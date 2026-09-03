Alfonso Muga Naredo, el hijo de asturianos que devolvió la democracia a la Universidad chilena: "Chile quedó vacunado contra el pinochetismo"

Alfonso Muga Naredo, ingeniero químico y economista nacido en Rancagua (Chile) en 1944 de madre asturiana, fue durante doce años rector de la Universidad Católica de Valparaíso, una de las instituciones de educación superior más prestigiosas de Chile. Entre 1990 y 1994, durante el primer Gobierno del retorno de la democracia a Chile después de Pinochet, el ejecutivo de Patricio Aylwin, Muga Naredo fue jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación. Fue un periodo en el que volvieron a celebrarse elecciones dentro de las universidades chilenas y en que los dirigentes vinculados a la dictadura fueron progresivamente reemplazados. Recientemente, Alfonso Muga, un conversador pausado y siempre cargado de un fino sentido del humor, estuvo visitando a su familia en Asturias. Charló con LA NUEVA ESPAÑA sobre su historia familiar, su trayectoria profesional y la visión que tiene acerca de la evolución de su país natal. Estos son su recuerdos y reflexiones:

Una mujer de carácter.

·«Mi madre, Lucía Naredo, nació en la Vega de Pervís (Amieva), en 1903. Todos sus hermanos varones se habían ido a Chile. Ella viajó a los 23 años. Era una mujer de mucho carácter. Primero estuvo unos meses en Montevideo, con una tía que también era de la zona, de apellido Suárez. Posteriormente sus hermanos, que estaban en Rancagua, la fueron a buscar a Buenos Aires».

La gran cocinera del Hotel España.

«Uno de sus hermanos se había casado con una señora hija del dueño de un hotel en Rancagua, el Hotel España. Mi madre fue recibida casi como una hija por esa familia y colaboró estrechamente con ellos en un hotel donde se daba almuerzo y comida a la colonia española, que era muy numerosa. Tan numerosa que un amigo decía: ‘¿Dónde está el consulado de Chile en Rancagua?’ Había muchos españoles y árabes. El negocio de los españoles, y de los asturianos en especial, normalmente eran ferreterías y panaderías. Creo que, en todo Chile, las ferreterías y las panaderías eran, principalmente, asturianas».

«Mi madre ayudaba en la cocina a la esposa del dueño del hotel. Ella cocinaba tan fantásticamente que todavía los nietos recuerdan alguna de las cosas que hacía. La tortilla de patatas hecha por mi madre es inolvidable para ellos. Incluso un huevo frito hecho por mi madre, inolvidable».

Casada con un burgalés.

«Y, trabajando donde seguramente comían todos los de la colonia española, en el Hotel España, conoció a mi padre. Él había llegado de la parte septentrional de Burgos. Había emigrado a Chile mucho antes que ella, en 1910. Después de trabajar en Santiago, y de trabajar en Chimbarongo, que está en Colchagua, ya pudo hacer un pequeño capital. Con ese capital se fue a Rancagua y instaló un negocio junto con su hermano mayor».

El último de seis hermanos.

«Yo fui el último de seis hermanos. Seis hombres. Nací en 1944. Mi madre, que era muy católica, muy observante, siempre decía: ¿por qué Dios me castigó y no tuve la oportunidad de tener una hija? Mis padres valoraban mucho la educación. Eso pasó con la mayor parte de la gente proveniente de Asturias en esa época: tenían una alta valoración de la educación. A mi hermano mayor lo metieron en los negocios familiares y los cinco siguientes teníamos que estudiar. Tengo un hermano dentista, otro ingeniero comercial y otro profesor de literatura».

La madrina en Asturias.

