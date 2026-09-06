Cuando los asturianos emigraron: ¿es comparable aquella evasión masiva con la invasión de Ceuta?

Con la invasión de Ceuta hay quien ha echado la vista atrás en busca de un pasado migratorio en España con el que comparar lo que allí está pasando. En Asturias, nuestra identidad más reciente se ha forjado en la diáspora, en la añoranza, en el viaje, demasiadas veces sin retorno. En la esperanza del Nuevo Mundo. Hasta la letra de nuestro himno habla de la nostalgia del que está fuera. No hay que irse más allá del siglo XIX para encontrar a nuestros antepasados haciendo el papel de buscadores del futuro.

Siendo esto cierto hay, sin embargo, muchas diferencias con lo que ahora sufrimos. Nuestros tatarabuelos no participaron de ninguna invasión, no fueron el ariete de ningún régimen autoritario, la claudicación de ningún gobierno ni la venganza de ningún servicio secreto; no existía la guerra híbrida ni los vídeos virales en redes sociales ni la zona gris de las relaciones diplomáticas y, por no existir, ni existía Marruecos como estado independiente. No había que identificarlos ni filiarlos; tenían familia conocida que añoraba su regreso. Nadie los protegió. Iban hasta América en busca de trabajo, a países nuevos que necesitaban poblarse y que los recibían con los brazos abiertos, pero exigiendo a cambio grandes sacrificios. No pocas veces la vida. Más que una invasión lo suyo fue una evasión. Forzosa, cruel, desgarradora y terrible. Los pesos, las escuelas, los lavaderos, las palmeras y los "haigas" de los pocos que volvieron millonarios no nos pueden hacer olvidar cómo empezó todo. Entonces, como ahora, en África y en Asturias, la miseria estaba detrás. Por muchos kilómetros de distancia y muchos años que hayan pasado, era la misma miseria.

Si tuviéramos que comparar la emigración de asturianos con la de otros países tendríamos que mirar al norte y no al sur; a Irlanda. Al mismo paisaje. Y a la hambruna que echó, entre 1845 y 1849, a un millón de sus habitantes al mar en los abarrotados barcos-ataúd, los "coffin ships", después de la crisis de la patata que dejó otro millón de muertos en la isla. Aquellos irlandeses, con los años, poblaron el norte del río Grande con el día de San Patricio y miles de arpas en las etiquetas de la cerveza Guinnes, mientras que los nuestros inundaron el sur del mismo río, hasta los confines de la Tierra del Fuego, de medallas de la Santina y gaitas en las etiquetas de las botellas de sidra del "champán de América". Instrumentos musicales que les llevaban, húmedos de orbayo y de lágrimas, los recuerdos de verdes montes y mares bravos. Y de la miseria, claro. Lo peor de esta historia había empezado, precisamente, a la mitad del miserable siglo XIX.

El Manifiesto del hambre

Fue entonces cuando el Marqués de Camposagrado, José María Bernaldo de Quirós y Llanes Campomanes, redactó el Manifiesto del hambre. Allí se leía que "entre los 500.000 habitantes de esta provincia, más de 300.000 carecen del puramente necesario sustento". Eran los tiempos de la primera oleada de emigrantes en masa y la economía tenía la culpa de casi todo. El crecimiento descontrolado de bocas, unido al aumento de los precios de las rentas de la tierra, llevaron a dividir parcelas ya muy estrechas, a cultivar tierras marginales, a trabajar más…Pero era pan para hoy y hambre, mucha hambre, para mañana. Además, cualquier cuarto que sobraba se lo llevaban los muy injustos impuestos indirectos, los Consumos de los productos básicos (de comer, beber y arder) que pagaban lo mismo quienes mucho tenían que los que sólo tenían hambre. La industria y la minería sólo estaban comenzando. La única solución inmediata fue hacerse a la mar.

En 1853, nada más oportuno, concluyó la prohibición expresa de emigrar para los peninsulares y salieron en riada. Casi todos a Cuba, luego a México, otros a Argentina que promulgó su Constitución el mismo año como instrumento clave de una política poblacionista: "Gobernar es poblar", había escrito un año antes el pensador y político argentino Juan Bautista Alberdi. Y poblar era traer europeos.

La Carrera de América

De llevarlos se encargaron, en esos tiempos de pequeños veleros, otros europeos. Otros asturianos. Los dueños de un negocio, entre otros, pues tenían diversos intereses y posesiones, pero no dejaron escapar la posibilidad de aprovecharse de la necesidad transportando emigrantes a Cuba, a base de ahorrar gasto y buen trato. Eran gente relevante de la burguesía de Gijón y, sobre todo de Avilés, donde vivía el más importante de todos ellos, José García San Miguel, que operaba en ambos puertos y que, cuando Amadeo de Saboya visitó Avilés y la nobleza borbónica le cerró puertas y ventanas, ofreció su casa, rica pero no aristocrática, para descanso del monarca. Y este rey tan breve tuvo tiempo para nombrarlo Marqués de Teverga. Su hijo Julián, segundo marqués y cacique electoral de los liberales, llegó a ser ministro de Gracia y Justicia del gobierno de España. A la nobleza por la riqueza.

