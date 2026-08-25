De Harvard a Oxford con la llingua asturiana bien presente: la brillante carrera de la ovetense Laura Puertas, una joven promesa de las "humanidades digitales"

La ovetense Laura Puertas Alonso, de 25 años, graduada en Filología Hispánica por la Universidad de Oviedo, con el Minor en Asturiano. Acaba de regresar de un periodo formativo de nueve meses en la Universidad de Harvard (Estados Unidos), dentro del Observatorio de la Lengua Española del Instituto Cervantes y becada por la Universidad de Oviedo. Ahora, gracias a una beca de la Fundación Caixa para estudios en el extranjero, parte a hacer un máster en Humanidades digitales en la Universidad de Oxford (Reino Unido). Dos estancias en dos referencias universitarias de primer orden internacional que servirán para apuntalar la carrera de esta joven promesa de las Humanidades. Por petición expresa, responde a esta pregunta en asturiano.

-¿Cuándo llegó a Harvard?

-N’ochobre de 2025 y tuvi hasta finales de xunu de 2026, con una beca de nueve meses de la Universidá d’Uviéu pa estudiantes de Filoloxía y disciplines afines nel Observatorio del Instituto Cervantes en Harvard. Ellí tuvi venceyada principalmente a dos proyectos. Ún yera’l Mapa Hispano, que publiquen cada ún o dos años nel Observatorio sobre la situación y evolución del español nos Estaos Xuníos, coordináu por Javier Pueyo. Yo ocupéme sobre too de la sección de llingua. Depués, Javier Pueyo metióme tamién nos proyectos d’humanidaes dixitales nos qu’él participa. Ún d’ellos ta asociáu a la “General Estoria” d’Alfonsu X el Sabiu y ye un macroproyectu dirixíu pola Universidá de la Columbia Británica, en Canadá. Ta enfocáu en dixitalizar dafechu la obra d’Alfonsu X pa poder estudiar en profundidá los manuscritos y comparalos dixitalmente con otros documentos y obres d’igual magnitú. L’oxetivu final d’esti proyectu ye poder traducir a otros idiomes, como l’inglés o’l francés, y poner al algame d’un públicu entá más ampliu esta obra monumental de la historia española.

-Hablar de “Humanidades digitales” parece una contradicción, ¿qué son?

-Yo diría que son la manera de trayer les humanidaes a enfoques más actuales, ensin por ello dexar atrás les humanidaes tradicionales. Por exemplu, yo con esto de la “General Estoria” tuvi trabayando con una ferramienta que se llama Transkribus, mui popular pa investigaciones nesti campu. Hai unos años, en 2023, investigadores de la Biblioteca Nacional d’España, la Universidá de Viena, la de Valladolid y la Universidá Autónoma de Barcelona, analizaron “La francesa Laura”, una comedia escaecida nesi momentu na Biblioteca Nacional d’España, y descubrieron que podía atribuyise a Lope de Vega gracies a esta ferramienta d’intelixencia artificial. Con Transkribus trescribieron tola obra de Lope y otros dramaturgos y, gracies a los sistemes de redes neuronales que tien la propia plataforma, compararon les obres ente sí pa poder llegar finalmente a la conclusión de que “La francesa Laura” tenía munches semeyances cola manera d’escribir de Lope.

-¿Y esa es la dirección hacia la que irán sus estudios en Oxford?

