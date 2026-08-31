Fiestas de verano indianas en Asturias y los nuevos «haigas digitales»

Vecinos de Allande vestidos a la manera indiana y con banderas de Puerto Rico, en la última fiesta indiana de la capital allandesa.

Fue mi amigo Javier de la Roza quien me hizo volver la mirada hacia la vibrante poesía de Ángel González para descifrar la verdadera naturaleza del indiano. En su poema "Recuerdo a los indianos de mi infancia", de su libro "Tratado de urbanismo", el poeta ovetense retrató con maestría la paradoja de aquellos emigrantes.

La opulencia y el triunfo público frente al deterioro físico, la enfermedad y la melancolía que arrastraban al regresar. Pero junto a ese contrapunto agridulce, la historia rescató su mayor legado: un coraje descomunal y una solidaridad que dotó a las aldeas asturianas de escuelas graduadas, agua corriente e infraestructuras vitales.

Ese espíritu de pertenencia indiana, revive cada verano en un mapa festivo que abarca parte del Principado. Desde el arranque –fijo el primer fin de semana de julio– con el "Mercado indiano" de Somao (Pravia) hasta la más veterana (XVIII edición este año) cita de Colombres (Ribadedeva); pasando por la de Puerto de Vega, Navia o la del marco fronterizo de Ribadeo; Asturias rememora su epopeya transatlántica entre habaneras, trajes de lino blanco y sombreros de "jipijapa".

Mención especial merece el "FestiBoal Indiano", que bajo el lema "Volven os americanos" extiende sus jornadas de memoria a través de la Milla Indiana, el rescate de la prensa histórica como "Vida boalense" y la inconfundible concentración de «haigas» marcando el ritmo de la calle.

También destacar la "Fiesta de emigrante» en Pola de Allande, cuya organización corre a cargo de la Asociación de Mujeres Río Nisón –esta agrupación toma su nombre del río que cruza la villa de Pola de Allande–; y que trabajan en estrecha colaboración con el Ayuntamiento allandés.

Sin embargo, el siglo XXI ha propiciado un curioso relevo generacional. Las viejas maletas de madera han dado paso a los portátiles, dando vida al «indiano digital». Las promociones de millennials y de la Generación Z han reinventado el concepto del nómada e indiano digital y mantienen intacta la audacia para emprender y cruzar fronteras, pero han sustituido el baúl de ultramar por la economía del conocimiento y el trabajo remoto.

Este nuevo perfil rompe con los esquemas del arraigo tradicional. Pueden instalarse en una casona del occidente asturiano, participar en la vida comunitaria y disfrutar del entorno rural, mientras mantiene el núcleo de su actividad productiva en Miami, Ciudad de México, Dominicana o "Puelto Lico" (PR).

Esta "patria querida" tiene ante sí una oportunidad histórica para consolidarse no solo como escenario de nostalgia estival, sino como un nodo –hub también valdría – atractivo de talento, innovación y retorno productivo.

Si los indianos de antaño transformaron el paisaje físico de nuestros pueblos con su mecenazgo escolar y urbanístico, las nuevas tecnologías digitales –con sus «neohaigas» de hoy- pueden dinamizar el tejido económico y social del siglo XXI. En el fondo, la esencia permanece intacta: la peripecia de quien sale al mundo –también virtual– a encontrar su destino y descubre que Asturias sigue siendo el mejor lugar al que regresar –nuestra Ítaca telemática–; aunque sea con el mejor dispositivo digital que "haiga" con su wifi, e instalado en alguna de nuestras tradicionales y etnográficas «casonas».