Si emprendes el camino a Ítaca: el helenista asturiano Pedro Olalla recorre los escenarios reales de la Odisea

Si usted desea emprender el camino hacia Ítaca, o seguir los pasos del tal Ulises, varón ingenioso que anduvo errado largo tiempo, ¿hacia dónde se encaminaría? ¿Cuáles serían las localizaciones reales de la Odisea que escribió Homero y que este verano, en la versión cinematográfica firmada por Christopher Nolan, se convirtió en la película de la temporada? El asturiano Pedro Olalla González de la Vega (Oviedo, 1966) se ha convertido en un helenista de referencia. Es escritor, traductor y cineasta, ha publicado de una treintena de obras y recientemente reeditó un volumen casi imprescindible en su ámbito de estudios , su «Atlas mitológico de Grecia». Así que este asturiano afincado y reconocido en Grecia puede guiarnos, en las próximas líneas, a través de esa geografía homérica para desembarcar en la espacios reales que pudieron albergar el viaje de Odiseo.

La piel del mito

Pero antes hace unas precisiones: «Yo siempre digo que la geografía de Grecia tiene en sus mitos una segunda naturaleza, un entramado cultural que la recubre como una segunda piel y que la diferencia de otras geografías del mundo. En el plano cultural, este hecho ha tenido y sigue teniendo, a mi juicio, una relevancia enorme. La ha tenido históricamente, desde los tiempos más antiguos, porque ha sido un acervo inmaterial que ha dado identidad y cohesión a la longeva y multiforme civilización griega, vinculándola íntimamente a su territorio; y la sigue teniendo ahora, por las mismas razones, a las que cabría añadir el ofrecer también ese universo de referencia geográfico a un acervo cultural –el de los mitos– que ha devenido ya universal». «Como resulta fácil de imaginar, para un amante de la cultura clásica la posibilidad de conocer los escenarios reales que inspiraron los mitos tiene un poder de evocación enorme. En el fondo, todos los lugares son lo que cada uno pueda proyectar sobre ellos, y la poderosa carga cultural de los mitos –las historias más antiguas de nuestra civilización– semantiza profundamente lo que toca».

Entre el lugar real y el mito que lo recubre como una piel legendaria hay, dice Olalla, «una relación de reciprocidad». «El lugar aporta al mito un escenario que vincula el relato a la esfera de lo real, y el mito aporta sacralidad al lugar, vinculando lo natural a la esfera de lo humano y a la de lo divino. Así, entre lugar y mito se crea una importante simbiosis, que se realimenta y se refuerza de manera constante». Cuenta Olalla en su Altas que Odiseo pierde el rumbo en el cabo Malea y que, a partir de ahí, la geografía homérica adquiere «un aparente tinte fantástico».

Paisaje de la actual Ítaca. / Atlas Mitológico de Grecia/ Pedro Olalla.

Las pistas de Homero

Citando a Eratóstenes, añade que «tratar de encontrar los escenarios de las aventuras de Odiseo es como tratar de hallar el nombre del artesano que cosió el odre de los vientos de Eolo». Sin embargo, Olalla está convencido de que, siguiendo y creyendo las indicaciones de Homero, se podría traer a la actualidad esa geografía: «Así parece ser, y así lo ha demostrado la arqueología –a partir de Schliemann, de Kalokairinos y de Evans– en el caso de muchas localizaciones homéricas del espacio griego. Y, si, para el espacio griego, la arqueología y sus disciplinas auxiliares están corroborando, de modo irrefutable, lo que del mito ha llegado a nosotros en las fuentes antiguas, no hay por qué pensar que lo mismo no pueda llegar a ser probado en otras latitudes más distantes, fuera del espacio del Mediterráneo y el Mar Negro, como está sucediendo ya en el Golfo Pérsico, en el Índico, en el Atlántico o en localizaciones más remotas. Probar definitivamente que los mitos griegos y los cantos homéricos tienen todos un referente geográfico real es sólo cuestión de tiempo».

¿Dónde está el hogar de Odiseo?

Si tuviéramos que volver a Ítaca hoy, ¿adónde tendríamos que ir? Olalla explica que no lo tendríamos más fácil que el propio Odiseo: «La identificación de la Ítaca homérica es una cuestión muy controvertida ya desde la Antigüedad. A lo largo de los siglos, han sido propuestas numerosas teorías: unas la identifican con la Ítaca actual, otras con diferentes islas del entorno (Átokos, Léucade o Cefalonia) y algunas, incluso, renuncian a creer en su existencia como lugar real».

