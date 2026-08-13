Rodrigo Cuevas conquista Santander con "La Belleza"

Rodrigo Cuevas regresó este miércoles al Festival Internacional de Santander (FIS) para presentar ‘La Belleza’, su nueva propuesta escénica, ante un público que volvió a rendirse al desparpajo, el humor y la mezcla de tradición y sonidos contemporáneos del artista asturiano.

Tras su debut en el FIS en 2025, con un espectáculo más íntimo que agotó sus dos sesiones, Cuevas dio el salto a la Sala Argenta del Palacio de Festivales, transformada para la ocasión en el cabaré La Panoya Dorada. Sobre el escenario, el músico estuvo acompañado por Mapi Quintana, Tino Cuesta, Rubén Bada y Juanjo Díaz, además de un cuerpo de baile integrado por Pablo Dávila, Paula Fernández, Blanca de Cossío y Máximo Ramírez.

‘La Belleza’ supone un nuevo paso en el universo artístico de Cuevas y sirve de acompañamiento escénico a su tercer trabajo discográfico, Manual de Belleza, con el que completa la trilogía iniciada con Manual de Cortejo y continuada con Manual de Romería. Una propuesta en la que el folclore asturiano vuelve a encontrarse con la electrónica, el humor, la sensualidad y una impactante puesta en escena.

El concierto, inicialmente previsto a las 21.00 horas, comenzó finalmente a las 21.30 para facilitar la llegada del público tras el eclipse total de sol. Las localidades estaban agotadas, confirmando una vez más la conexión de Rodrigo Cuevas con el público y su particular capacidad para convertir cada actuación en una celebración.

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Con ‘La Belleza’, el artista ovetense continúa una gira que arrancó en abril en Avilés y que se prolongará hasta octubre de 2027, en Madrid, llevando su particular manera de reivindicar y reinventar la tradición a escenarios de todo el país.