Los asturianos de Torrevieja vibran con las celebraciones del Día de Covadonga

Los asturianos de Torrevieja celebraron este fin de semanas sus fiestas de La Santina. El día gran tuvo lugar el domingo. Desde la sede social del Centro Asturiano partió la procesión con la imagen de la Virgen de Covadonga, que fue llevada a hombros por socios de la entidad, acompañados de numerosos asturianos y amigos del Centro, a través de la calle Urbano Arregui, acompañada por numerosos socios y simpatizantes, hasta llegar a la parroquia de San Roque y Santa Ana.

El párroco, Francisco Miravete, ofició una misa en la que incidió en la devoción que la comunidad asturiana tiene a La Santina. La celebración contó con la participación del grupo de gaitas L’Estruendu, del Centro Asturiano de Alicante. En la misa estuvieron presentes varios concejales del ayuntamiento de Torrevieja, además del presidente del Centro, el morciniego Enrique Fernández, junto a la pregonera de este año, Concepción Torres Sáez, empleada jubilada del servicio municipal de agua potable de Torrevieja. Tras la misa, la comitiva regresó al Centro y posteriormente se celebró una comida en el restaurante El Huertano.

El sábado tuvo lugar el pregón el Palacio de la Música de Torrevieja, que corrió a cargo Concepción Torres Sáez. Entre los asistentes se encontraba alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón; las concejalas Concha Sala y Trudy Páez; la Dama de la Sal, Miriam Córdoba, y nueve de los pregoneros que precedieron Concepción Torres en las fiestas del centro asturiano torrevejense.

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Iñaki Isidro, de Onda Azul Radio, presentó a la pregonera. Recorrió su trayectoria profesional, una vida vinculada al servicio público y a la gestión de los recursos hídricos, que comenzó con su etapa como concejal del Ayuntamiento de Torrevieja en 1999 y continuó como directora de los Humedales del Sur de Alicante hasta 2015. Posteriormente se incorporó de nuevo a la empresa de gestión del ciclo integral del agua, Agamed, donde ya había trabajado desde 1987. Una trayectoria que hizo que los torrevejenses la conocieran cariñosamente como “Conchita la de Agamed”. Torres, cuyo marido, el doctor José María Asensio era de origen asturiano, utilizó el agua como elemento común para hablar de los vínculos entre Asturias y Torrevieja. Tras el pregón, el Grupo de Teatro «Gigia» representó la obra «Problemas de viudedad”.