiérrez Gutiérrez, empresario, folclorista e investigador vallenato (así se llaman a los colombianos de la región caribe). Este polifacético escritor se remontó por el árbol genealógico del presidente en funciones de Colombia para conocer los orígenes del padre del próximo gobernante colombiano, el también abogado Abelardo de la Espriella Juris.

Subiendo en dirección contraria, de hijos a padres, remontó la sucesión de generaciones hasta llegar a un antepasado llamado Manuel de la Espriella Argüelles, nacido en 1720 en la parroquia gijonesa de San Julián de Somió, al que se le supone una posición acomodada en la sociedad de la época. Manuel tuvo dos mujeres: Isabel de la Infiesta y María Antonia Lavandera Reyero. De la primera nació en 1737 un hijo llamado Juan Antonio y, con la segunda, tuvo otro, de nombre Hilario de la Espriella Argüelles y Lavandera, nacido en 1746. Ambos, que iban a ocupar cargos relativamente destacados en la administración virreinal, serían los que llevarían su apellido al otro lado del mar.

Al otro lado del charco

Juan Antonio fue el primero del que se tiene constancia que cruzó el charco. La investigación genealógica desarrollada por Ricardo Gutiérrez, que menciona documentación del padrón municipal del Ayuntamiento de Gijón, indica que Juan Antonio de la Espriella estuvo «ausente en Indias» desde 1759. Se casó con una asturiana llamada Teresa de Lavandera y García de la Vega. En 1789, el mismo rastro documental lo sitúa como residente en el distrito colombiano de Mompox. Allí ocupó el relevante cargo de Procurador de esta ciudad a orillas del río Magdalena, a unos 200 kilómetros de Cartagena de Indias, a donde se trasladaría en el año 1790, cuando enviudó. En Cartagena ya estaba situado su hermano menor–solo por parte padre– Hilario de la Espriella, casado con Juana de la Cruz Santuario (probablemente «Santurio») y Hidalgo. Hilario es el antepasado directo del futuro presidente colombiano.

En Cartagena, encontraría Juan Antonio una nueva esposa, Ana Teresa Díaz Santurio, sobrina de la esposa de su medio hermano Hilario. Ella era de origen sevillano por ser hija de Juan Manuel Díaz, Capitán de los Reales Ejércitos. Hilario, por su parte, se dedicó al comercio. La mencionada investigación genealógica desarrollada por Ricardo Gutiérrez lo sitúa en el año 1808 como parte del Tribunal de Comercio Español, una dependencia de la Casa de Contratación de Sevilla.

A partir de ahí, continúan las generaciones por esta rama hasta llegar al abuelo del actual presidente, llamado Abelardo Andrés de la Espriella Yepes (nacido en 1911) y a su padre, Abelardo Gabriel de la Espriella Juris. Cuenta el investigador vallenato que el abuelo del próximo presidente colombiano «era un hombre distinguido por su inmensa capacidad de liderazgo, de recia personalidad, preocupado siempre por los intereses comunitarios. Fue un hombre preparado, inteligente y con ideas avanzadas. Era intransigente en su conceptos de honestidad, responsabilidad y libertad de pensamiento». También dice de él que era un hombre de «oratoria grandilocuente».

Cuando recientemente al nieto le preguntaron por la protestas en el departamento indígena del Cauca respondió: «Vas a ver lo duro que muerde el tigre y no como de indio, no como de negro, no como de blanco, no como de nada. El que salga a hacer desmanes y atacarme a la gente y a la fuerza pública le voy a caer con mano de hierro».

Aunque el rastreo genealógico de Ricardo Gutiérrez se remonta hasta 1720, el árbol de la familia que aparece en la página especializada Myheritage.com, llega hasta Toribio de la Espriella Argüelles, nacido en la parroquia gijonesa de San Juan de Somió en 1650 y casado con María de Llanos en 1680. Pese a la raigambre gijonesa que tiene el apellido, la investigación de Ricardo Gutiérrez sostiene que la familia proviene realmente de Sicilia. «Los De la Espriella, antes de llegar a España y Colombia, vivían en Italia. En el siglo XV emigraron desde la isla de Sicilia a la capital del reino, Aragón».

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El apellido original sería, por tanto, Della Spriella, y el motivo de la emigración desde Italia se debió a que la familia, que «eran reconocidos empresarios del transporte marítimo», sufrieron «una estruendosa quiebra que los llevó a buscar mejor fortuna en España». Apunta Gutiérrez que uno de los patriarcas de la familia regresaría posteriormente a Sicilia como inquisidor.