Fue de lo poco noble de este negocio que se llamó la Carrera de América, que es también título de una zarzuela que he escrito hace tiempo, para dar texto a la música de Rubén Díez. Poca música había entonces. Se montó una línea de barcos para explotar un negocio muy rentable, con un número reducido de pequeños veleros, no más de 300 toneladas, en viajes "redondos", de ida y vuelta, muy regulares. Los gastos, de salarios de la tripulación o mantenimiento de buques, eran muy pequeños en comparación con los ingresos. Además conseguían beneficios simultáneos y distintos por transporte de mercancías, en las mismas bodegas que los emigrantes. A la ida fabes, frutos secos y emigrantes, a la vuelta aguardiente, azúcar de Cuba o cacao de Guayaquil.

Rapacinos embarcados

Allí se embarcaban rapaces. Eran jóvenes porque la mayoría huía de un servicio militar de siete años. Pagaban pasaje en función de la clase elegida: Cámara (pequeña privacidad tras una cortina y mejor trato) 1.000 reales; Antecámara, semejante, pero peor, 800 reales y Sollados, los inmundos espacios bajo la cubierta principal, a 500 reales. En esos sollados, viajaron el 85% de los transportados. No había comodidades, ni servicios, el agua se mareaba y se pudría al pasar Las Canarias, el cirujano que exigían las leyes era cubierto por un "practicante", título que entonces no era oficial entre los de las ciencias de curar. Y así, en inacabables travesías, comiendo la dura galleta naval que se acababa llenando de gorgojos picudos, los coleópteros que se zampaban gran parte del poco apetecible menú antes de llegar a tierra americana, se avistaba cabo Cabrón, en la península de Samaná, de la actual República Dominicana. La vista de aquel promontorio se recibía con un ansia semejante a la de Rodrigo de Triana.

En Asturias, la familia del rapaz había hipotecado todo lo que tenía para llegar a los mil reales, entre pasaje y equipo. Se había entregado a un prestamista o al mismo armador que, fuera como fuese, siempre cobraba. El 70% de los pasajes se hacían "al fiado". Eso implicaba un fiador y una hipoteca por las cortas posesiones de la familia para avalar un préstamo. A veces, cuando se perdía el rastro del emigrante en Ultramar, era la ruina de la familia que tenía que seguir pagando sin recibir nada. Las únicas letras que le llegaban eran letras de cambio, desde América no retornaba ni siquiera una breve carta de despedida del hijo o el hermano.

Cascarones de nuez

En eso consistía la Carrera de América, una línea de veleros que mantuvo el pulso, entre 1840 y 1870, antes de la tardía llegada del vapor. Salían, sobre todo, en otoño. Cargados de adolescentes que viajaban solos, al menos en esa primera oleada en masa (ni mujeres ni familias que sí viajaban en el caso de los vascos o los irlandeses). Durante cuarenta o sesenta días iban a vivir en un sollado; en las pútridas bodegas bajo la cubierta de los veleros, donde se hacinaban, se mareaban y vomitaban su miedo. Aquellos buques se llamaban, si eran corbeta, Eusebia, Francisca, Villa de Avilés o Flora y, si eran bergantín, Patriota Asturiano, Veloz Ricarda, Rápido, Dos Amigos, Tres Marías… Cascarones de nuez en la inmensidad del Atlántico; pateras a vela.

La ley establecía que se pudieran cargar tantos emigrantes como toneladas midiera el buque, descontando carga y aguada. En realidad, y con la complicidad frecuente de las autoridades, se cargaban tantos emigrantes como toneladas, sin descontar carga y aguada. La consecuencia era el hacinamiento de más de 200 personas que se agolpaban entre la carga, estibados como fardos humanos. Sin comodidad, sin privacidad, sin higiene. Los buques más ligeros de los que ahora se destinan a cruceros, no llevan más de 150 pasajeros y miden entre 4.000 y 5.000 toneladas. Para que me entiendan, les pondré como ejemplo un caso cierto, sacado de una inspección del bergantín Victoria, en Gijón, en junio de 1861. Llevaba tantos emigrantes como toneladas: 249. Las autoridades que lo sancionaron calcularon que debían de ser ¡¡80!!

Hasta que llegó el vapor tales fueron las condiciones en las que nuestros antepasados viajaron a América. Más tarde, desde finales del siglo XIX, las líneas de vapores hacían escala en grandes puertos fuera de Asturias (Santander, Cádiz, La Coruña) y hasta allí se iban a buscar la vida aquellos que tenían que abandonar su tierra.

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