-Esa ye la dirección na que quiero siguir. Cuando na Universidá d’Uviéu entré en contactu col proyectu Fernán Coronas, gracies al Seminariu de Filoloxía Asturiana y, especialmente, a Xulio Viejo, vi un poco esta situación. Hai una bayura documental inmensa en rellación con Fernán Coronas y nun tenemos realmente los medios pa trabayar tan rápido como podríemos si nos ayudáramos d’esti tipu de ferramientes dixitales, lo que nun quita que yá haya munchu trabayu adelantáu poles tesis doctorales que tán en cursu anguaño, los estudiantes que tán con beques asociaes al proyectu y los propios profesores de la universidá. Creo que les humanidaes dixitales, aplicar téuniques dixitales a les humanidaes, pueden ayudanos a preservar el nuesu patrimoniu de la meyor manera posible. Creo qu’esi ye’l camín a siguir pa poder trabayar d’una manera más global. Si yo puedo comparar tola documentación a la vez, nun ye lo mesmo que si tengo qu’andar mirando cada documentu del archivu ún a ún. De toes formes, les humanidades dixitales siempre van necesitar al filólogu: la intelixencia artificial fai lo que tu-y mandes. Amás de buscar nueves atribuciones en casos como’l de Lope de Vega, yo taría más centrada, falando del proyectu Fernán Coronas y d’otros asemeyaos, en preservar la documentación llingüística y lliteraria que tenemos, en tener otru respaldu amás del físicu que lu complemente.

-Y de facilitar su acceso online…

-Sí, tamién ye una forma de democratizar entá más estos conocimientos: si los ponemos na rede y tán al algame de tol mundu, ye más fácil que la xente pueda consultalos. Si los tenemos dixitalizaos, trescritos y editaos en formatu dixital, ye más fácil. Por siguir col exemplu del proyectu Fernán Coronas, agora se tienen les papeletes dixitalizaes y disponibles, escaniaes na rede. Anque parte del material tea trescrito, nun hai una edición dixital interactiva na que puedas buscar, por exemplu, los nomes de los conceyos polos que pasó o les persones qu’entrevistó.

-¿Durante su trabajo en el proyecto del archivo de Fernán Corinas, qué figura descubrió? ¿Cómo ve ahora al padre Galo?

-Pues mire, pa empezar, beneficiéme muncho del trabayu d’otros investigadores, como Adrián Martínez Expósito, que escanió y subió a la rede tolo que conservamos de Fernán Coronas. Yo, al final, tuvi trabayando colos documentos que taben na rede y tamién con dalgunos de los que taben en físicu, pero principalmente col material dixitalizáu. Yo yá vengo col proyectu entamáu. Dediqué’l mio TFG a esta cuestión de Fernán Coronas y, la verdá, sorprendióme muncho que, pa lo poco que da de sí un TFG, que nun dexa de ser un trabayu de fin de grau y non una tesis na que puedas dedicarte a fondu, yá pudiera atopar pallabres que nun taben documentaes n’otros diccionarios y que Fernán Coronas sí reflexaba cola fecha de recoyida, col nome de la persona a la qu’encuestó y col llugar nel que taba esa persona. Fernán Coronas tenía un rigor y una manera d’encuestar mui destacables. Tenía una concepción de la filoloxía bastante avanzada pal so tiempu, teniendo en cuenta que nun tenía una formación puramente filolóxica. Esa foi una de les coses que más me sorprendió: poder atopar nueves pallabres que nun taben documentaes n’otros diccionarios que yo conoza.

-¿Por qué defiende la llingua asturiana, qué significa para usted falar asturiano?

-Lo que nos mueve a toos ye’l sentimientu de continuar, de siguir colo nuestro, de nun perder la llingua que siempre se faló y tamién de tresmitila a les xeneraciones siguientes. L’asturianu, como otres llingües minoritaries y minorizaes, forma parte del nuestru patrimoniu y de la nuestra cultura.

-¿Entre tu generación hay un enfoque nuevo del asturiano? ¿Menos ideologizado con menos prejuicios a la hora de hablarlo?

-Quiero ser optimista, entós voi dicir que sí. Porque, al final, veo falando asturianu a xente de tolos palos y de tolos sitios; nun fai falta que seyas d’equis conceyu y teas en equis partíu políticu pa falar asturianu. Too pue politizase; al final, too ye político, pero sí, yo creo que l’asturianu llega a tola población. Creo que la mio xeneración tien igual menos complexu a la hora d’usalu fora de casa. Ye verdá que tenemos una presencia minoritaria y el castellanu, al final, come bona parte de los espacios. Pero bueno, igual too esto va ayudando poco a poco.