Y añade: «A decir verdad, las fuentes literarias clásicas testimonian, de forma irrefutable, que la actual isla de Ítaca conserva, desde antiguo, la conciencia de ser portadora de ese nombre, así como la de su relación con la geografía homérica; junto a esto, la arqueología ha encontrado en su suelo ruinas de época micénica y significativos hallazgos de tiempos posteriores, que evidencian la memoria y el culto de Odiseo en la isla. Todo ello, pues, pesa a favor de la identificación clásica entre la Ítaca homérica y la actual, que es la que suscriben Estrabón, Apolodoro y Tucídides; no obstante, hay que decir también que, aunque los defensores de esta teoría proponen identificaciones verosímiles sobre el terreno para algunos de los enclaves referidos por Homero en la Odisea, para otros enclaves, en cambio, no proponen ninguna o incurren en incoherencias. Es ante esa falta de adecuación geográfica total ante lo que reaccionaron quienes han buscado la Ítaca homérica en islas distintas, sin conseguir tampoco la identificación total con sus propuestas».

Palikí, Bahía de Atheras / Atlas Mitológico de Grecia/ Pedro Olalla.

La teoría de Palikí

Pero hay una localización alternativa que sí parece encajar. «Sólo recientemente, una minuciosa teoría propuesta por Bittlestone, Diggle y Underhill –en el libro ‘Odysseus Unbound’, de 2005–, tras una exhaustiva investigación geológica y topográfica sobre el terreno, parece haber logrado un grado muy alto de coherencia entre el espacio físico y las referencias homéricas. Esta teoría postula que la Ítaca homérica es la actual península de Palikí –la más occidental de Cefalonia–, argumentando con estudios geológicos que, en la Edad de Bronce, dicha península constituía una isla independiente, pues se hallaba separada del resto de la actual Cefalonia por un brazo de mar navegable».

Explica Olalla que «los autores de esta nueva teoría explican, asimismo, que, en tiempos posteriores a la guerra de Troya y anteriores a la época clásica, la región se vio sacudida por importantes seísmos y desprendimientos de tierra, los cuales provocaron la subida del suelo en la zona del istmo, interrumpiendo así el paso marítimo y convirtiendo la Ítaca homérica en una península. Sobre esta evidencia geográfica, plantean la hipótesis de que, a resultas de la actividad geológica, la Ítaca homérica sufriera grandes daños, y que sus habitantes se trasladaran a la Ítaca actual –la homérica Duliquio–, portando consigo la memoria de los antiguos mitos y el culto heroico a Odiseo, y trasladando, incluso, algunos de los viejos topónimos a su nueva isla, incluido el nombre de la misma. De haber sido así, quedaría explicada la conciencia homérica que existe desde antiguo en la Ítaca actual, donde los lugares, sin embargo, no casan plenamente con las referencias geográficas de la Odisea. Yo me inclino por esta teoría, si bien, en el Atlas, he optado por exponer en paralelo (con toda su problemática) las ubicaciones de la teoría de la Ítaca histórica y las de la teoría de Palikí».

Allí donde cantan las sirenas

Y además de llegat a Ítaca, ¿a dónde tendríamos que ir para escuchar, por ejemplo, a las Sirenas que acosaron a Ulises? En el Atlas de Olalla se apunta que el lugar serían tres pequeños islotes al este de Capri, llamados hoy Los Gallos. «Los tres rocosos farallones de Galli, en el mar Tirreno, han quedado en la historia como el lugar donde las Sirenas tentaron a Odiseo con su fatídico canto. En la vecina costa de Sorrento, Estrabón alcanzó a ver, incluso, un santuario donde las Sirenas recibían un culto local».

YDRAY Templo de Apolo en Corinto / Atlas Mitológico de Grecia/ Pedro Olalla.

Otros lugares

Pero hubo muchos más lugares que pisó aquel cuyo ingenio alumbró la destrucción de Troya. «Siempre de acuerdo con las tradiciones más extendidas desde la Antigüedad, la hospitalaria tierra de los Lotófagos se relaciona con la antigua Meninx –actual isla de Djerba–; el pequeño archipiélago de las Egadas –en el extremo occidental de Sicilia–, se presenta como la tierra de los Cíclopes; los riscos que se asoman al Estrecho de Bonifacio – al norte de Cerdeña– eran tenidos por las tierras de los antropófagos Lestrigones; y el terrible paso entre Escila y Caribdis es identificado por Tucídides con el estrecho de Mesina, que separa Calabria de Sicilia; allí pueden verse los acantilados (y la ciudad) que aún llevan el nombre de Scilla, y allí pueden sentirse las corrientes cruzadas – tan peligrosas para la navegación a vela– que los marinos llaman garofali».

En casa de la maga, en brazos de Calipso

¿Y dónde encontraríamos hoy la isla de la maga Circe? «Los antiguos la situaban en el boscoso promontorio Circeo –al sur del Lacio–, que, visto desde el mar, parece totalmente una isla. Estrabón habla de la existencia en el lugar de un santuario de Circe y un altar de Atenea, incluso de una copa que había pertenecido a Odiseo».

