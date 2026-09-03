El análisis del sportinguista volador: El Sporting se levanta de sus escombros

Diego Álvarez Bada trabaja como sobrecargo de aviación en la línea bandera de México. Es fundador y presidente de la peña "La villa de Quini", la primera y la única peña sportinguista oficial en México y fuera de España. Hasta diez veces al año vuela a España para ver los partidos del Sporting.

Esta vez mi trabajo como tripulante de cabina hizo que me tocara ver al Sporting desde Cali en Colombia. Una ciudad que hace apenas unas semanas padeció uno de los desastres naturales más importantes que ha sufrido Colombia en los últimos tiempos y que poco a poco comienza a levantarse, a recuperar su normalidad y a dejar atrás los escombros que dejó el terremoto.

Quizá por eso, viendo al Sporting ganar en Tenerife, resulta inevitable encontrar una pequeña similitud.

El Sporting también está intentando levantarse de sus propios escombros.

La última victoria del Sporting no permite todavía echar las campanas al vuelo. Ni mucho menos. Hace un año, a estas alturas, el Sporting tenía nueve puntos de nueve y después terminó protagonizando una temporada mediocre. Tres jornadas no dicen absolutamente nada de lo que pueda ocurrir en las 39 que todavía quedan.

Pero sí permiten empezar a hablar de sensaciones. Y las sensaciones de este Sporting son diferentes.

Se ve más equipo. Se ve más fondo de armario, más alternativas y, sobre todo, la sensación de que hay más futbolistas de los que tirar cuando los partidos se complican. Hoy, ante un Tenerife que llegaba con dos victorias en sus dos primeros encuentros, tocó tirar de oficio para sacar adelante un partido igualado.

No fue claramente mejor el Sporting. Tampoco lo fue el Tenerife. Fue un encuentro parejo, de esos en los que los detalles terminan marcando la diferencia. Y ahí el Sporting tiró de galones, de experiencia y de una plantilla que parece tener más argumentos que la de los últimos tiempos.

También tuvo que lidiar, una vez más, con el VAR. Guille Rosas había conseguido marcar tras un gran centro de Nikita Iosifov, pero el gol terminó siendo anulado después de que el VAR llevara al árbitro hasta una acción en la que Konrad de la Fuente estaba de espaldas y, después de un rechace o despeje, el balón le rebotara y terminara golpeándole en la mano de manera involuntaria.

El árbitro había dado por bueno el gol. El VAR, sin embargo, decidió intervenir y llevar la jugada mucho más atrás para encontrar una infracción que, una vez más, deja a esta tecnología más cerca de estorbar que de ayudar al árbitro. Una intervención en la que, al menos desde fuera, cuesta entender la necesidad de entrar. La tecnología debería estar para corregir errores claros y evidentes, no para convertirse ella misma en protagonista y terminar anulando acciones que el árbitro había considerado legales.

Por fortuna, el Sporting no se vino abajo. Y volvió a aparecer el ruso, quien fue uno de los grandes protagonistas del partido y volvió a ser decisivo en la acción que finalmente le dio los tres puntos al Sporting. Recibió el balón en la banda izquierda, controló con calidad, arrancó con velocidad, desbordó y, después de una gran carrera, puso el balón atrás. Allí apareció Alejo Sarco para hacer lo más sencillo: empujarla. 0-1.

Un gol que valió tres puntos. Y que vuelve a colocar al Sporting en la parte alta de la clasificación después de tres jornadas.

La bufanda de la peña sportinguista "La Villa de Quini" en Cali, Colombia. / Diego Álvarez Bada

También hubo protagonismo colombiano, como no podía ser de otra manera desde donde me tocó vivir el partido. A apenas 134 kilómetros de Cali se encuentra Sipí, un pequeño municipio del departamento de Chocó y lugar de nacimiento de Juan Ferney Otero. Un pueblo de difícil acceso, al que prácticamente solo se puede llegar navegando por el río, y de donde salió el delantero colombiano que hoy es una de las referencias ofensivas del Sporting.

Otero no tuvo ante el Tenerife su mejor partido, pero sí uno aceptable y, sobre todo, muy completo en el trabajo para el equipo. Peleó, corrió y volvió a demostrar que su aportación va mucho más allá de marcar goles. Tuvo además una ocasión clarísima para hacer el 0-2 en un mano a mano, pero su disparo se marchó demasiado alto.

Esta vez no hizo falta. El Sporting supo sufrir hasta el final y regresó de Tenerife con tres puntos que, más allá de la clasificación, sirven para seguir alimentando una ilusión que durante demasiado tiempo estuvo apagada.

Pero con los pies en el suelo. Quedan 39 jornadas. Queda prácticamente todo el campeonato por delante. Hay muchísimo que mejorar y sería un error pensar que este equipo ya está hecho. Pero jornada a jornada las sensaciones parecen mejores.

Y ahora llega una prueba de verdad. El próximo rival será el Girona, uno de los grandes candidatos al ascenso. Un equipo que viene de Primera División, con un bloque muy hecho, un presupuesto importante y que hace apenas dos temporadas estaba disputando la Champions League.

Ahí llegará otro examen para comprobar hasta dónde puede llegar este Sporting.

De momento, el equipo sigue sumando. Sigue creciendo. Y, sobre todo, empieza a transmitir algo que hacía tiempo que no transmitía: la sensación de que hay motivos para volver a creer.

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En Cali, una ciudad que también está intentando levantarse después de un golpe, me tocó ver cómo el Sporting daba otro pequeño paso para salir de sus propios escombros. Todavía queda mucho por reconstruir. Pero ya hay algo sobre lo que empezar a construir.