Un grupo de asturianos impulsa el primer Centro Asturiano de Londres: "Llevamos la tierra muy dentro"
Los promotores del proyecto, siete amigos residentes en la capital británica desde hace años, han iniciado una captación de socios de cara a crear una nueva de asturianos con la que organizar eventos, revivir el sentimiento de asturianía y ayudarse mutuamente
Un grupo de amigos asturianos, todos residentes en la capital británica, acaba de poner en marcha en redes sociales un proceso de “reclutamiento” de posibles integrantes de lo que sería el futuro Centro Asturiano en Londres. El objetivo es crear una red de asturianos residentes en la capital que con los que compartir el sentimiento de asturianía, celebrar algún que otro encuentro festivo, y también ayudarse mutuamente para integrarse en la sociedad británica.
El informático avilesino Carlos José Fernández Murillo, que lleva 16 años en Londres junto a su esposa y sus dos hijos, es uno de los promotores del naciente Centro Asturiano de Londres. Habla con todas las cautelas de un proyecto que lleva poco más de un mes de recorrido:“Como decimos aquí, estamos dando los ‘baby steps’ del proyecto”.
Todo se articula en torno a siete personas, todas asturianas y amigas entre ellas, que llevan varios años residencia en el Reino Unido y que quieren mantener vivo el sentimiento de asturianía en la capital británica. Así lo explica Fernández Murillo: “Desde hace dos o tres años, en el colegio donde van nuestras hijas, el Colegio Español, se organiza un evento del centro gallego. Hay mucha gente gallega aquí, que emigró hace muchos años. Y entre unos padres del colegio siempre nos estábamos preguntando que si hay un centro gallego por qué no podía haber un centro asturiano en Londres. Somos un montón de asturianos aquí también. Llevábamos tres años preguntándonos lo mismo y este año, cuando llegó esa época, tomé la iniciativa de crear la página web, el grupo de Instagram y empezar a intentar moverlo. Pero, como digo, es una iniciativa muy humilde, sin más intención que ver si podemos reunir a un grupo de amigos más que otra cosa”.
Han creado una página web en la que aparece la opción de inscribirse para contactar y contribuir en el nacimiento del Centro. También hay un perfil en Instagram en el que, por ejemplo, lanzan la idea de celebrar una espicha asturiana en Londres con motivo del día de Asturias.
“Lo hacemos para que no se pierda ese sentimiento asturiano. Porque cuando hablamos con otros asturianos que estamos por aquí, siempre vemos que tenemos la tierra muy dentro. Da igual los años que lleves fuera que siempre decimos: Asturias lo primero y luego, el resto. Buscamos la unión entre esos asturianos y también poder ayudarnos”, explica este informático que trabaja como jefe de proyectos en una multinacional.
- En imágenes: La iglesia de Santa María, en Villanueva, se llena para dar el último adiós a Enrique López
- Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo cancelan su boda tras conocerse una información de última hora: Gabriela Guillén destapa su romance con el futbolista
- Hallan el cadáver de un hombre flotando en el río Nora, cerca de Trubia
- Vox denuncia que el Principado quiere abrir un centro de menores extranjeros en La Florida, en Oviedo
- Localizan al hombre de 80 años al que buscaban desde ayer en Laviana en un matorral cercano al centro gerontológico en el que reside
- Asturias volverá a tener médicos en paro en un plazo muy breve, alerta el sector: estos son los plazos y las especialidades más afectadas
- Dos heridos graves al chocar una moto con un coche en la carretera de Luanco
- La Sidrería Silla del Rey baja la persiana tras 42 años de oviedismo y buena mesa