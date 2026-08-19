Un centenar de representantes de los Centros Asturianos acudirán a Buenos Aires al V Congreso Mundial de Asturianía

Un centenar de representantes de la red de Centros Asturianos que hay repartida por España y por el mundo se reunirán los próximos días 7 y 8 de octubre en Buenos Aires, en lo que será el primer Congreso Mundial de Asturiania que se celebra fuera de Asturias. Los poderosos vínculos que, a través de la emigración se crearon entre Asturias y Argentina justifica la elección de Buenos Aires como sede del V Congreso Mundial de Asturianía, que se celebra solo un año después del anterior, que tuvo lugar en noviembre de 2025 en Villaviciosa. En Argentina vive la mayor comunidad de asturianos y descendientes que hay en el extranjero, unas 31.000 personas con pasaporte español. Hay, además, cerca de 14 centros asturianos repartidos por distintas ciudades de Argentina, la red más extensa del extranjero.

El lema de este V Congreso, al que asistirá el presidente del Principado, Adrián Barbón, será "AsturiES plural" y contará con la participación de representantes de 35 centros y casas de Asturias de todo el mundo. La directora general de Emigración y Políticas de Retorno, Olaya Romano, subraya que este congreso será “un foro de intercambio y diálogo que permite avanzar conjuntamente en el futuro de la asturianía”. Además, contará con participantes de nuevos centros asturianos que tienen el reconocimiento de asturianía. En esta edición se suman por primera vez los centros de Lanús y Rosario, ambos en Argentina, que ya habían participado en el anterior congreso, pero todavía no disponían del reconocimiento.

“La continua incorporación de nuevas entidades a la red de centros con reconocimiento de asturianía demuestra el impulso y dinamismo de los equipamientos asturianos en el exterior y el compromiso del Gobierno de Asturias con la comunidad repartida por el mundo”, señala Romano.

El Congreso Mundial de Asturianía constituye el principal espacio de encuentro de la comunidad asturiana en el exterior. Durante su celebración, representantes de centros, entidades e instituciones compartirán experiencias, analizarán los retos de futuro y debatirán propuestas para fortalecer los lazos entre el Principado y la emigración.

El comité organizador y el comité científico trabajan ya en la definición del programa, las ponencias y los contenidos del encuentro, en coordinación con los propios centros asturianos participantes.

El comité organizador está presidido por la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, y también forman parte del mismo Olaya Romano; la presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas, María Antonia Fernández Felgueroso; el presidente de la Federación Internacional de Centros Asturianos (FICA), Manuel de Barros Canuria; Marcelino Fernández Raigoso, en representación de la Universidad de Oviedo; Pilar Simón, por el Centro Asturiano de Buenos Aires; Emilio Álvarez, por el Centro Asturiano de Lausana; Valentín Martínez-Otero, por el Centro Asturiano de Madrid; Reyes Ceñal, en nombre de Compromiso Asturias XXI; Alberto González, por Fade; Úrsula Slzalata, por Comisiones Obreras, y Juan José Iglesias, por UGT.

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Actualmente existen 45 centros asturianos activos en todo el mundo, de los que 21 se encuentran en España y 24 en el extranjero.