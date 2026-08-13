Todos los combates de Nicolás Rivero: el polémico periodista asturiano que vislumbró la pérdida de Cuba

Decía Ignacio Gracia Noriega que a Nicolás Rivero "los periódicos le duraban poco porque siempre se los acababan cerrando”. Y añadía que fue “un escritor de combate: contestaba con la pluma con la misma gallardía que lo hacía con la pistola o la espada”. Y lo cierto es que no le faltaba razón, ya que el gran periodista asturiano era un hombre muy temperamental, que defendía sus ideales con vehemencia y que no rehuía la polémica, más bien la buscaba. Se puede afirmar que no tuvo precisamente una vida aburrida, especialmente intensa resulta su juventud marcada por su militancia carlista. Y, una vez establecido en Cuba, se enzarzó en continuas disputas con independistas y autoridades españolas, hasta el punto de que estas últimas le cogieron el gusto a clausurarle periódicos, aunque es cierto que él ponía mucho de su parte. Si bien el paso de los años fue apaciguando su carácter y se puede decir que tuvo una vejez más o menos tranquila.

Nicolás Rivero. / Muséu del Pueblu d'Asturies

Nicolás Rivero nació en Carda (Villaviciosa) en 1849 en el seno de una familia muy religiosa. Tras estudiar en el Seminario de Valdediós se matriculó en el de Oviedo, donde, además de aprender teología, al parecer se convirtió al carlismo, formando en 1872, junto con ocho compañeros de estudios, una partida para unirse al alzamiento que en ese momento protagonizaban los partidarios de Don Carlos. Lo cierto es que no tuvieron mucha suerte, ya que fueron apresados, aunque es probable que no se tratase de mala fortuna y que ese grupo de seminaristas tuviese más entusiasmo que pericia militar. Sea como sea, Nicolás Rivero acabó con sus huesos en la cárcel de Oviedo, de la que pasó a un penal en Canarias. Su espíritu rebelde le llevó a protagonizar un intento fracasado de fuga, por lo que fue deportado a Cuba en julio de 1873. Esta primera estancia en la isla caribeña fue bastante breve, ya que a los tres meses de su llegada huía a Francia y poco después cruzaba los Pirineos para incorporarse a las tropas carlistas en Navarra. Participó en varios combates, entre ellos el de Montejurra, y alcanzó el grado de comandante. Con la derrota carlista buscó refugio en Francia, donde permaneció hasta 1876, cuando regresa a España aprovechando una amnistía gubernamental.

Instalado de nuevo en Asturias retoma sus estudios, pero ya no en el Seminario sino en la Universidad de Oviedo, concretamente cursa los de notariado. No parece que llegara a ejercer esta profesión, porque en 1879 decide volver a Cuba. En esta ocasión para ocupar una plaza de funcionario, puesto que, sin embargo, no desempeñará durante mucho tiempo, ya que un encontronazo con el gobernador de La Habana provocó su cese. Nicolás Rivero, ante lo que considera una injusticia, decide defenderse publicando un artículo en un diario local. Es entonces cuando descubre su verdadera vocación: el periodismo. Poco después funda su primer periódico: "El Relámpago", de vida efímera, porque si bien se convirtió en portavoz de la españolidad de la isla, también atacaba a las autoridades, con lo que fue cerrado y Nicolás Rivero enviado a España.

A principios de 1882, regresa a Cuba, esta vez de forma definitiva, dedicándose durante los años siguientes a poner en marcha periódicos que las autoridades le clausuraban casi de inmediato. La lista es amplia: "El Rayo", "El Incondicional", "La Centella", "El General Tacón", "El Pensamiento Español" y "El Español". A la vez dirigía otros como "El Eco de los voluntarios" o "El Eco de Covadonga". Hubo momentos en los que llegó a tener tres periódicos en circulación, porque, dada la rapidez con que se los cerraban, era la manera de tener al menos uno abierto. Fueron unos años turbulentos, de constantes enfrentamientos con los independentistas y con la administración española, en los que publicaba artículos incendiarios, que le granjearon muchos enemigos, pero también una multitud de partidarios.

Caricatura de Nicolás Rivero / Muséu del Pueblu d'Asturies

Con la entrada de la última década del siglo XIX fue moderando sus posturas, si bien siempre mantuvo un punto de vista conservador. Tal vez por eso es contratado en 1894 por "El Diario de la Marina", poniendo fin a esta etapa tan frenética de su vida. En el gran periódico habanero comienza a escribir la sección “Actualidades”, que le otorgará una gran popularidad, y de redactor pasa a director en junio de 1895. Por entonces, "El Diario de la Marina" no atravesaba su mejor momento y Nicolás Rivero afrontará con éxito la tarea de sacarlo de la crisis y modernizarlo. Además, cambia su estrategia editorial y, aunque siguió defendiendo los intereses de España, inició un proceso de cubanización de las noticias, si bien mantuvo una plantilla de redactores compuesta mayoritariamente por españoles, entre los que había un gran número de asturianos.

Durante esos años finales del siglo XIX, Nicolás Rivero pasó de defender a ultranza la españolidad de Cuba a apoyar las reformas autonomistas propuestas por Maura. Se ha dicho que fue uno de los primeros periodistas españoles en comprender que Cuba estaba perdida para España, por lo que adoptó una postura pragmática, atacando, por ejemplo, las políticas represivas de Weyler y aceptando la presidencia de la Diputación Provincial de La Habana en el efímero gobierno autónomo en la Isla.

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Tras la independencia de Cuba, Nicolás Rivero decidió permanecer en Cuba y continuó al frente de "El Diario de la Marina", manteniendo la defensa de los intereses españoles y su conservadurismo. Por otra parte, su larga estancia en la isla caribeña no hizo que se olvidase de su tierra natal y participó en la construcción de una escuela en Carda. El epílogo a su agitada vida no deja de ser paradójico, porque en mayo de 1919, el que había sido un carlista radical, recibió de Alfonso XIII el título de Conde de Rivero, aunque no pudo disfrutar mucho de su ascenso a la nobleza, ya que Nicolás Rivero falleció en La Habana el 2 de julio de ese mismo año.