-¿Qué futuro le ve a las humanidades?

-Ye verdá que paez que ta de moda estudiar cualesquier cosa menos humanidaes. Al final, tenemos una visión mui utilitarista nesti sentíu. Cuando tas faciendo la PAU, lo primero que te dicen —bueno, yá incluso enantes— ye: «Escueyi daqué que valga, daqué que dea dinero», «¿Con esto de qué vas trabayar?», «¿Pa qué quies deprender llatín?». Ye dir un poco a contracorriente, pero la utilidá y el futuru de la filoloxía y de les humanidaes ye, precisamente, siguir fomentando la cultura y siguir estudiando d’ónde venimos, cómo somos y pa ónde vamos. Les humanidaes son una parte intrínseca de los estudios y, valga la redundancia, de los seres humanos. La rempuesta más sincera que puedo dar ye qu’estudiar humanidaes ye estudianos a nós mesmos.

-¿En Harvard, qué Estados Unidos vio?

-Vivílo personalmente con bastante tranquilidá. Tamién pue ser porque quedé pocos meses y nun tuvi tiempu de crear una vida y unos vínculos tan fuertes como conocíos que yá llevaben años. Sí tuvi compañeros que marcharon de vacaciones al so país en Navidá y dempués tuvieron problemes pa volver pol visáu. La situación taba un poco tensa en según qué temes. Tamién tenía amigues con mieu de manifestase o de dir a determinaes protestes. Yo nun viví nenguna situación directamente, pero sí vi un ambiente de precaución. Nun sé si ye que tuvi suerte. Ye verdá que la Universidá de Harvard ta más protexida qu’otres, pero sí había esti clima ente los estudiantes estranxeros de dicir: «Toi equí agora y, de momentu, bien, pero nun sé si esto va cambiar».

-Y, más allá de que le haya afectado personalmente, ¿cómo vivió ese auge del trumpismo?

-Ye verdá que na universidá nun atopé nenguna conversación d’esi tipu. La xente cola que me relacionaba yera tolo contrario: xente de distintes ideoloxíes, pero siempre respetuosa. Pero fuera sorprendíenme ciertos discursos que nun deberíen tener cabida. Sentíes comentarios d’odiu, víes cartelos antiinmigración nes redes sociales o pela cai, y pensabes: «¿Cómo pue ser que públicamente la xente tenga la llibertá de faltar al respetu d’estes maneres?».

-Y que sea hasta motivo de orgullo personal despreciar públicamente así a los demás…

-Paez que too s’escusa muncho na llibertá d’espresión. Y nun solo nos Estaos Xuníos, ta pasando en toles partes. Pero claro, la mio llibertá termina onde empieza la del otru.

-¿Qué diferencia encontró en Harvard con respecto a la Universidad de Oviedo?

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-Pa empezar, hai xente de toles partes. Ye una cosa que, evidentemente, yá vas pensando, pero una vez que tas dientro ves qu’hai perfiles mui diversos, xente con esperiencies mui distintes. En Harvard quizá hai más llibertá pa estudiar distintes coses. N’España tenemos que centranos nuna carrera concreta, nunos estudios mui concretos dende mui mozos. Yo yá fixi’l bachilleratu d’Humanidaes, pero con 16 años, ¿qué voi saber yo lo que voi querer facer con trenta o cincuenta? Paez que n’España tenemos que dir siempre mui pela mesma llinia y creo que nos Estaos Xuníos sí se permite esi cambiu, esi escoyer distintes asignatures, probar un poco, amestar caminos distintos. Eso sí foi una cosa que me prestó. Nun sé cómo lo implantaría yo equí, pero creo qu’ellí se permitía más esplorar y nun tener vergoña de nun saber. Porque, al final, yo tampoco tengo claro al cien por cien qué voi facer, y ye normal.