El Louvre selecciona a Rodrigo Cuevas para representar a la cultura española contemporánea en su programación de otoño

El cantante ovetense Rodrigo Cuevas es uno de los artistas españoles invitados a participar en la nueva temporada cultural del Museo del Louvre, que comenzará el próximo día 25 y se prolongará hasta junio de 2027. En esta ocasión, la programación estará dedicada a España y a la cultura española, con motivo de dos grandes exposiciones que albergará el museo francés de referencia, una de ellas dedicada a Zurbarán y la otra centrada en obras maestras de la escultura española, procedentes del Museo de Escultura de Valladolid. Junto a estas muestras artísticas el museo también acogerá una serie de eventos para "celebrar la cultura española, incluyendo un ciclo de cine a cargo de la actriz Rossy de Palma, así como conciertos y programas especiales”, anuncian los responsables de la gran pinacoteca gala. Y entre esos conciertos se ha incluido, como destacada referencia de la creación española contemporánea, al asturiano Rodrigo Cuevas.

La actuación se Rodrigo Cuevas tendrá lugar en el denominado “Gran fin de semana de España”, que se celebrará entre el 8 y el 13 de diciembre. Rodrigo Cuevas, al que en el programa del Louvre se define como “un agitador folklórico inclasificable”, actuará en el auditorio del museo el sábado 12 de diciembre a las 21 horas. Será en un formato “íntimo y cautivador a modo de velada nocturna”, que lleva por título “Al pie del llar”. El Louvre considera a Cuevas como “una de las figuras más singulares del panorama musical español contemporáneo” y subraya cómo su arte se mueve “entre la herencia popular asturiana, el humor, la libertad y la inventiva”.

Dentro de ese fin de semana español, en el que actuará una muestra de relevantes artistas españoles, se incluye también el espectáculo de danza de Israel Galván bajo la pirámide del Louvre, un concierto de Caamaño&Ameixeiras y un podcast en directo de “Las Hijas de Felipe”, donde las doctoras en Literatura Ana Garriga y Carmen Urbita exploran con humor y erudición las obras, las figuras y el imaginario del Siglo de Oro español.

Carta blanca a Rossy de Palma

Este gran otoño dedicado en el Louvre a la cultura española también está previsto un ciclo de cine en el que la actriz española Rossy de Palma, de padre y madre avilesinos, ha tenido carta blanca para elegir los filmes que se proyectarán. Habrá diez películas española, “obras maestras imprescindibles y joyas por descubrir”. Así, se proyectarán “Sevillanas”, de Carlos Saura; “Viridiana”, de Luis Buñuel; “20.000 especies de abejas”, de Estibaliz Urresola Solaguren; “Kika”, de Pedro Almodóvar; “El viaje a ninguna parte”, Fernando Fernán Gómez; “Amanece, que no es poco” de José Luis Cuerda; “El verdugo” de Luis García Berlanga; “Jamón, jamón” de Bigas Luna; “El perro del hortelano”, de Pilar Miró y “El espíritu de la colmena”, De Víctor Erice.

Además, el Museo del Louvre anuncia una “colaboración sin precedentes” con la Comédie-Française, con la que organiza una lectura musical de "El burlador de Sevilla", a obra de Tirso de Molina. Será 6 de noviembre de 2026 en el escenario del Auditorio del museo.

La audacia de Zurbarán

La exposición dedicada a Zurbarán se abrirá el próximo 7 de octubre. Es una muestra organizada conjuntamente por el Louvre, la National Gallery de Londres y el Art Institute of Chicago. Podrá contemplarse hasta enero de 2027. El propósito de esta exposición, subraya el museo francés, "no es presentar una monográfica exhaustiva, sino más bien ofrecer una selección ambiciosa de pinturas de primera categoría, acompañada de referencias históricas y culturales, que permita admirar la técnica de Zurbarán y su audacia en cuestiones formales e iconográficas". La exposición está organizada en siete secciones, "siguiendo una lógica cronotemática que hace honor a las distintas etapas" de la larga carrera de Zurbarán. Es una estructura que "se aleja en ocasiones de la lógica temporal para proponer agrupaciones de obras". Esta muestra "concederá gran importancia a las pinturas monumentales procedentes de encargos monásticos en Andalucía, que son las que hicieron célebre a Zurbarán, así como a los retratos y a las naturalezas muertas". También reservará "un lugar destacado a la escasa producción de su hijo Juan de Zurbarán".

El esplendor de la escultura religiosa española

"Esculpir el color" es el título de la obra exposición de arte español que se mostrará este otoño en el Louvre. Será entre el 7 de octubre y el 25 de enero de 2027. Ha sido organizada por el Museo del Louvre con la colaboración del Museo Nacional de Escultura de Valladolid y ocupa el mismo espacio que la monográfica dedicada a Zurbarán. En este caso, "se trata, en su mayor parte, de esculturas religiosas en madera policromada de un naturalismo sobrecogedor, que permiten comprender mejor el contexto cultural y religioso en el que se enmarca la obra de los grandes pintores españoles del mismo periodo, entre los que destacan Zurbarán, Velázquez o Murillo, en una época en la que los vínculos entre la pintura y la escultura eran muy estrechos", explica el museo francés en la presentación de esta nueva programación.

Noticias relacionadas