¿Y dónde estuvo Ulises en amores fallidos con Calipso? Pedro Olalla nos da una pista: «Odiseo permanece un número impreciso de años retenido por la Ninfa Calipso en la paradisíaca isla de Ogigia, un lugar apartado de toda civilización, cuya ubicación ha sido objeto de muchas especulaciones y aún sigue resultando un enigma. En la Antigüedad, Calímaco y Eratóstenes situaban Ogigia en la Isla de Gozo (al noroeste de Malta), donde, sobre la bahía de Ramla, se muestra aún una supuesta ‘Cueva de Calipso’. Esta localización resultaba verosímil y coherente con el resto de las referencias mediterráneas del viaje de Odiseo; sin embargo, Estrabón, Apolodoro y Plutarco –basándose, igualmente, en numerosos pasajes de Homero– pensaban en una localización muy lejana, en aguas del Atlántico, lo que vuelve a conectar los mitos con la navegación oceánica de la Edad del Bronce».

Tirinto, Muros Ciclópeos. / Atlas Mitológico de Grecia/ Pedro Olalla.

¿Y si fuera Perejil?

Hay quien, buscando el hogar de Calipso, encontró curiosas ubicaciones: «La identificación de Ogigia con la isla de Perejil fue propuesta, hace algo más de un siglo, por el investigador Victor Bérard, basándose, entre otros indicios, en su situación estratégica a la entrada del Atlántico, en los cedros y alisos que se nombran en la descripción homérica, y en el propio nombre de Perejil, que podría ser un recuerdo del sélino (petrosélino) nombrado por Homero, o incluso del llamado perejil de mar (Crithum maritimum)».

El reino de los muertos

Y existe un lugar al que nunca quisiéramos ir. Un lugar que nos aterra. «La localización, en un espacio físico real, de los muchos lugares relacionados con el Reino de Hades es, probablemente, la cuestión más oscura de la geografía de los mitos. Sabemos, por un lado, que los antiguos griegos y romanos proyectaron esa geografía del Reino de los Muertos sobre escenarios concretos de Tesprocia, de Campania y de otros puntos del Mediterráneo, estableciendo, en muchos de ellos, importantes lugares de culto. Pero, junto a esto, sabemos también que, interpretando a Homero de manera textual en lo referente al viaje que Odiseo realiza siguiendo las indicaciones de Circe, la morada de Hades y la tierra de los Cimerios no podrían hallarse en el Mediterráneo, sino muy al oeste, en una latitud extrema, al otro lado del Océano Atlántico. La concurrencia de otras fuentes antiguas y el mayor conocimiento del que vamos disponiendo actualmente acerca de la navegación oceánica en la Edad del Bronce refuerzan la idea de que, en tiempos remotos, el País de los Cimerios –y, por tanto, el Reino de Hades– pudiera estar localizado, como afirmó sorprendentemente el geógrafo Crates de Malos hace 2.200 años, ‘en un golfo y una extensión de agua que va del trópico de invierno hacia el polo sur’: es decir, en tierras muy meridionales de América del Sur, tal vez, incluso, en la península Antártica».

Sobre el velo de Ino

La llegada de Ulises a la isla de los Feacios es el principio del fin de largo vagar del ingenioso hijo de Laertes. ¿A dónde llegó realmente Odiseo nadando sobre el velo de Ino? «Aunque en menor grado que la de la isla de Calipso, la identificación de la isla de los feacios resulta también controvertida. Estrabón y Apolodoro sostenían que ambas islas debían de hallarse en el Atlántico, y que hay investigaciones modernas que contemplan dicha posibilidad. También se pensó que, por su condición de lugar apartado, poco implicado en guerras y muy versado en la navegación (con naves que eran auténticos prodigios técnicos), pudiera tratarse de la isla de Creta. En la Antigüedad, sin embargo, la creencia más generalizada era la de identificar la homérica isla de Esqueria, patria de los feacios, con la actual Corfú, isla que entonces era conocida por los nombres de Drépano, Macris, Corcira y Esqueria. Existen, sin embargo, numerosos indicios en la propia obra de Homero que cuestionan seriamente esta identificación, y los antiguos eran conscientes de ello».

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Hemos terminado este viaje de la mano de Pedro Olalla por la geografía donde transcurre una de las narraciones fundamentales de la cultura occidental, cuya vigencia no se agota pasen los milenios que pasen. Solo hubo que atender al furor cinematográfico que desató la película de Nolan tras su estreno este verano. Pedro Olalla no fue precisamente de los espectadores seducidos por el cineasta. "A mí me defraudó: no tanto por su infidelidad a la obra homérica (siempre respetable, aunque, en muchas ocasiones, meramente caprichosa y pretendida), sino porque no consiguió convencerme ‘per se’, como obra de creación, más allá del posible enjuiciamiento con referencia a la Odisea. Ya he argumentado largamente sobre ello en la revista «Fotogramas», donde, por cierto, muchos de sus cinéfilos lectores se han esmerado en defender, desde el anonimato, su derecho a opinar que yo no debo hacerlo..."