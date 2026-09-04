Los asturianos de Torrevieja celebran la festividad de La Santina con tres días de actos

El Centro Asturiano de Torrevieja vuelve a celebrar un año más las fiestas en honor a la Virgen de Covadonga, La Santina, patrona de Asturias, con un amplio programa de actividades que comienza hoy, 4 de septiembre y se prolongará, mañana y pasado, 6 de septiembre de 2026. La programación combina los actos religiosos y tradicionales en torno a la Virgen con propuestas culturales, folclóricas y de convivencia abiertas a la sociedad torrevejense.

Las celebraciones arrancan este viernes 4 de septiembre a las 20.30 horas, con la participación del Centro Asturiano en la Fiesta de las Asociaciones, que tendrá lugar en el Parque de la Estación de Torrevieja.

El sábado 5 llegará uno de los actos institucionales destacados de las fiestas. A las 20.00 horas, el Palacio de la Música acogerá el pregón en honor a la Virgen de Covadonga, que este año correrá a cargo de Concepción Torres Sáez. La pregonera fue concejal del Ayuntamiento de Torrevieja entre 1999 y 2003, directora de los Parques Naturales del Sur de Alicante entre 2003 y 2015 y desarrolló su trayectoria profesional en AGAMED entre 1987 y 2024, antes de su jubilación.

Nada más terminar el pregón, a las 20.30 horas, el protagonismo será para el teatro. El grupo “GIGIA”, con Aurora y Mery, representará la obra “Problemas de viudedad” en el mismo Palacio de la Música. Tanto el pregón como la representación teatral tendrán entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

El grueso de la celebración de La Santina quedará reservado para el domingo 6 de septiembre. A las 10.30 horas comenzará la primera procesión, con salida desde el Centro Asturiano de Torrevieja y llegada a la iglesia de San Roque. La comitiva estará acompañada por las gaitas y tambores del grupo L’Estruendu, del Centro Asturiano de Alicante.

A las 11.00 horas se celebrará en la parroquia de San Roque la misa en honor a la Virgen de Covadonga. Las gaitas y los tambores volverán a acompañar la ceremonia y, una vez finalizada la eucaristía, el grupo de gaitas ofrecerá un mini-concierto.

La imagen de La Santina emprenderá el camino de regreso a las 12.30 horas, en una segunda procesión que partirá desde la iglesia de San Roque hasta la sede del Centro Asturiano. En esta ocasión, el programa anuncia la participación de autoridades asturianas y torrevejenses, nuevamente al son de las gaitas y tambores de L’Estruendu.

Tras los actos religiosos llegará uno de los momentos más tradicionales de convivencia. A las 14.30 horas se celebrará una comida de hermandad en el restaurante El Huertano, que reunirá a socios, simpatizantes e invitados en torno a la celebración asturiana.

La programación concluirá el domingo por la tarde con una gran cita cultural. A las 20.00 horas, el Centro Cultural Virgen del Carmen será escenario del Festival Folclórico Día de Asturias, organizado en torno a la participación de la Agrupación Artística Gijonesa. La entrada será gratuita con invitación.

El festival contará con la intervención del grupo de baile de la Agrupación Artística Gijonesa, integrado, según el programa, por Carla, Lucía G., Lucía R. y Ángela. También participará el grupo de teatro GIGIA, que pondrá en escena las obras “Ojos verdes” y “Asistencia social”, con Marisa, Mery y Aurora.

A estas propuestas se sumarán las actuaciones de Emilio Dorado, Gerardo Ríos, Nieves, Gonzalo Anátole, Zulima y Estefanía Ramírez, completando una velada que pondrá el broche musical y artístico a tres jornadas dedicadas a mantener vivas en Torrevieja las tradiciones, la cultura y el sentimiento asturiano.

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De esta forma, el Centro Asturiano de Torrevieja renueva su cita anual con la Virgen de Covadonga y convierte nuevamente la celebración de La Santina en un punto de encuentro entre Asturias y Torrevieja, con la música de las gaitas, el folclore, la cultura y la convivencia como principales señas de identidad.