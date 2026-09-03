Los jóvenes artistas asturianos toman Madrid en la 35ª Muestra de Artes Plásticas de Asturias

Madrid se convierte durante los próximos días en escaparate del talento artístico joven asturiano. La sede del Ministerio de Juventud acoge desde hoy y hasta el próximo 15 de septiembre la 35ª Muestra de Artes Plásticas del Principado de Asturias (MAPPA35), una exposición colectiva que reúne los trabajos de los siete creadores seleccionados en esta edición y que busca abrir nuevas vías de proyección fuera de la comunidad.

La muestra llega a la capital española como una oportunidad para que los jóvenes den a conocer su trabajo ante nuevos públicos y amplíen sus posibilidades a nivel nacional. La viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto, defendió durante la presentación la necesidad de generar este tipo de oportunidades para un colectivo que, en muchas ocasiones, encuentra dificultades para desarrollar y exhibir su obra desde Asturias.

El secretario de Estado de Juventud, Rubén Pérez Correa, participó también en el acto de inauguración y destacó la importancia de que iniciativas de este tipo permitan ampliar los horizontes de los creadores procedentes de territorios periféricos. Una idea que el director general de Juventud del Principado, Francisco de Asís Fernández Olanda, resumió refiriendose a MAPPA35 como una «toma de Madrid» desde el arte.

La edición de este año tiene además un marcado protagonismo femenino. Cinco de los siete artistas seleccionados por el jurado son mujeres, una presencia mayoritaria que, según la viceconsejera, confirma una tendencia que se viene consolidando en los últimos años. Junto a Raquel Lobo, ganadora del principal galardón, forman parte de la exposición Andrea Álvarez Fernández, Alejandro Fuertes Sánchez, Jonás San Miguel Pilarte, Elis Mariel Suero Florentino, Irene Trapote Carpintero y Aida Valdés Gómez.

Imagenes de la 35ª Muestra de Artes Plásticas de Asturias /

La artista Raquel Lobo ha sido distinguida con el Premio Asturias Joven de Artes Plásticas 2025 por su serie Debajo de todo, formada por seis tapices de gran formato. Junto con los otros seis creadores seleccionados han reunido un amplio abanico propuestas y lenguajes dentro de una misma exposición, reflejo de la diversidad de la creación artística joven que se desarrolla actualmente en Asturias.

González Prieto destacó especialmente el trabajo de Lobo y quiso subrayar que el resultado de la obra premiada responde a un duro trabajo. «Es un trabajo que lleva mucho tiempo, no es una cosa que se hace de un día para otro», afirmó. Para la responsable autonómica, reconocer y mostrar ese esfuerzo es también una forma de favorecer que los artistas asturianos puedan encontrar oportunidades más allá de las fronteras de la comunidad.

«Estamos trabajando para que los jóvenes artistas puedan producir su obra desde su tierra», explicó la viceconsejera. En ese sentido, defendió la necesidad de continuar buscando espacios como MAPPA35, que permitan a los creadores desarrollar su actividad profesional en Asturias y, al mismo tiempo, acceder a otros circuitos y públicos.

Las obras seleccionadas abordan cuestiones relacionadas con los cuidados, el bienestar mental, el empoderamiento, la violencia sexista o la protección del planeta. «No es un mero dato, sino que afecta directamente a las obras», señaló la viceconsejera, que considera que en ellas se refleja «el feminismo en toda su extensión».

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La muestra cuenta con la labor de Luis Faes como comisario y con la participación de los equipos responsables de la organización de MAPPA35. Durante la presentación, González Prieto agradeció también el trabajo de todas las personas implicadas y, especialmente, la colaboración del Ministerio de Infancia y Juventud por facilitar el espacio para trasladar hasta Madrid una parte de la creación artística que se está desarrollando actualmente en Asturias.