Los asturianos en México reivindican su asturianía: la romería de Covadonga reúne a miles de personas en el Centro Asturiano de México

Hay días en los que la distancia parece desaparecer. Días en los que no hace falta estar en Asturias para sentir Asturias. Este domingo, 6 de septiembre, algo de eso ocurrió en el sur de la Ciudad de México, donde alrededor de 3.000 personas se reunieron en el Centro Asturiano de México para celebrar la tradicional Romería de Covadonga y el Día de Asturias.

Desde primeras horas de la mañana, las instalaciones del Centro Asturiano, en Tlalpan y muy cerca del Estadio Azteca, comenzaron a llenarse de familias, asturianos, descendientes y miembros de la colonia española. La jornada comenzó con uno de los momentos más solemnes y emotivos: la procesión de la Santina de Covadonga, que recorrió las instalaciones acompañada por los fieles que acudieron a rendir homenaje a la patrona de Asturias.

Después llegó la Santa Misa, momento de recogimiento antes de que la jornada cambiara de ritmo para dar paso a una de las partes más esperadas de la celebración: los bailes tradicionales.

Hacia la una y media de la tarde comenzaron las actuaciones de los distintos centros y asociaciones de la comunidad española en México. El programa arrancó con la Asociación Leonesa de México y continuó con las representaciones de instituciones como el Real Club España, la Asociación Montañesa de México y el Centro Gallego de México, antes de llegar al turno del cuadro artístico del Centro Asturiano de México.

Sobre el escenario aparecieron entonces los trajes tradicionales de aldeana y porruanu, la música y los bailes que durante generaciones han servido para mantener viva la cultura asturiana lejos de casa. El cuadro artístico del Centro Asturiano, encabezado por la maestra de baile Begoña Carrera Cué, ofreció distintas piezas del folclore asturiano, entre ellas "El son del fuego", el saltón vaqueiro y moscón y, para concluir, con "El saltón de Teixois".

Concluidos los bailes, el ambiente cambió de nuevo.La banda de gaitas del Centro Asturiano de México comenzó a interpretar el himno de Asturias. Las primeras notas de “Asturias, Patria querida” pusieron el punto final a las actuaciones y dejaron una de esas escenas que explican mejor que cualquier discurso lo que significa mantener las raíces a miles de kilómetros de distancia.

Después de los bailes llegó el momento de disfrutar de la tradicional comida campestre. Los jardines del Centro Asturiano se llenaron de mesas y carpas, con familias y amigos compartiendo la comida que habían llevado desde casa y aprovechando una jornada pensada para convivir, reencontrarse y celebrar.

La Romería de Covadonga es una de las tres grandes fiestas que se celebran cada año en el Centro Asturiano de México y se ha convertido en una cita imprescindible para la comunidad asturiana de la capital mexicana. La celebración es organizada por la Junta Española de Covadonga y tiene, además, un importante componente solidario.

Y es que detrás de la música, los bailes, la comida y la fiesta existe también una causa que da un significado especial a esta jornada. Todo lo recaudado durante la celebración —desde las entradas, con un precio de 200 pesos (10 euros), hasta el estacionamiento, la tómbola, que costaba 250 pesos por participación, los juegos mecánicos y el resto de actividades— se destina a la Sociedad de Beneficencia Española. Los recursos tienen como destino la residencia de adultos mayores del Sanatorio Español de la Ciudad de México.

Así, mientras unos disfrutaban de la música y otros compartían la comida bajo las carpas, la fiesta volvía a demostrar que las tradiciones pueden servir también para ayudar a quienes más lo necesitan.

La tarde avanzó entre conversaciones, música y encuentros. En el Centro Asturiano se mezclaban generaciones y acentos, pero había una identidad común. Algunos habían nacido en Asturias; otros, en México, pero crecieron escuchando historias de sus padres y abuelos. Para todos, la Romería era una oportunidad para volver a sentirse parte de una tierra que, aunque esté a miles de kilómetros, sigue estando muy presente.

Y como ocurre tantas veces en México, el cielo también quiso participar en la fiesta.

Cuando comenzaba a caer la tarde, pasadas las seis, la lluvia apareció con fuerza. Un auténtico aguacero obligó a muchos a buscar refugio bajo las carpas, mientras otros recogían sus cosas y trataban de resguardarse. La lluvia terminó poniendo el broche inesperado a una jornada que había comenzado muchas horas antes.

Pero ni siquiera el agua pudo borrar lo vivido durante el día.

Durante unas horas, en el sur de la enorme Ciudad de México, Asturias tuvo su propio espacio. Estuvo en la Santina, en las gaitas, en los trajes tradicionales, en los bailes, en las mesas compartidas y en el Asturias, Patria querida que cerró las actuaciones.

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La distancia entre México y Asturias es de miles de kilómetros. Sin embargo, este domingo, en los jardines del Centro Asturiano de México, esa distancia pareció mucho más corta. La colonia asturiana y la comunidad española volvieron a reunirse para celebrar sus raíces, mantener vivas sus tradiciones y, al mismo tiempo, convertir una fiesta en solidaridad.