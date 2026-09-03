Amar Asturias, el evento que conectará en Madrid al joven talento asturiano

El joven talento asturiano se dará cita el lunes 14 de septiembre en Madrid en la primera edición de Amar Asturias-Madrid Edition, un evento que reunirá a profesionales de la región de referencia en ámbitos como la tecnología, las finanzas, el emprendimiento o la medicina.

La cita tendrá lugar a las 19.00 horas en el recinto Truss Madrid By Movistar Arena (calle Jorge Juan, 99) y nace con vocación de continuidad, organizado por la Cámara de Comercio de Oviedo y con la participación del Principado. En este encuentro colabora LA NUEVA ESPAÑA, a través de Asturias Exterior, el canal digital que visibiliza y conecta a los asturianos en la diáspora. La convocatoria para asistir a esta cita esta abierta y disponible para los interesados a través de este link.

Detalle de los participantes en AmarAsturias / .

Amar Asturias-Madrid Edition pretende poner en contacto a la comunidad asturiana en Madrid para "movilizar nuevas ideas, proyectos y capacidades en torno al futuro de Asturias". El lugar escogido para esta cita, Madrid, no es casual. Alrededor de 40.000 asturianos residen en Madrid, lo que convierte a esta comunidad en un hipotético quinto concejo de Asturias por número de habitantes.

Entre ellos se encuentra una amplia representación de jóvenes profesionales que han construido sus trayectorias en la capital y que constituyen una parte del talento asturiano que desarrolla su actividad fuera de la región. En los últimos años se ha registrado una novedad con relación con este talento: por primera vez en décadas el saldo migratorio de jóvenes entre Asturias y Madrid beneficia al Principado, cuando tradicionalmente salían más asturianos y asturianas del Principado a la capital que lo que sucede a la inversa.

"La iniciativa parte de una premisa: Asturias necesita organizar su talento, generar conexiones entre quienes quieren contribuir a su desarrollo y dar protagonismo a las nuevas generaciones en la construcción de su futuro", aseguran en la Cámara de Comercio de Oviedo sobre esta iniciativa, que busca reunir a los bautizados como "activistas de la prosperidad asturiana", que serían personas con raíces asturianas, iniciativa emprendedora, creatividad, inquietudes y voluntad de establecer conexiones.

Para hacerlo, la cita contará con la intervención de varios asturianos que han desarrollado trayectorias destacadas en ámbitos muy diferentes. Paloma Marín, vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), aportará la visión de los mercados financieros y de uno de los principales organismos reguladores de la economía española. Gabriela Orille, experta en innovación financiera y CEO de Flinket, acercará al encuentro su experiencia en el ámbito de las nuevas soluciones financieras y el emprendimiento tecnológico.

También participará Javier Fernández Castañón, responsable de grandes cuentas de Palantir Technologies para España y Portugal, compañía especializada en el desarrollo de software para el análisis de datos y la inteligencia artificial. A ellos se sumará Sergio Álvarez-Teleña, fundador y CEO de SciTheWorld, tecnológica centrada en inteligencia artificial, ciencia de datos y desarrollo de soluciones para empresas. Cerrará la nómina Samuel Espías, cirujano maxilofacial especializado en cirugía plástica facial, que desarrolla su actividad a caballo entre Oviedo y Madrid y representa la vertiente médica de este encuentro.

El encuentro estará conducido por la periodista y presentadora Ana Francisco y contará además con la participación de Salvador Ondó, campeón y maestro de escanciadores.

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Más allá de las intervenciones, la jornada continuará con una espicha en la que la gastronomía, la sidra y la música servirán para prolongar las conversaciones en un ambiente más distendido.