«Los Naredo son una familia relativamente pequeña, entonces mis familiares Naredo prácticamente están todos en Chile, salvo sobrinos hijos de primos hermanos. A ello los visito, están en Cangas de Onís. Y tengo también una cosa maravillosa en Asturias, que es mi madrina de bautizo, que vive en Oviedo desde hace 7 años. En agosto cumplió 96 años. Se llama Elena Ibañez. Como yo soy el menor de los hermanos, cuando nací, mis padres ya eran mayores. Mi padre ya casi estaba por cumplir 50 años y mi madre ya había cumplido más de 40, así que tomaron la determinación de que mis padrinos fuesen personas menores de edad por si acaso. Y entonces acudieron a dos familias muy cercanas de ellos, ambas de origen asturiano, que eran los Díaz Sanchez y los Ibáñez. Mi madrina, Elena, muy pronto se vino a España y desarrolló su vida acá. Pero mi padrino Nicolás Díaz Sánchez desarrolló una carrera política notable en Chile. Fue senador de la República por un período 8 años, además de alcalde de Rancagua».

La vida en Rancagua y Lucho Gatica.

«En Rancagua había mucha vida de colonia. Y una buena cantidad de asturianos. Todo se articulaba en torno al Centro Español. Y, a diferencia de lo que ocurrió en Santiago de Chile o en Valparaíso, la Guerra Civil no separó a los socios del centro español de Rancagua. Yo tengo la impresión de que todos eran franquistas, salvo los pocos vascos que había. Digo esto porque el retrato de Franco estaba en todas partes».

«Rancagua era una ciudad pequeña y no había mucha vida cultural, salvo cuando iba a Lucho Catica, que nació allí. Iba de tarde a tarde y daba conciertos en los teatros de la ciudad, que eran propiedad de una familia asturiana, los Menéndez».

Estudios de ingeniería química.

«Fui a estudiar a Valparaíso. Uno solamente podía estudiar ingeniería química en dos lugares. En Concepción o en Valparaíso. Fui a la Universidad Católica de Valparaíso. Bastante abierta, muy humanista».

«La ingeniería, al igual que el derecho, tiene una formación cartesiana en los primeros años que es admirable. La formación cartesiana me ayudó siempre mucho. Me permitió entenderme muy bien con la gente del mundo del derecho. Y, al mismo tiempo, aplicar esa formación que recibí en cuestiones que, aparentemente, no tenían nada que ver con la ingeniería química. Por ejemplo, varios de mis compañeros de curso, ingenieros químicos como yo, ayudaron a desarrollar la empresa IBM en Chile. De mi curso, éramos unos diez y solamente tres trabajaron en temas de ingeniería química. El resto trabajó en otras cosas».

En el ministerio y en el rectorado.

«Vivo en Viña del Mar. Mi vida estaba entre Viña y Santiago. Pero mi familia, principalmente en Viña. Cuando trabajé en el Ministerio de Educación, que dirigió Ricardo Lagos, que después fue presidente, hice un arreglo con él de manera que pudiera estar en Santiago solo de lunes a jueves y ya el viernes me iba a Valparaíso para poder estar con mi familia y hacer mis clases universitarias. No las dejé durante el periodo en que estuve en el cargo».

«Poco tiempo después me tocó ser rector de la Universidad. Fui durante cuatro años vicerrector académico y después, durante 12 años, rector. El conocimiento que había adquirido sobre el sistema universitario en el Ministerio me sirvió en la Universidad Católica de Valparaíso, que pegó un repunte que, afortunadamente, ha podido seguir incrementando hasta ahora. Hoy es una de las cinco principales universidades de Chile, lo cual es bastante porque, por lo general, la universidad chilena se ubica muy bien dentro de los rankings que se arman para América Latina».

Problemas y soluciones.

«En Chile, cuando había problemas económicos, que se produjeron al comienzo de los años 80, se le apretó el presupuesto a la universidad. Las universidades son fáciles de apretar, a diferencia de los gastos que se puede tener en otros sectores, la salud o la educación para los niños. Pero, fuera de eso, yo diría que nos preparamos. Yo participé junto con otras personas e hicimos un acuerdo, con dinero de la Fundación Ford, que nos permitió prepararnos para la reforma que iba a hacer el gobierno de la Concertación».

«Este aporte de la fundación Ford fue muy importante. Permitió ligar a tres ONG del momento -una a derecha, otra de centro y otro a la izquierda– para discutir temas de educación superior. Entonces, cuando asumimos el Gobierno, no hubo mayores dificultades para poner en marcha todos los cambios que se habían examinando desde antes».

Limpieza de pinochetistas.

