"Fue un momento de mucha tensión, el Estado Colombiano está preparado para enfrentar este reto", asegura el langreano Jesús Rodríguez, residente en Medellín, a quien el sismo le cogió preparando el biberón para su hija Celeste

El militar avilesino Diego Ron, que estaba alojado en el Hotel Dann Carlton de Cali para asistir a una convención, le cogió el terremoto de Colombia en plena ducha, a eso de las 7.34 de la mañana del pasado lunes. "Rápidamente salimos mi familia y yo hacia el exterior del hotel. Se rompían los cristales. Costaba mantenerse en pie, fue una sacudida terrible, como si estuviesen agarrando el edificio y lo estuviesen zarandeando. Fue muy impactante, se movió mucho. Terminamos abajo en un jardín, y allí nmos reunimos los huéspedes de nuestro hotel y de otros establecimientos de alrededor. En el nuestro, salieron grietas en alguna habitación", señala.

Diego Ron, en el centro, junto a representantes de Colombia, Ecuador, Costa Rica y Panamá, la ONG WILD AID y la Fundacion Pacífico. / LNE

En Cali, el terremoto se cobró muchas vidas, especialmente en barrios pobres. "Hubo muchos muertos. Se estableció un toque de queda que terminó ayer (por este jueves). Hay mucha gente ayudando, pero algunos se aprovechan para saquear", asegura Ron que está representando al Proyecto de Seguridad Marítima CRIMARIO de la Union Europea en un Taller del Corredor Maritimo del Pacifico Este tropical (CMAR). "Desde el lunes ha habido réplicas a diarios, pero yo no las he notado. Otros sí, porque se han bajado una aplicación para detectarlo". añade.

Otro asturiano, en este caso el langreano Jesús Rodríguez, que vive en Medellín desde hace dos años, también vivió una experiencia muy impactante. "Eran las siete y media de la mañana y estaba preparando un biberón para mi hija Celeste, de tres meses. Empezaron a llegar mensajes de las autoridades advirtiendo del terremoto, se movían los cristales, la cuna de mi hija. Salimos de casa, que está en un tercero y bajamos por la escalera, que está en el exterior. Aquí en Medellín sólo hubo daños materiales afortunadamente, no se reportó ninguna víctima", asegura este langreano, que trabaja en el sector inmobiliario para empresas españolas.

Jesús Rodríguez, con su mujer Tatiana y su hija Celeste, en el exterior de su casa. / LNE

"Fueron momentos de mucha tensión. Soy langreano, no estoy acostumbrado a terremotos. Mi mujer sí está más habituada. Para mi hija Celeste ha sido su primer terremoto", añade.

Jesús Rodríguez cree que los colombianos, "por lo que he visto, están más preparados que los venezolanos para afrontar el terremoto, los servicios de emergencia son más profesionales y cuentan con más medios, el Estado está más preparado".

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Solidaridad con Colombia

Por otro lado, las Jaguaras por Colombia, un grupo de colombianas residentes en Asturias, organizan el sábado de la semana que viene, 22 de agosto, un vermú solidario en Les Cigarreres de Gijón, a la una de la tarde, una oportunidad para que Asturias muestre su solidaridad con las poblaciones del Pacífico colombiano, el más afectado por el terremoto. En la convocatoria, las Jaguaras indican: "Necesitamos la ayuda de artistas, tiendas, artesanas y creadoras locales que quieran donar obras, láminas, productos o diseños para realizar una rifa solidaria. Todo lo recaudado irá destinado a ayudar a las personas afectadas por el terremoto ocurrido en el Chocó".