«De mi época en el Ministerio, yo destacaría el hecho de que pudimos resolver los temas de gobierno de las universidades estatales, que estaban todas intervenidas por personas provenientes del gobierno Pinochet. Así que hubo que hacer distintas regulaciones para que esas personas renunciaran y fueran dejando vacante el cargo. Volvimos a establecer elecciones en las universidades estatales, tal cual como se procedía antes de la dictadura».

«Y sobre el tema del financiamiento fuimos capaces de resolver, por una parte, toda una situación de deuda crediticia que se había creado durante el gobierno Pinochet. Resolvinos la situación de los deudores y generamos un nuevo sistema de crédito. Era crédito contingente al ingreso y tenía ciertas condiciones de pago que no generaban una angustia (entre los alumnos)».

Chile ganó estabilidad.

«Creo que, en estos años, Chile ganó estabilidad. Y ganó un gran sentido institucional. Hay una suerte de apego a las cosas institucionales y a la legalidad y al Estado de derecho muy fuerte. No obstante el estallido social que hubo (en 2019 y 2020), pero eso mismo llevó a muchos a apreciar la importancia del Estado de derecho. Se aprecia tanto que los argentinos se ríen de nosotros… Aunque no les cuesta mucho reírse de los chilenos... Se ríen de nosotros porque dicen que si a un chileno le dice alguien del Estado que las vacas vuelan, miramos al cielo para ver dónde va la vaca volando».

Kast y el miedo.

«En Chile esa seguridad se ha visto afectada por el miedo y parte importante de la votación que recibió Kast (presidente de Chile desde marzo pasado), que ya le anticipo que no era de mi gusto, fue porque él representaba mucho mejor la recuperación de un Estado que iba a ordenar las cosas, que iba a generar seguridad».

El modelo político de Kast.

«Algunos medios en España califican a Kast de ultraderechista, y creo que se equivocan en lo siguiente: es cierto que Kast creó una suerte de partido equivalente al Vox español, pero lo cierto es que para gobernar, gracias a que no tuvo mayoría suficiente, tuvo que acudir a hacer acuerdo con otros partidos de la derecha. Por lo tanto, lo que está gobernando Chile en la actualidad son partidos de derechas de distintas características, que van desde un extremo de conservadores bastante ultramontanos hasta liberales de derecha, pero liberales finalmente. Han tenido que hacer acuerdo entre ellos para poder llevar adelante el Gobierno, que lleva 100 días. Es un poco precipitado hacer algún tipo de apreciación sobre la capacidad que tiene para gobernar. Yo diría que el referente de Kast es Georgia Meloni. No es Vox, no es el PP como pudo ser el PP español la referencia de Piñera».

El movimiento pendular.

«En Chile ha habido programas que han mantenido continuidad, pero el movimiento pendular desde el punto de vista político creo que no le hace bien al país. Ahora pienso que el movimiento pendular de Bachelet a Piñera y de Piñera a Boric no le hizo bien al país. Los tres Gobiernos sucesivos de la Concertación fueron muy importantes. Son los Gobiernos que le dieron estabilidad al país. Después la propia Concertación entró en un periodo de crisis entre quienes entendían que había que reforzar algunas acciones y otros que creían que no había que exagerar tanto, lo cual condujo a abrir oportunidad para que surgiera Boric y la crítica hacia todo lo que se había construido».

¿Rebrote del pinochetismo?

«Yo creo que el país quedó vacunado con todo lo que se pasó en el periodo de Pinochet. Hay todavía sectores que son pinochetistas, pero será un 5% o un 6% de los votantes. El principal problema político de Chile en la actualidad es tal vez la falta de aprecio a la acción política por parte de la ciudadanía. En las encuestas de opinión, los partidos políticos son los que tienen el menor nivel de adhesión. Por otro lado, las instituciones armadas, los carabineros de Chile y las universidades están en el otro extremo en aprobación. Dése cuenta de que, en el caso de la universidad, cuando yo fui jefe de la educación superior, había en total 250.000 estudiantes. En la actualidad hay un millón y medio. Imagínese la penetración que eso tiene. Fíjese cuántas familias están teniendo por primera vez a sus hijos en la universidad».